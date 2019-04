Die sechs Highlights des Zürcher Tomatenfestivals

Dass Tomaten nicht gleich Tomaten sind, beweist der Setzlingsmarkt in der Stadtgärtnerei in Albisrieden, welcher zum 15. Mal zusammen mit Bioterra und Pro Specie Rara durchgeführt wird. Insgesamt 72 Arten, darunter viele Pro-Specie-Rara-Sorten, können heute Freitagnachmittag und morgen Samstag gekauft werden.

Setzlinge gibt es zu Genüge, wie Lothar Leitgib, Leiter der Stadtgärtnerei, sagt. Man habe rund 18'000 Setzlinge gezogen, es herrsche jeweils ein Riesenandrang, und die Warteschlange sei lang. Die Kundschaft ist gemischt, von älteren Schrebergärtnern bis zum «urban gardener» sind alle Altersgruppen vertreten. Die Setzlinge konnten schon im Vorfeld des Marktes online vorbestellt und jetzt abgeholt werden. Nebst den Setzlingen werden auch Tomatensuppen verkauft – grüne, gelbe und rote.

Welches sind nun die Highlights der insgesamt 72 Arten? Lothar Leitgib hat eine kleine Auswahl getroffen.

1. Lutschig Zürich

An erster Stelle kommt natürlich ein einheimisches Gewächs mit dem eher ungewöhnlichen Namen Lutschig Zürich. Die städtische Haustomate gibt es seit 2007. Sie ist eine Sorte mit kräftigem Wachstum und grossem Ertrag, wenig süss und platzt bei Temperaturschwankungen nicht sofort.

2. Zürcher Original

Eine weitere Lokalgrösse ist die Zürcher Original, welche bereits 1904 erstmals erwähnt wurde. Die roten, flach-runden, gerippten Früchte sind ideal für Salate und zum Verkochen. Sie haben einen hohen Fruchtanteil und geben eine guten Tomatensuppe.

3. Berner Rose

Die Berner Rose, welche seit 1957 gezüchtet wird, ist die Fleischtomate schlechthin: sehr ertragreich, gut haltbar und hat einen hervorragenden Geschmack. Sie muss, wie auch die anderen Tomaten, beim Wachstum vor Regen geschützt werden.

4. Green Grapes

Mit dem Aufkommen von Urban Gardening, Hochbeeten oder Gärtnern auf dem Balkon werden vermehrt auch die kleinen Kirsch- oder Cherrytomaten von Hobbygärtnern gezüchtet. Laut Lothar Leitgib haben in den letzten Jahren die Green Grapes stark geboomt. Die kleinen, grünen Früchte und die traubenförmigen Fruchtstände sind beliebt, zudem haben die Green Grapes ein ausgezeichnetes Aroma.

5. Black Cherry

Eine weitere beliebte Kirschtomate ist die Black Cherry. Die schwarzen, runden Früchte haben einen speziellen Geschmack, der zwischen süsslich und säuerlich variiert. Sie sind von guter Qualität und lassen sich gut aufbewahren.

6. Gelbe Cherrytomate

Eine letzte Kirschtomate, welche Leitgib lobt, ist die Gelbe Cherrytomate. Sie eignet sich auch für höhere Lagen und bietet eine lange andauernde Ernte. Hier können auch ganze Stauden aufs Mal abgenommen und aufgetischt werden.

Das «Tomatenfestival» von diesem Wochenende ist Teil der Marktwoche in der Stadtgärtnerei. So können vom 29. April bis 2. Mai (auch am 1. Mai) Gemüsesetzlinge gekauft werden, den Abschluss bilden mediterrane Setzlinge am 3. und 4. Mai und rund 150 verschiedene Kräuter und Setzkartoffeln.

Stadtgärtnerei Zürich, Sackzelg 27, 8047 Zürich, Freitag 14 bis 19 Uhr, Samstag 9 bis 13 Uhr. Anreise: Tram 3 ab Hauptbahnhof Zürich bis Haltestelle Hubertus (Tages-Anzeiger)