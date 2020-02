Die warme Stimme ist verstummt

Bekannt geworden ist Elisabeth Schnell durch ihre Stimme am Radio, die das Publikum als warm, herzlich und sympathisch empfand, sagt Radiojournalistin Regi Sager, die am Montag auf Radio SFR 1 einen zweistündigen Spezial-«Nachtclub» zum Tode der Radio-Legende moderierte. Dieser sanften Stimme ist es wohl zu verdanken, dass selbst Basler für einmal gerne Zürichdeutsch hörten.

Elisabeth Schnell gemeinsam mit Dominic Pecoraio (links) und Hans Gmür im Stück «De dritt Früelig» auf der Bühne des Bernhard-Theaters. Foto: Bildarchiv «Tages-Anzeiger»

Elisabeth Schnell gehört zu den Pionierinnen des Schweizer Radios; bei Radio Beromünster, wo sie ihre Karriere begann, war sie eine der prägenden Personen, und sie erhielt den Übernamen «Frau Beromünster». Sie war eine der ersten Frauen, die am Radio moderieren durften. Und sie gestaltete eigene Sendungen wie «Espresso» oder «Im Auto durch die Schweiz». Spuren bis in die heutige Zeit hinterlassen hat sie mit dem «Nachtexpress», den sie gegründet hatte und der im vergangenen Sommer das 50-Jahr-Jubiläum feierte. Jahrelang hatte sie ihn mit Ueli Beck moderiert. Schnell war aber auch im Fernsehen präsent; mit der Sendung «Ratatouille» wurde sie zur ersten Quizmasterin der Schweiz. Mit 60 Jahren liess sie sich pensionieren.

Auf der Bühne mit Ueli Beck und Ruedi Walter

Die Zürcherin hatte ursprünglich die Handelsschule besucht und die Schauspielschule absolviert – eine Leidenschaft, die sie das ganze Leben über begleitete. Einen aufsehenerregenden Auftritt hatte sie 1954 im Kinofilm «Uli der Knecht» von Franz Schnyder. Dort stellte sie das verführerische, aber ebenso furiose Annelisi dar, das um Ueli kämpft. Diese Figur steht ganz im Gegensatz zu ihrer ausgewogenen, ruhigen Persönlichkeit.

Als Schauspielerin gehörte sie dem Ensemble der «Kleinen Niederdorfoper» an. Nach ihrer Pensionierung konnte sie ihr Engagement auf der Bühne verstärken. Sie trat in Musicals und Lustspielen auf – gemeinsam mit Schweizer Schauspielgrössen wie Ueli Beck, Ruedi Walter und Erick Vock.

Elisabeth Schnell im Beitrag von «Glanz & Gloria» zu ihrem 90. Geburtstag. Video: SRF, «Glanz & Gloria»

Ihren 90. Geburtstag hatte Elisabeth Schnell dort gefeiert, wo sie aufgewachsen war: im Zunfthaus zur Schmiden im Zürcher Niederdorf. Im grossen, herrschaftlichen Zunftsaal erzählte sie den geladenen Gästen, wie sie als Kind mit ihren Freundinnen und Freunden durch das Haus rennen durfte. Unter den Feiernden waren Schauspieler und Radiomann Walter Andreas Müller oder Schwulenaktivist Ernst Ostertag. Das Fest hatte sie einen Tag vor ihrem 90. Geburtstag, am 21. Januar, veranstaltet.

Elisabeth Schnell war nie verheiratet und wohnte in Zürich. Sie verbrachte aber auch viel Zeit in ihrem Feriendomizil in Lauenen im Berner Oberland. Dort sagte sie in einem Interview, das die «Glückspost» zu ihrem 90. Geburtstag Mitte Januar publizierte: «Ich möchte 89 Jahre alt und gesund bleiben, das ist mein Wunsch.» Sie ist am 1. Februar in Lauenen verstorben.