Diebe stehlen 1500 Brillengestelle aus Zürcher Optikergeschäft

Rund 1500 Brillengestelle haben unbekannte Diebe in der Nacht auf Samstag aus einem Optikergeschäft in der Stadt Zürich gestohlen. Das Diebesgut hat einen Wert von weit mehr als 100'000 Franken. Die Einbrecher flohen unerkannt.

Die Diebe waren in der Nacht in das Geschäft an der Rämistrasse eingebrochen, wie die Zürcher Stadtpolizei am Montag mitteilte. Der entstandene Sachschaden könne noch nicht beziffert werden.

Weil sich die Liegenschaft in unmittelbarer Nähe zum auch in der Nacht belebten Bellevueplatz befindet, hofft die Polizei auf Zeugen. (hwe/sda)