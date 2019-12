Diese Häuser stehen im Weg

Emil Brunner* blickte in eine andere Wirklichkeit, als er kürzlich eine Zeitung aufschlug. Auf einem Bild hätte man sein Haus sehen sollen, der Ausschnitt war eindeutig. Das Gebäude mit den acht Wohnungen gehört ihm seit Jahrzehnten. Aber wo sein Haus hätte stehen sollen, gab es ein Trottoir und ein paar Bäume.

Beim Bild handelt es sich um eine Visualisierung. Sie zeigt den Eingang zum Rosengartentunnel, über den der Kanton Zürich am 9. Februar 2020 abstimmen wird. Weil das Portal mehr Platz braucht, als die Strasse hergibt, würden beim Wipkingerplatz vier Häuser abgerissen. Unter anderem jenes von Brunner.

Abbruch wird teuer

Nach jetzigem Stand müssen dem 1,1 Milliarden Franken teuren Rosengartenprojekt, zu dem zwei neue Tramlinien gehören, bis zu zwölf Häuser weichen: vier am Wipkingerplatz, drei weiter oben an der Rosengartenstrasse, zwei am Milchbuck, eines am Bucheggplatz und zwei am Albisriederplatz. Insgesamt wären 83 Wohnungen betroffen. Zudem würden wohl 3000 Quadratmeter vom Irchelpark wegkommen.

Um die Häuser abzubrechen, muss der Kanton sie erst kaufen. Dafür rechnet er mit Kosten von 86Millionen Franken. In diesem Betrag sind weitere Entschädigungen inbegriffen. Die zuständige Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) betont, bei den zwölf Häusern handle es sich um einen Maximalwert. «In der weiteren Projektausarbeitung werden wir den Umfang des Landerwerbs nochmals sorgfältig prüfen, um möglichst wenig zu beanspruchen. Einige Häuser werden wir vielleicht erhalten können», sagt Sprecherin Lucia Frei. So prüfe man etwa, Arkaden in die zwei Häuser am Albisriederplatz zu ziehen, statt diese abzureissen. Wenig Hoffnung gibt es für die vier Häuser am Wipkingerplatz. Sie müssten definitiv Platz machen.

Das Enteignungsverfahren ist streng geregelt. Zuerst versucht der Staat, sich mit den Eigentümern auf einen freiwilligen Kauf zu einigen. Gelingt das nicht, beginnt die eigentliche Enteignung. Die Entschädigung legt dabei eine staatliche Schätzungskommission fest, dafür orientiert sie sich am «Verkehrswert». Solche Schätzungen seien eine Wissenschaft für sich, sagt Konrad Zimmermann, Experte für Raumplanungsrecht an der Uni Zürich. «Es bleibt erheblicher Spielraum.» Die Eigentümer haben die Möglichkeit, sowohl gegen den Umfang der Enteignung als auch gegen den festgelegten Preis zu rekurrieren. «Den Verlust ihrer Häuser können sie aber bei rechtskräftig festgesetzten Projekten kaum verhindern», sagt Zimmermann.

Freiwillige Einigungen kommen durchaus vor. Bei der Einhausung Schwamendingen wurde trotz 19 erzwungenen Abbrüchen keine einzige Enteignung nötig. Der gesamte Landerwerb sei einvernehmlich erfolgt, heisst es beim Bundesamt für Strassen (Astra). Die Höhe der Entschädigung sei aber noch nicht für alle Grundstücke festgelegt.

Emil Brunner gäbe sein Haus ungern weg. «Darin lässt es sich gut wohnen», sagt er. Dank Schallschutzfenstern höre man drinnen praktisch nichts von den Autos und Lastwagen. An anderen Strassen sei es wegen der Trams lauter. Zudem hätten die meisten Wohnungen ein Zimmer in den ruhigen Hof hinaus. Vor 20 Jahren habe er teilweise Mühe gehabt, die Wohnungen zu vermieten, sagt Brunner. Auch die Banken hätten für Häuser an der Rosengartenstrasse kaum Hypotheken gewährt. Heute sei das alles kein Problem mehr. «Auf eine frei gewordene Wohnung meldeten sich kürzlich über 20 geeignete Interessenten.» Die meisten seiner Mieterinnen und Mieter wohnten seit langem bei ihm. Das liegt auch am Preis. Für eine Dreieinhalbzimmerwohnung verlangt Brunner gemäss eigenen Angaben 1400 Franken.

Mit den abgerissenen Häusern verschwinde oft günstiger Wohnraum. Von den Menschen, die heute an der Rosengartenstrasse lebten, werde kaum jemand vom Projekt profitieren.

Eine Bewohnerin der Abbruchhäuser am Wipkingerplatz bestätigt: «Mit geschlossenen Fenstern stören die Autos kaum.» Die Balkone in den Innenhof böten erstaunlich viel Ruhe. Und doch bleibe die Strasse eine Belastung. Die Luft stinke nach Abgasen und sei voller Russ. Mit offenen Fenstern höre man in der Wohnung die eigene Stimme nicht mehr, an Sommertagen heize sich die Strasse extrem auf.

Trotzdem möchte die angefragte Anwohnerin nicht wegziehen. Sie und ihre Familie hätten sich mit der Situation arrangiert. In Zürich eine ähnlich grosse Wohnung zu einem vergleichbar guten Preis zu finden, würde sehr schwierig werden, sagt sie. Als sie vom möglichen Abbruch erfuhr, sei das ein Schock gewesen.

Die Tunnelgegner sehen in den zwölf bedrohten Häusern einen Grund, das Rosengartenprojekt abzulehnen. «Die Befürworter behaupten, dass sie eine Stadtzerstörung rückgängig machen. Das Gegenteil trifft zu. Das neue Projekt zerstört die Quartiere noch stärker», sagt SP-Gemeinderätin Simone Brander. Mit den abgerissenen Häusern verschwinde oft günstiger Wohnraum. Von den Menschen, die heute an der Rosengartenstrasse lebten, werde kaum jemand vom Projekt profitieren. «Die einen müssen gehen, weil ihre Häuser wegkommen. Die anderen, weil sie sich die neuen Mieten nicht mehr werden leisten können», sagt Brander.

Andere bestimmen

Der Kanton hingegen findet, dass im Vergleich zu anderen grossen ÖV- und Entlastungsprojekten wie zum Beispiel der Einhausung Schwamendingen «relativ wenige» Enteignungen nötig seien. Den möglichen Abbrüchen müsse man das «grosse Entlastungs- und Aufwertungspotenzial» gegenüberstellen, sagt Lucia Frei von der Volkswirtschaftsdirektion. «Das Projekt verringert den oberirdischen Verkehr um bis zu 95 Prozent. Dadurch erhöht es die Lebensqualität in den umliegenden Gebieten stark.» Entlang der beruhigten Achse könnte später durch verdichtetes, höheres Bauen zusätzlicher Wohnraum entstehen. Am Ende werde es auch mehr Grünraum geben als heute, da neue grüne Flächen entstünden.

Emil Brunner kann über die Zukunft seines Hauses nicht mitreden. Er ist in der Stadt Zürich aufgewachsen, wohnt aber mittlerweile in einem benachbarten Kanton. Wenn er in Zürich an die Urne gehen dürfte, würde er Nein stimmen, sagt er. Und bei einem Ja? «Dann suche ich mir erstmals einen guten Anwalt.»

* Der Name ist geändert. Emil Brunner und andere angefragte Hausbesitzer wollten nur anonymisiert Auskunft geben.