«Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bewahrheitet», sagt Milan Prenosil, Präsident der Zürcher City-Vereinigung und Chef der Confiserie Sprüngli, jetzt befinde man sich in einer «Notsituation fast wie im Krieg». «Dieser Ernstfall wird uns Milliarden kosten im Kanton Zürich. Es wird massive Umsatzeinbussen und Konkurse geben.» Laut Prenosil braucht es jetzt dringend ein Massnahmenpaket des Staats mit privaten Unternehmen. Es gehe um Nothilfe für gewisse Branchen, die sonst nicht überleben können. Das grösste Problem sei die Liquidität. «Die Frage ist: Wie lange können die einzelnen Geschäfte durchhalten?»

Diskutiert werden müsse auch über einen Aufschub von Mehrwertsteuer- und Steuerzahlungen, über zinslose Darlehen für Läden oder über ein Entgegenkommen bei den Hypotheken. Prenosil setzt darauf, dass die Behörden die Gelder «weise verteilen» werden. In dieser Extremsituation brauche es von jedem Einzelnen Flexibilität, Geduld, Improvisationsfähigkeit – und Toleranz.

Ladensterben befürchtet

Auch Heinz Schudel, Geschäftsführer der City-Vereinigung «Junge Altstadt» in Winterthur, zeigt sich schockiert. «Das ist das Schlimmste für die Detaillisten in Winterthur wie auch in der ganzen Schweiz. Das wird das Ladensterben noch fördern.» Alle Geschäfte in der Stadt seien überaus stark betroffen. Der Bund müsse sofort jedem Geschäft finanziell unter die Arme greifen, sagt Schudel.

Von einem «unabwendbaren Schritt mit massivsten Auswirkungen auf die Zürcher Wirtschaft» spricht auch Nicole Barandun, Präsidentin des Gewerbeverbands Stadt Zürich (GVZ). «Die Lage ist dramatisch, es wird alle treffen, und die Folgen dieser Krise dürften noch sehr lange spürbar sein, auch wenn irgendwann wieder die Normalität eingekehrt ist.» Besonders hart treffen dürfte es kleine Zürcher Betriebe, weil diese nicht über Reserven verfügten wie Grossbetriebe. Barandun weiss von der Inhaberin einer privaten Schwimmschule, die wegen der Schliessung der Hallenbäder nun von einem Tag auf den anderen einen Totalausfall zu beklagen hat. «Ich erwarte, dass der Staat und die ZKB nun rasch und entschlossen handeln und Liquidität zur Verfügung stellen», sagt sie. Zudem könnten bei der Mehrwertsteuerrechnung oder den Stromkosten längere Zahlungsfristen gewährt werden. Ladenbesitzer sollten mit Vermietern und Lieferanten auch über eine temporäre Mietzinssenkung respektive einen Zahlungsaufschub reden. «Es geht schlicht darum, diese Notlage zu überstehen.»

«Alle müssen Verantwortung übernehmen»

Barandun appelliert auch an die Kunden, Verantwortung gegenüber den schwer getroffenen KMU zu übernehmen und nicht vollständig auf den Onlinehandel auszuweichen. Statt jetzt im Onlinehandel eine neue Brille zu kaufen, könne man den Termin beim Optiker in der Stadt auf später verschieben. Trotz der schwierigen Situation zeigt sie sich auch zuversichtlich, dass das Gewerbe die Krise meistern werde. Der Frankenschock habe gezeigt, dass eine Krise auch Chancen eröffnen könne. Barandun glaubt, dass die starke Einschränkung des öffentlichen Lebens in Zürich in der Bevölkerung auf breite Akzeptanz stossen wird. Erfreulich sei die grosse Bereitschaft, zu helfen. «Jetzt müssen alle Verantwortung übernehmen», sagt Barandun.

«Schlicht eine Katastrophe»

«Schlicht eine Katastrophe, der Horror für jedes KMU.» Die Angestellte der Kleiderboutique Young Angels im Winterthurer Einkaufszentrum Lokwerk reagiert mit Bestürzung auf die Ankündigung der sofortigen Schliessung der Läden wegen der Corona-Krise. «Wir haben im Laden aktuelle Mode, die können wir in ein paar Wochen nicht mehr verkaufen, weil dann die Saison vorbei ist.» Jetzt drohe ihrem Geschäft der Konkurs, vier angestellten Frauen der Jobverlust. Kurzarbeit und Homeoffice seien in ihrem Fall keine Option. Einzige Hoffnung der Modeverkäuferin: eine schnelle medikamentöse Behandlung für Corona-Erkrankte, damit möglichst bald die Normalität zurückkehrt.

Konsternation auch im benachbarten Reisebüro FWO Reisen. Die Ladenschliessung treffe die Reisebranche in einem ohnehin schwierigen Moment, sagt die stellvertretende Geschäftsführerin. Jetzt drohe der Stillstand. Sie habe nur noch mit Annullierungen von Flügen zu tun oder mit Umbuchungen für den Herbst. «Kunden haben Angst vor dem Fliegen.» Wenn es etwas Positives an der jetzigen Situation gebe, dann höchstens, dass man sich bewusst werde, dass der Wohlstand keine Selbstverständlichkeit ist.

Fitnesscenter bangen um Existenz

Claude Ammann, Sprecher des Schweizer Fitness- und Gesundheitscenter-Verbands, befürchtet das Aus besonders von kleineren Fitnesscentern. Das Hauptproblem seien weniger die Löhne als vielmehr die Mietzinse, weil die Center meist viel Platz beanspruchten. Ammann hofft, dass der Bundesrat sein Versprechen hält und den in Bedrängnis geratenen Fitnesscentern rasch und unbürokratisch hilft.