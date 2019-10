Dieser Kreisel ist illegal

Dass Kreiselkunst illegal sein kann, zeigt aktuell ein riesiger, aus 7700 Pucks gefertigter Riesenpuck, verziert mit dem Logo des EHC Kloten. 2014 zum 80-Jahr-Jubiläum des Vereins errichtet und von Hunderten Fans bezahlt, wurde dieses Monument des Stolzes in diesem Jahr zum Zankapfel. Die Baudirektion des Kantons befand: illegal, da der EHC Kloten ein gewinnorientierter Betrieb sei. Er liess den Vertrag deshalb für dieses in der Flughafenstadt bedeutende Kreiselkunstwerk auf Ende September auslaufen.

Seit die Tage dieses Riesenpucks gezählt sind, hat Rene Huber (SVP), der Stadtpräsident, mehr zu tun als gewöhnlich. Täglich schlage er sich mit Mails, Telefonaten und Briefen aus der Bevölkerung herum, sagt er am Telefon. «Es ist eine sehr emotionale Angelegenheit für die Klotener.» Der Tenor ist einhellig: ein Skandal, ein grosser Verlust für die Flughafenstadt, die stolz ist auf ihren Eishockeyverein mit der nationalen Ausstrahlung. Dabei spielt es keine Rolle, spielt der EHC derzeit in der zweiten Liga.

Die Politik mischt sich ein

Diese Emotionen schwappten jedenfalls im vergangenen Frühling schon in die Klotener Politik über. In einem Postulat hat der SVP-Gemeinderat Rico Käser den Stadtrat dazu aufgefordert, alles zu unternehmen, damit der Puck so wie er jetzt ist im Kreisel stehen bleiben kann. Der Stadtrat hat sich dazu bereit erklärt, dies für seinen Bevölkerung zu tun.

Ein Entgegenkommen seitens des Kantons ist aber derzeit nicht zu erwarten. Der Sprecher der kantonalen Baudirektion, Thomas Maag, erklärt, dass der Kanton der Stadt Kloten zwar eine letzte Frist gewähren wird. Ein Papier dazu ist aktuell in Bearbeitung. Es werde sich dabei aber weder um Jahre noch um Monate handeln, sondern um Wochen. Als Alternative schlug der Kanton der Unterländer Gemeinde zudem vor, das Logo auf dem Puck zu entfernen und zum Beispiel durch einen Eishockeyspieler zu ersetzen.

Für Huber und die Klotener Bevölkerung keine befriedigende Lösung. Denn sie sehen im Logo keine Werbung für einen gewinnorientierten Betrieb, sondern eine über Jahrzehnte gewachsene Tradition. «Der Verein tut viel für die Region», sagt Huber. Nicht zuletzt auch durch die Nachwuchsförderung.

Anderen ist es erlaubt

Die Diskussion befeuert hat nun zusätzlich die Tatsache, dass die Verkehrsbetriebe Glattal zu ihrem 25. Jahrestag ebenfalls einen Klotener Kreisel schmücken werden. Vor zwei Wochen gaben sie bekannt, dass ein grosses gläsernes V, ein B und ein G dereinst den benachbarten Kreisel zieren sollen. Der Kanton hat die Pläne gutgeheissen, weil er darin keine kommerziellen Absichten sieht. Stadtpräsident Huber war in der Planung des VBG-Kreisels ebenfalls involviert.

Das lässt die Stadtbevölkerung nun ratlos zurück. Warum der eine darf, wenn es dem anderen verboten ist, will ihnen nicht in den Kopf. Dies zeigt der aktuelle Streit. Ebenso stösst ihnen sauer auf, dass auch die Swiss mit einem Heck mit aufgemaltem Schweizer Kreuz in einem Klotener Kreisel wirbt. Darin sieht das Tiefbauamt ebenfalls keine Werbung, sondern ein Symbol für den nationalen, in Kloten beheimateten Flughafen. Huber fragt: «Warum gilt das nicht für den EHC Kloten?»