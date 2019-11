Dieser «Werbefuzzi» will Zürich wieder klein machen

Das sagt alles über den Stellenwert des Kunstraums, der mitten im Zürcher Rotlichtmilieu liegt: Am 23. September 2004 tauchte der amtierende deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder in der Galerie Baviera auf, um der Vernissage des Bildhauers Schang Hutter beizuwohnen.

Das Renommee war eng mit Silvio Baviera verknüpft. Er habe seine Tätigkeiten als Schriftsteller, Künstler, Verleger (seit 1966) und Galerist (seit 1974) stets «als Instrumente zur (Mit)begründung einer kreativen Umwälzung» verstanden, liess er im 2012 erschienenen Aussersihl-Psychogramm «Grösser als Zürich» verlauten. Auch darum ward seine Galerie mit integriertem Museum – es war die erste im Quartier – früh zum Epizentrum der Avantgarde; wer Werke von illustren ­Figuren wie Dieter Meier, H. R. Giger, Urs Lüthi oder Manon sehen wollte, war hier richtig.

Zum Meilenstein wurde schliesslich Bavieras 2008 realisierte Nabelschau «Kult Zürich Ausser Sihl – Das andere Gesicht»; Ausstellung und Buch versammelten Werke von 80Aussersihler Künstlerinnen und Künstlern. Vor gut zehn Jahren übersiedelte das Urgestein mit seiner Frau ins Tessin, die Galerie aber blieb in seinem Besitz – nun aber zieht der 75-Jährige den letzten Schlussstrich und veräussert dieses «Lebenswerk».

Mit Alain Kupper übernimmt also ein nicht minder origineller, unangepasster Zeitgenosse die quasiheilige Kunsthalle an der Zwinglistrasse. Der 57-jährige Basler, der 1984 nach Zürich zog und sich «über das Studium von Plattencovern zum Grafiker ausbildete», wie er dem «Tages-Anzeiger» einst sagte, hat in der Stadt Spuren hinterlassen. Er hat den Look der In-Lokale Josef, Italia oder Markthalle oder das Erscheinungsbild des Musikclubs Bogen 13 gestaltet, den Namen Club Zukunft erfunden, als DJ Rockmaster K. die Leute zum Tanzen und mit der Band Demolition Blues zum Nachdenken gebracht, preisgekrönte Kunst- und Fotobücher kreiert. Vor allem aber hat es der feinfühlige, smarte Exzentriker verstanden, Brücken zwischen der Sub- und der Hochkultur zu schlagen.

Herr Kupper, jetzt sind Sie plötzlich Galerist! Was ist passiert?

Als ich 2017 nach zehn Jahren aus meinem Atelier an der Militärstrasse rausmusste, war ich zum ersten Mal, seit ich in Zürich bin, künstlerisch heimatlos. In dieser Zeit kam viel hoch, auch emotional, ich fühlte mich erschöpft. In New York versuchte ich mich neu zu laden, doch konkrete Pläne gab es nicht. Und eines Tages kamen dann die Mancias auf mich zu.

Die Mancias?

Die Fotografen Franziska und Bruno Mancia vom FBM-Studio. Ich kenne die zwei seit den 1990er-Jahren. Sie haben mit einem Mäzenatentum, bei dem sie stets bescheiden im Hintergrund blieben, Vertretern der nicht marktorientierten Kunst unzählige Türen geöffnet. Als sie von meiner Heimatlosigkeit hörten, sagten sie: «Du hast Zürich dreissig Jahre lang amüsiert, hast Jungen auf die Sprünge geholfen, uns gefällt, was du tust. Wir möchten, dass du wieder einen Ort hast, wo du machen kannst, was du willst. Und wir könnten dabei helfen, indem wir das ermöglichen würden.»

Die Mancias haben also das Haus mit der Galerie von Silvio Baviera erworben?

Genau. Es war ja bekannt, dass Silvio verkaufen wollte. Und ich habe den Auftrag erhalten, als Kurator oder Was-auch-immer die Galerie unter dem Namen Kupper Modern zu bespielen.

Es gibt schlechtere Aufträge.

Ich war kurz fassungslos. Denn dieser Ort vereint all meine Affinitäten auf eine Weise, die wirklich zu einem Alltag wird, wie ich ihn nie hatte: Ich wohne hier über meinem Arbeitsplatz, und wenn die Arbeit mich in der Nähe hat, geht es der Arbeit gut. Und mir ebenso – denn für mich beantwortet sich ziemlich viel, was nach Sinn fragt, bei der Arbeit.

Keine Furcht, die Fussstapfen von Silvio Baviera könnten eine Schuhnummer zu gross sein?

Für mich ist unglaublich imposant, zu sehen, wie jemand in einem solch engen Quartier 400 Quadratmeter besetzt hat mit nichts als Kunst. Und das so selbstverständlich, dass es Alltag wurde. Aber Furcht, nein, überhaupt nicht. Schliesslich kann ich mich beinahe familiär einreihen, Silvio und ich haben durchaus eine Art Verwandtschaft.

Als Brüder im Geiste?

Schön gesagt. Schwarz ist unser beider Lieblingsfarbe, auch er ist ein Mann, auf dessen Stirn «Freiheit» geschrieben steht. Und so viel Punk, wie er in seinem 68er-Wesen trägt, so viel Hippie schleppe ich in meiner Punk-Seele rum. Und: Wir lachen beide sehr gern! Ich glaub, für ihn ist es richtig, dass ich nun da bin, wo er so lange war.

Das klingt jetzt langsam nach Heimatfilm-Harmonie.

(lacht) Also dann so: Was uns zwei vor allem verband, war die «Fuck You»-Haltung, auch wenn man im Moment gar nicht immer wusste, gegen wen sich das «Fuck You» richtete. Meist richtete es sich dann gegen jene Konventionen, die mir haben vermitteln wollen, dass ich falschliege.

Wie, Herr Kupper, werden Sie die Räume bespielen?

Anders als Silvio habe ich keinen Anspruch, dass es zwischendurch auch komfortabel sein soll. Ich bin ungemütlicher als er, auch düsterer. Dass dies niemals ein Hauser-und-Wirth-Ding werden wird, ist ebenso klar wie die Garantie für eine Menge Improvisation. Ziele gibt es nicht, damit es experimentell bleiben kann.

Keine Ziele, kein Druck, Raum für Experimente: Das klingt nach Traumberufsleben.

Druck gibts sehr wohl, er kommt von mir selbst. Es ist mein Anspruch an die Praxis. Diese wird nämlich rasch zeigen, was ich richtig und was ich falsch mache.

Sie legen los mit «Make Zurich Small Again».Ein Anti-Trump-Slogan, da kann ja nicht viel schiefgehen.

Klar, prima vista ist das eine billige Reaktion auf eine billige Provokation. Letztlich bin ich halt ein Werbefuzzi: Ich liebe Werbung, ich liebe Headlines, das hab ich aus meiner Zeit in dieser Branche mitgenommen, das Verfassen kurzer Schlagzeilen ist wahrscheinlich auch mein einziges Hobby. Und in der Musik ist es genau gleich, Songtitel schreibe ich viel lieber als Songtexte.

Aber eben, der Slogan.

Genau, der Slogan. Man könnte ihn als Appell in trumpscher Manier verstehen: «Lasst unsere Stadt wieder so herzig machen, wie sie früher mal war: Ausländer raus und weg mit allem, was nicht zu uns gehört!» Aber das ist natürlich Bullshit. Nein, «Make Zurich Small Again» ist der Aufruf, mit geschärftem Verstand den Blick auf grössenwahnsinnige Tendenzen der Gegenwart zu richten – und zwar hinsichtlich einer etwas bescheideneren Zukunft.

Inwiefern hat das mit den Künstlern zu tun, die Sie nun als erste ausstellen werden?

Viele Leute, die ich zum Startfurioso eingeladen habe, haben sich 1998 an der unvergleichlichen Ausstellung «Freie Sicht aufs Mittelmeer» von Bice Curiger kennen gelernt. Junge Kunst in Zürich in den 1990er-Jahren, das ist wichtig zu wissen, wurde ganz anders gehandhabt als heute. Sie war ein Prozess, nichts Fixes. Sie wurde getauscht und verschenkt, sie hatte nicht zwingend einen Preis, man ist zu Sachen gekommen, die man sich heute gar nicht mehr leisten könnte. Gemeinsam eine gute Zeit zu haben, war wichtiger, als Geld zu haben. Die Stimmung war geprägt von Freigeistern wie Mark Divo aus der Besetzerszene und kleinen eigenwilligen Planeten wie Esther Eppsteins «Message Salon». Es war intim, natürlich, rücksichtsvoll, solidarisch. Man hat sich gegenseitig gefragt: «Brauchst du Geld, hast du noch etwas zu essen?» Das ist für mich Lebensqualität. Und notabene alles mit der Attitüde des Punk!

So war das damals: Häkeln für alle, Performance im Message Salon an der Langstrasse.

Zürich Tourismus hatte die Zeichen der Zeit erkannt und darum den Claim «Little Big City» lanciert.

Ich fand diesen Claim affektiert.

Immerhin hatte er nochwas Beschauliches.

Stimmt. Im Gegensatz zum heutigen Zeitgeist, wo alles aus dem Kraftraum kommt: Alle haben Muckis, alle trimmen den Körper, Leistung und Effizienz sind die Codierungen der Erfolgsrezepturen. Und das gilt auch für die Kunst, die Frage des Fame steht über allem. Im Kontext der Genderdiskussion wird das für mich extrem konservativ.

Wie meinen Sie das?

Man klammert sich an aufgebrühte Klischees. Es ist die Erfüllung von Warhols 1968 gemachter Prophezeiung «In the future, everybody will be famous for 15 minutes»: Man muss rasch an der Oberfläche auftauchen und vor laufender Kamera masturbieren, das genügt. Youtube ist das Paradebeispiel dafür. Es ist nicht mehr little big, es ist nur noch big – selbst wenn es gar nicht big ist.

Zum Glück gibt es jetzt Kupper Modern, wo alles small wird.

(lacht) 400 Quadratmeter sind nicht grad wenig. Doch sinngemäss stimmt das definitiv. Ich beanspruche diesen Raum nicht für mich, es geht nicht um Selbstbefriedigung, sondern nur ums Miteinander der Kunst. Und auch um Kunst, die behütet werden muss, die übersehen wird, weil sie leise ist. Deshalb wird das eine Notschlafstelle für Kunst. Was mich aber nicht hindert, Andy Warhol auszustellen, falls sich die Gelegenheit bietet.

Gutes Stichwort: Könnte sich die Galerie zur posthumen Dependance von Warhols sagenumwobener New Yorker «Factory» entwickeln?

Die Architektur der Galerie ist für mich voll New York: schmal, aber tief, mit Dingen, die sich im Hintergrund abspielen. Und mein Blick war immer schon auf New York gerichtet: Jim Carroll, Victor Bockris, Burroughs, Warhol, die Bands Suicide und Velvet Underground, sie alle verkörpern den schwarzen Glamour, bei ihnen ist Coolness Normalität, sie können nichts dafür. Das finde ich absolut faszinierend.

Dann lautet die Antwort ja?

Dieser schwarze Glamour wird sicher präsent sein. Auch als Code, der sich gegen diese perfid gelassene, saloppe Buntheit wendet. Man stelle sich Johnny Cash mal in Rosa vor ... oder nein, man stelle sich das lieber nicht vor. Anyway. Geplant sind drei bis vier Ausstellungen pro Jahr, die werden ergänzt um Konzerte, Lesungen … oder die Reihe «Wild and Free, No Guarantee».

Ein Experiment?

Unbedingt! Zum Beispiel könnte man über den letzten Moment des Lebens sinnieren. Meine schlimmste Vorstellung dazu geht so: Ich liege im Strassengraben, die Wange in der Hundescheisse, und aus dem Radio des Autos, das mich kaputtgefahren hat, erklingt eine Klaviersonate von Richard Claydermann. Ein solcher Abend muss dann auch nicht jedes Mal im Fiasko enden, er kann auch bloss der Unterhaltung dienen.

Und verkaufen müssen Sie nichts?

Muss ich nicht, nein. Das Schönste auf der Welt ist, wenn man nichts verkaufen muss.

Kupper Modern. Zwinglistrasse 10, 8004 Zürich. Ausstellung «Make Zurich Small Again», Vernissage 28.11. ab 18 Uhr. Bis 28. März 2020. Infos: kupper-modern.com.