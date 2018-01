Dignitas-Gründer wegen Flyer angeklagt

Zweiter Gerichtsfall gegen Minelli

Der Prozess in Zürich ist nicht der einzige, der Minelli vor sich hat. Auch in Uster muss er vor den Richter und sich gegen den Vorwurf verteidigen, Dignitas habe Sterbebegleitungen aus selbstsüchtigen Beweggründen durchgeführt und sich in diesem Zusammenhang auch des mehrfachen Wuchers schuldig gemacht.



In der Schweiz ist Sterbebegleitung nur dann erlaubt, wenn sich der Anbieter nicht bereichert. Angeklagt ist Minelli konkret wegen drei Fällen aus den Jahren 2003 und 2010, bei denen Sterbewillige aus Deutschland für insgesamt mehrere zehntausend Franken in den Tod begleitet wurden.



Dignitas bezeichnete die Vorwürfe als «haltlos und nicht nachvollziehbar». Wann der Prozess in Uster stattfindet, ist noch nicht bekannt.