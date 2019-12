Drei Engel zum dritten Advent

Sie heisst Blanche und ist ein Engel. Engel gibt es gar nicht, sagt ein vorwitziges kleines Mädchen. Oh doch. Das Jahr durch studieren sie vielleicht, wie Blanche, Gesundheitswissenschaften. Oder sie sind Kindergärtnerinnen. Oder auch Lifestile-Bloggerin wie Daphne.

In der Weihnachtszeit aber treffen sie sich im Tramdepot bei der Kalkbreite. Dort ziehen sie ihre weissen Engelskleider an, setzen den Heiligenschein auf. Am kniffligsten ist es, sich die Flügelchen wachsen zu lassen.

Dem Samichlaus nebenan geht es allerdings nicht besser. Man hört ihn leise schimpfen, weil ihm das rote Gewand plötzlich zu eng ist. Nein, nein, er habe nicht zugenommen! Die Engelchen kichern und ruckeln und zuckeln, bis die Flügelchen richtig sitzen.

Dann noch etwas Goldstaub auf die Wangen und Abmarsch. Das Märlitram wartet, in dem bis an Weihnachten rund 8000 Kinder erfahren werden, was das vorwitzige Mädchen nicht wusste: Engel gibt es schon. Doch sind sie nur in der Adventszeit sichtbar.