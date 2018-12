Auch die Zürcher Polizisten hätten nur eine Option: den Piloten finden

Und schliesslich musste in London sogar das Militär ausrücken. Über einen Tag lang war der Flughafen Gatwick am Donnerstag lahmgelegt. Mindestens zwei Drohnen verhinderten Starts und Landungen der Flugzeuge. Mehr als 800 Flüge wurden gestrichen. Vieles deutet auf eine gezielte Störaktion hin.

Auch am Flughafen Zürich wäre ein solches Szenario theoretisch denkbar, sagt Myriam Käser, Kommunikationschefin von Skyguide. «Zu einer kompletten Schliessung des Flughafens würde es aber nur im Extremfall kommen.» Sichtet die Flugüberwachung eine sogenannte «nicht kooperative Drohne», kann sie verschiedene Massnahmen einleiten. «Zunächst entscheidet der Supervisor im Tower, was zu tun ist. Er oder sie kann Sofortmassnahmen ergreifen, etwa einen Piloten auffordern, mit dem Start oder der Landung abzuwarten», sagt Käser. Es wären auch Änderungen des Pistenkonzepts denkbar.

Reichen diese Massnahmen nicht aus, müsste Skyguide weitere Schritte einleiten und mit den verschiedenen Akteuren am Flughafen in Kontakt treten, also mit der Flughafenbetreiberin oder je nach Szenario auch mit der Polizei.

Die Optionen der Polizei

Im Kampf gegen Drohnen steht der Kantonspolizei Zürich derzeit nur ein Mittel zur Verfügung: den Piloten zu finden. Die Polizei beobachte die technischen Entwicklungen in Drohnenbekämpfung, sagt ein Sprecher der Kantonspolizei, es seien derzeit aber keine Tests im Gange.

Im Kampf gegen Drohnen gibt es verschiedene Abwehrsysteme. Beim WEF wurden Zielstörsender eingesetzt, welche die Signale zwischen Fluggerät und Pilot stören. Eine Churer Firma hat eine Netzpistole entwickelt. Und in den Niederlanden gab es Tests mit Adlern, die zu Drohnenabfängern trainiert wurden. Die Verletzungsgefahr für die Tiere war aber zu gross, das Projekt wurde eingestellt.

Die Churer Firma Droptec hat eine Netzpistole gegen Drohnen entwickelt: Eine Demonstration. (Februar 2018) Video: SDA

Müsste der Flughafen Zürich einen Tag lang seinen Betrieb einstellen, würde es ihn teuer zu stehen kommen. Dieses Wochenende werden täglich zwischen 85’000 und 95’000 Passagiere erwartet. Wie hoch genau die Kosten eines Ausfalls wären, sei schwer abzuschätzen, sagt Flughafensprecherin Sonja Zöchling. Die Landegebühren würden entfallen, die Einnahmen bei den Läden zurückgehen. Eine solche Situation gab es im April 2010, als der Vulkan in Island ausbrach und den Himmel weiträumig mit einer Aschewolke bedeckte. «Die Kosten betrugen damals rund 2 Millionen Franken pro Tag.»