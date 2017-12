Dübendorfer Giessen-Areal droht Zwangsversteigerung

Auf dem Giessen-Areal an der Stadtgrenze zu Zürich wäre der Weg für eine Grossüberbauung eigentlich seit zwei Jahren frei. Damals hatte das Baurekursgericht den einzigen Rekurs gegen den Gestaltungsplan Giessen abgeschmettert. Angekündigt sind für das Areal ein Projekt mit einem 85-Meter-Hochhaus und etlichen Nebenhäusern – insgesamt 47'000 Quadratmeter Nutzfläche – sowie ein Park. Doch auf dem Giessen-Areal ist alles ruhig, ein Baugesuch wurde noch immer nicht eingereicht.

Der Grund für die Verzögerung erschliesst sich aus Gerichtsakten. Die Firma K-Werkstatt Baumanagement AG ist Eigentümerin des 35'000-Quadratmeter-Grundstücks, welches von der Ringstrasse und der Glattalbahn mit der Haltestelle Giessen zerschnitten wird. Und sie ist im Gestaltungsplan auch als Projektentwicklerin eingetragen. Doch die Firma ist in zahlreiche Rechtsverfahren verwickelt. Diese hat die K-Werkstatt teils selber angestrengt, weil sie zum Beispiel Zinsforderungen von Gläubigern bestreitet. Umgekehrt gehen Gläubiger gegen die K-Werkstatt vor, weil sie nicht zahlt. Die Firma wird wegen des Giessen-Areals spätestens seit März 2012 betrieben. Zuerst von der Bank, welche Geld für den Kauf des Grundstücks lieh. Ab 2014 auch von einer weiteren Firma, die der K-Werkstatt im Jahr 2013 zwei Darlehen gewährte.

Bank verlor 2013 die Geduld

Dieser Streit ums Geld wurde vor die Gerichte getragen. Involviert waren das Bezirksgericht Uster, das Zürcher Obergericht und auch das Bundesgericht. Dem «Tages-Anzeiger» liegen diverse Urteile vor, das letzte datiert vom 17. Oktober 2017 und ist rechtskräftig. Aus diesen Akten ist zu ersehen, dass die Bank 2013 die Geduld verlor. Am 2. Mai leitete sie beim Dübendorfer Betreibungsamt ein Zwangsverwertungsverfahren für das Grundstück ein. Dem Versteigerungsbegehren schloss sich die zweite Gläubigerin ab November 2014 an.

Dass bis heute keine Versteigerung angesetzt wurde, hat damit zu tun, dass die K-Werkstatt das Verfahren immer wieder mit juristischen Interventionen hinausgezögert hat. Gemäss den Gerichtsakten wollte die Firma die öffentliche Versteigerung erst über die Bühne gehen lassen, wenn der Rekurs gegen den Gestaltungsplan erledigt ist. Das ist ein Stück weit verständlich: Ein Grundstück mit rechtsgültigem Gestaltungsplan, der im Falle des Hochhauses eine hohe Ausnützungsziffer von 140 Prozent erlaubt, ist viel mehr wert als eine Fläche, deren Gestaltungsplan unter Getöse abgelehnt worden war.

Gestaltungsplan erhöht Wert

Laut Erläuterungen des Obergerichts bestehen Forderungen von rund 20 Millionen Franken auf das Grundstück. Mit den gesetzlich angeordneten Verzugszinsen von 5 Prozent seit der Aufnahme der Verwertungsverfahren dürfte sich die Summe unterdessen auf rund 25 Millionen belaufen. Der Kaufpreis für das Grundstück ist nicht bekannt. Die ­K-Werkstatt hat es 2006 von der ETH erstanden. Die neuste, vom Bundesgericht bestätigte Schätzung für das Grundstück beträgt 60,2 Millionen Franken. Wird dieser Preis von einem Investor bezahlt, hat sich der Gang vor Gericht für die ­K-Werkstatt gelohnt. Sie könnte die Bankhypothek plus Zinsen und Verzugszinsen sowie die Forderungen der zweiten Gläubigerin locker zahlen und dar­über hinaus einen satten Gewinn einstreichen.

Pikant ist der Fall auch wegen der Vergangenheit. Der Dübendorfer Stadtrat und GLP-Nationalrat Martin Bäumle hatte 2011 kurz vor der Volksabstimmung über den ersten Gestaltungsplan, der noch einen 114 Meter hohen Turm vorsah, den Betreibungsregisterauszug der K-Werkstatt an den «Anzeiger von Uster» weitergegeben. Dieser schrieb darauf, dass die Firma über 70 Betreibungen in Millionenhöhe am Hals habe. Die Berichterstattung wirkte, das Volk lehnte den Gestaltungsplan ab. Für Bäumle hatte die Geschichte ein Nachspiel, das bis heute andauert. Zuerst wurde er vom Gesamtstadtrat gerügt und wegen Verdachts auf Amtsgeheimnisverletzung angezeigt. Der Fall ist ­derzeit am Bundesgericht hängig. Aus diesem Grund will Bäumle zu den abermaligen Betreibungen der K-Werkstatt nicht Stellung nehmen. Die zweite Auflage des Gestaltungsplans mit dem weniger hohen Hochhaus hatte der Stadtrat im September 2014 und das Parlament im Februar 2015 genehmigt. Der Rekurs dagegen wurde im Dezember 2015 wie gesagt vom Baurekursgericht abgewiesen.

Waren alle ahnungslos?

Politisch stellen sich heute drei Fragen: Will auch die Stadt Dübendorf das Grundstück kaufen? Wusste der Stadtrat vom Zwangsversteigerungsverfahren, als er die Neuauflage des Gestaltungsplans genehmigte? Und wussten es die Stadtparlamentarier, als sie den Plan ein halbes Jahr später durchwinkten?

So sähe das Areal aus, wenn es nach den Plänen der K-Werkstatt ginge. Visualisierung: PDGiessen-Areal

Die erste Frage will Stadtpräsident Lothar Ziörjen (BDP) «aus strategischen, taktischen und natürlich politischen Gründen» nicht beantworten. Ausserdem habe er «bis heute keine Kenntnis über eine mögliche Versteigerung», sodass es auch keinen Anlass für eine Stadtratsdiskussion gegeben habe. Damit ist auch die zweite Frage beantwortet. Ob das Parlament von den betreibungsrechtlichen Verfahren wusste, beantwortet Reto Heeb (CVP), Präsident der vorberatenden Kommission für Raumplanung und Landerwerb, so: «Die Zwangsversteigerung war nie Thema der Gemeinderatsdiskussion zum privaten Gestaltungsplan Giessen.» Ob das auch für die Kommissionssitzungen zutrifft, dürfe er wegen des Kommissionsgeheimnisses nicht sagen. Heeb hält weiter fest, dass die Kommission nur die baurechtliche Prüfung des privaten Gestaltungsplans durchgeführt hat.

Alles «unter bester Kontrolle»

Auch viereinhalb Jahre nach Beginn des Verfahrens ist unklar, ob und wann die Zwangsversteigerung des Grundstücks stattfindet. Möglich ist nach wie vor, dass der Verkauf ohne Versteigerung über die Bühne geht. Die Eigentümerin des Grundstücks, die K-Werkstatt, gibt sich auf Anfrage zuversichtlich. Die Arbeiten an einem Baugesuch seien «in fortgeschrittenem Stadium», beteuert sie schriftlich. Sie plane einen Wohnanteil von «deutlich über 50 Prozent» und «erschwingliche Wohnungen». Im Gewerbeteil werde es Lebensmittelläden und italienische Mode geben. In Kombination mit grosszügigen Grünflächen werde ein vitaler Quartierteil entstehen.

Die Zwangsverwertungsverfahren bezeichnet die K-Werkstatt als uralt und als Störmanöver gegen das Projekt. Sie würden aber keine Folgen haben, da die Forderungen der Gläubigerinnen, «soweit sie überhaupt berechtigt sind, bei weitem gedeckt sind». Lieber berichtet die K-Werkstatt über das Vorhaben auf dem Giessen-Areal, das «eines der werthaltigsten und spannendsten Bauprojekte der Schweiz» sei. Die K-Werkstatt sei sich der Verantwortung bewusst und lasse sich bei der Auswahl der Co-Investoren nicht aus dem Konzept bringen. Es gebe immer wieder Kaufangebote und Offerten. Derzeit seien «aussichtsreiche» Verhandlungen am Laufen. Die wirtschaftliche Situation des Unternehmens sei übrigens «unter bester Kontrolle».

