E wie Enge, E für Enge

Früher, das heisst noch vor einigen Monaten, lebten wir in einem Haus in der Enge. Das Haus steht an einer viel befahrenen Strasse, vierspurig, mit einer Platanenreihe in der Mitte. Es war richtig städtisch dort. Mit ein bisschen Fantasie und Vorstellungsvermögen liess sich das Haus spielend ans Meer versetzen. Monaco, Boulevard Louis II, Einfahrt in den Tunnel. Im Geist beschleunigte es – in der Realität staute es.

Wir hatten die besten Plätze. Auf dem Balkönli gegen die Alfred-Escher-Strasse liess sich der Wahnsinn Feierabendverkehr aus nächster Nähe beobachten. Die Lage: perfekt. Einziges Ärgernis: der Monday Night Skate. Das Geräusch von Tausenden Gummirädchen auf Asphalt – eine Zumutung. Und jetzt beklagen sie sich über die Formel E . . .

Wir hingegen, wir sind weggezogen. Im dümmsten Moment, aus dem Monaco der Stadt. Kurz bevor wir mit unserem Balkönli ein kleines Vermögen hätten verdienen können. Unten wären die E-Boliden durchgeflitzt . . . (Durchgeflitzt? Im Geist waren die Autos doch immer Richtung Tunnel gedonnert!) Wir hätten unseren Gästen in der VIP-Loge billigen Champagner in Plastikbechern und zu überrissenen Preisen serviert. Die Zukunft, hätten wir ihnen dann gesagt, die Zukunft ist nie näher. Einen Olivensteinwurf entfernt.

Ja, die Fantasie versetzt Häuser. In der Realität werden gerade Betonelemente und Metallgitter versetzt. Vom breiten Trottoir vor dem Haus ist ein schmaler Durchgang geblieben. Aus dem Hauseingang tritt man nicht mehr in eine Stadt, sondern in ein Gefängnis. Irgendjemand hat einen vertrockneten Tannenbaum hingestellt. Es ist beinahe unmöglich, nichts in dieses kümmerliche Bäumchen zu interpretieren. So ist es beengend in der Enge, so beengend ist es in der Enge. Wir sind ihr rechtzeitig entflohen.

Nicola Brusa

PS: Und die E-Boliden? Fahren nicht mal durch den Tunnel. (Tages-Anzeiger)