ETH-Baustelle lässt Zürichberg-Villen erzittern

Die kalte Luft, die von draussen in den Flur strömte, war das erste Anzeichen, dass etwas Ungewöhnliches passiert war. Dann bemerkte einer der Bewohner der stattlichen Villa an der Voltastrasse, dass sich die Haustür ­geöffnet hatte, ganz von selbst. Wenig später war auch die Ursache klar: Der eiserne Türrahmen hatte sich verformt, darüber zog sich ein schwarzer Riss über die Fassade.

Vielleicht war er zuvor schon da gewesen, aber jetzt hatte er sich geweitet. Auf fast einen halben Zentimeter – das sei nicht normal, würde später ein Ingenieur festhalten.

Im Prinzip macht man sich am Zürichberg ja keine grossen Gedanken wegen ein paar Spannungsrissen. Jeder weiss: Die Häuser hier stehen nun mal nicht auf pickelhartem Grund. Da unten in der Tiefe ist kein Granit oder sonst ein stabiler Fels, sondern zunächst mal bloss ein paar Lagen Moränenmaterial, von ­eiszeitlichen Gletschern abgeladen. Es ist, als lebe man auf einem Butterberg, der in Zeitlupe talwärts rutscht. Stellenweise bis zu 10 Zentimeter bewegte sich das Quartier innert der letzten hundert Jahre, das haben Messungen gezeigt.

170 Millionen Franken Baukosten

Der Grund, warum die Leute an der Voltastrasse diesmal stutzten, befindet sich hinter dem Haus. Eine Treppe führt abwärts durch den terrassierten Garten und endet dann abrupt vor einer Mauer aus gelben Schaltafeln. Wer den Kopf durch eine Öffnung steckt, die ­jemand hineingesägt hat, erfährt einen Adrenalinschub: Unmittelbar hinter der Wand geht es senkrecht in die Tiefe, über zwanzig Meter hinab, in eine epochale Grube. Zwergenhaft wirkende Männer mit Helmen verlegen dort unten Armierungseisen, es entsteht ein neues Laborgebäude der ETH für medizinische Forschung.

Die Hochschule macht an diesem Ort, was sich Kritiker des neuen Hochschulquartiers auch anderswo wünschten: Sie versenkt diesen massiven Baukörper fast komplett im Berg. Künftig werden die Anwohner von ihrem Garten aus direkt ins oberste der sieben Stockwerke blicken. Nur wenige Meter entfernt, aber getrennt durch eine Art Wehrgraben. Dessen bergseitige Stützmauer wird ein verborgenes Schmuckstück des Neubaus sein: Sie setzt sich zusammen aus 15 schmalen, nach innen gewölbten Ministaumauern aus Klinkersteinen, die über rund 150 Meter aneinandergereiht sind.

Diese schmucke Verkleidung wird kaschieren, was heute noch sichtbar ist: dass ein guter Teil der Baukosten von 170 Millionen allein darauf verwendet werden muss, zu verhindern, dass der gesamte Hang mitsamt den Villen in die Baugrube stürzt.

Internationale Experten

Vor dem Aushub haben spezialisierte Tiefbauarbeiter rund um das künftige Loch alle paar Meter mannsdicke Bohrpfähle aus Eisenbeton in den Boden gegossen. Erst dann konnten sie den Baugrund Schicht für Schicht abtragen, wobei sie zwischen den Pfählen eine Betonwand einfügten. Etwa 800 davon waren nötig; sie wurden bis zu 46 Meter tief in den Hang getrieben – unter den Gärten und Häusern hindurch. Dort klirrten während dieser Zeit bei manchen die Gläser in den Vitrinen. Wie bei einem Erdbeben sei das gewesen, erzählt eine Anwohnerin.

In der ETH-Baugrube waren Experten mit eindrücklichen Referenzen am Werk. Zuvor hatten sie etwa in Dubai dafür gesorgt, dass das höchste Gebäude der Welt, der Burj Khalifa, auf stabilem Fundament steht, wie ein Bauarbeiter erzählt. Aber alles Fachwissen konnte nicht verhindern, dass sich der Hang an der Voltastrasse ein paar Millimeter bewegte. Darunter litt mehr als nur der erwähnte Türrahmen: An einem anderen Haus zerbrach die Balkonverglasung, in einem Garten kippte ein Cheminée.

In zwei Fällen hätten Hauseigentümer bisher Risse gemeldet, teilt die ETH mit. Das sei in diesem Umfang zu erwarten gewesen. Um böse Überraschungen zu verhindern, werde der Hang permanent auf allfällige Bewegungen überwacht. So könne man im Ernstfall sofort reagieren. Die ETH kündigt an, nach Abschluss der Arbeiten für alle Schäden aufzukommen, die sich darauf zurückführen lassen. Um dies beurteilen zu können, ist der Zustand der Häuser im Vorfeld fotografisch festgehalten worden. Nicht, dass man am Ende noch eine Rechnung für Risse erhält, die längst da waren. Denn irgendwo knackt es immer an einem derart bewegten Hang.

