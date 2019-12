Ein Eimer gehört zum Besten, was Zürich 2019 zu bieten hatte

An Zürcher Tramhaltestellen konnte man leicht der Täuschung erliegen, dass eine gewisse Protestmüdigkeit überhandnimmt. Da hörte man die Leute manchmal ausrufen, wenn an einem Freitag wieder mal gar nichts ging, weil erneut demonstrierende Jugendliche durch die Innenstadt zogen. Aber in unserer Endabrechnung 2019 schwingen die Klimaproteste dennoch obenaus als erfreulichste Neuheit des Jahres in der Stadt.

Rund tausend Leserinnen und Leser haben vor Weihnachten von zwanzig einander zufällig zugelosten Neuheiten jeweils jene gewählt, die ihnen mehr zusagte. Die Klimaproteste setzten sich in 74 Prozent dieser Duelle durch. Nicht weit dahinter folgt mit 72 Prozent das andere politische Grossereignis des Jahres, der Frauenstreik vom 14. Juni. Darin spiegelt sich noch einmal der Erfolg der Organisatorinnen, die im Vorfeld selbst nicht wussten, wer ihrem Aufruf folgen würde – am Ende waren es allein in der Stadt Zürich über 160’000 Menschen.

Überhaupt war das Jahr 2019 eines, in dem in der Stadt Zürich vor allem politische Ereignisse positiv bewertet wurden: Schon auf Platz 5 der Endabrechnung folgt die Aufkündigung des Parkplatzkompromisses durch den Zürcher Stadtrat zugunsten von Velos und Grünräumen. Im Vorjahr war das weniger eindeutig: Da hatte es mit der Renaturierung der Sihl vor dem Hauptbahnhof ein Umweltschutzprojekt überraschend an die Spitze geschafft, vor der Aufhebung des Schiffsfünflibers und der neuen Australienanlage im Zoo Zürich.

Infrastrukturelle Neuerungen kamen auch dieses Jahr gut weg. Vor allem der Versuch mit den neuen Recyclingstationen an den Haltestellen der VBZ, wo man Abfall getrennt entsorgen kann. Diese bekamen fast ebenso viele Stimmen wie der Frauenstreik und kamen mit 71 Prozent Zuspruch auf Rang drei.

Gleich dahinter folgt der im Rahmen einer Kunstaktion vorübergehend begrünte Münsterhof – ein Fingerzeig, dass es kaum falsch ist, wenn dort wie geplant noch ein paar Bäume gepflanzt werden. Weit vorne tauchen zudem die erste Etappe der Limmattalbahn und das erstmals ausgerollte Flexity-Tram auf, die etwa gleich gut ankommen wie im Vorjahr das neue Hardbrücke-Tram.

Ist gut angekommen: Der vorübergehend begrünte Münsterhof.

Von den gastronomischen Neuheiten kommt der Vermicelles-Hype am besten weg, den ein Trio in der Gelateria Tellhof ausgelöst hat. Die drei wurden im November Opfer ihres Erfolgs, weil der Vorrat an Schweizer Marroni für die selbst gemachten Desserts viel schneller aufgebraucht war als erwartet. Übrigens: Schon im Vorjahr hatte ein ähnlicher Hype sehr gut abgeschnitten: die neuen Gelateria, vor denen die Zürcherinnen und Zürcher Schlange standen.

Den begrünten Münsterhof haben wir als Beitrag zur Infrastruktur gewertet, er hätte ebenso gut im Bereich Kultur erscheinen können und wäre hier einsame Spitze gewesen. So aber hat es einer ganz nach vorn geschafft, der schon seit über 50 Jahren tot ist: Le Corbusier mit seinem nach langem Umbau und vielen Schlagzeilen wieder eröffnetem Pavillon am See. Die neue Leitung des Schauspielhauses, das jetzt viel jünger daherkommt, wird dagegen nicht als Highlight von 2019 wahrgenommen.

Der wiedereröffnete Corbusier-Pavillon. Bild: Christian Beutler/Keystone

Schwer hatten es in diesem Jahr wie schon im Vorjahr die in die Endabrechnung aufgenommenen Neuerungen aus Verkauf und Gewerbe. Am meisten zu gefallen wusste noch der neue Weihnachtsmarkt auf dem Neumarkt. Die Schönheitsklinik im obersten Stockwerk des Jelmoli-Warenhauses dagegen bildet das Schlusslicht mit 12 Prozent Zuspruch – das ist nur halb so viel, wie es für die letztjährigen Schlusslichter gab, die beiden (damals) erfolglosen neuen Fussballtrainer Ludovic Magnin und Thorsten Fink.

