Ein Gastro-Revoluzzer wird sesshaft

Viele Jahre lang arbeitete Sami Khouri versteckt. In Kellern und Garagen betrieb er halb legale Restaurants, Bars oder Boxclubs. Aufwendig und üppig dekoriert zwar, aber zeitlich beschränkt. Nur wer Khouris Nummer besass, erhielt Einlass. Dies verlieh ihm zwar eine unnahbare, rebellische Aura, die ihn stadtbekannt machte, doch die Öffentlichkeit scheute er als Person. Bis heute.

Denn jetzt hat der 30-jährige Gastronom mit der anarchistischen Ausstrahlung zum ersten Mal ein Lokal nicht nur als Pop-up zeitlich gekapert, sondern als Pächter übernommen. Das ehemalige Quai 61 beim Hafen Enge, 200 Plätze, eine Sonnenterrasse, die den Blick weit über den Zürichsee auf Stadt und Alpen öffnet. «Das am schönsten gelegene Restaurant der Stadt», sagt Freddy Burger, der ehemalige Pächter des Betriebs. Der arrivierte Zürcher Gastronom nennt es so, weil es das einzige ist in der Stadt, das auf Pfählen im See liegt. 64 insgesamt. Das ermöglicht die Rundsicht.

Die Übernahme ist ein Schritt, der nicht nur dazu führt, dass Khouri jetzt Öffentlichkeit gebrauchen kann, es ist vor allem ein Schritt von der langjährigen Nomadenexistenz in die Sesshaftigkeit, von den Kellern im Chräis Chäib an die Ufer des Zürisees, vom Untergrund ans Licht. Khouri präsentiert sich damit der ganzen Stadt. «Ich habe meine ganze Story in dieses Haus geworfen», sagt der hühnenhafte Mann mit den sanften Bewegungen eines Kindes im Gespräch im Büro seines neuen Lokals. Der Blick geht auf den See.

Doch wo genau beginnt diese Story? Welche Teile gehören dazu? Und was macht sie so einzigartig für Zürich? Und vor allem: Warum ist Sami Khouri so erfolgreich?

Künstler und Dragqueens

Das Offensichtlichste: Khouri betrieb über viele Jahre nicht nur Restaurants, er veranstaltete Shows. Event-Gastronomie sagen die einen. «Entertainement», sagt Freddy Burger. «Samigo Amusement», nennt Khouri sein neues Lokal, das die Silhouette einer nackten Frau ziert. Sein Zielpublikum sind «Macher, die es mögen, wenn jemand etwas für sie macht».

Dragqueens mit Absätzen, so hoch wie Cocktailgläser, gehörten ebenso zu seinen Lokalen wie eine Bar wenige Zentimeter über Boden, hinter der Kleinwüchsige kleine Getränke kredenzen. Ein Gambler-Tisch ebenso wie Schwert- und Feuerkünstler im Scheinwerferlicht.

Für diesen Drang herauszustechen, gibt es zwei Gründe. Als ersten nennt Khouri den gesättigten Zürcher Markt, in dem nur besteht, wer auffällt. Und dies sei für ihn Pflicht gewesen, da er von seinen palästinensischen Eltern nie etwas erben werde. Als zweiten und wichtigeren Grund nennt er seine Art: «Ich brauche Action und Adrenalin.» Damit es ihm nicht langweilig werde, müsse etwas passieren. Das sei schon immer so gewesen. Diese innere Unruhe, die man auch ADHS nennen könnte, zeigte sich schon in der Schule, von der er mehrmals flog. Einen Abschluss machte er nicht. Dafür arbeitete er umso härter, als er eine Lehrstelle als Siebdrucker antrat. Von den Häuserbesetzern und den Sprayern, mit denen er in seiner Freizeit verkehrte, lernte Sami Khouri, dass etwas auf die Beine stellen wichtiger ist als Geld ­verdienen. Sein Credo damals wie heute: «Dinge anpacken aus Überzeugung und Leidenschaft, nicht für die Karriere.»

Das Schild verräts: Er ist gekommen, um zu bleiben. Foto: Sabina Bobst

Das erste Restaurant eröffnete er vor zehn Jahren in einem Keller in Wipkingen. In einem Lager, in dem er die Möbel unterbrachte, die er während vieler Jahre auf Flohmärkten und in Brockenhäusern sammelte, bewirtete er seine Freunde. Nicht nur nebenher, sondern mit aller Ernsthaftigkeit. Er steckte Unmengen Zeit sowohl in die Dekoration wie auch in die Küche.

Das sprach sich schnell herum. Was er tat, widersprach zwar den Lehren aus dem Buch für Jungunternehmer, Businessplan oder Budgets gab es nicht. Eine Aufwand-Ertrag-Rechnung fehlte. Dafür hatte Khouri Kontakte zur Besetzer- und Kreativszene, zu den Leuten, die gewohnt ­waren, Arbeit in etwas zu stecken, an das sie glaubten. Und die auch die Fertigkeiten dazu besassen.

Am meisten aber lernte Sami Khouri beim Film, wo er während vieler Jahre als Kameraassistent arbeitete. Auf Drehs erkannte er, wie etwas vor der Kamera wirkt, auch wenn rundherum nichts als Chaos herrscht. Bei der Wahl von Drehorten wurde ihm klar, dass Verbote und Beschränkungen nicht in Stein gemeisselt sind.

Und schliesslich fand er bei den Filmschaffenden auch sein archetypisches Publikum, das er mit seinen Restaurants künftig ansprechen wollte. «Kreative Leute, die ihr Ding drehen und genügend Geld verdienen.» Partyleute waren ihm zu wenig zahlungskräftig und verursachten zu viel Dreck. Auch wenn in seinen Restaurants striktes Krawattenverbot herrscht – zivilisiert sollte es dennoch zugehen.

Fussballer und Models

In sein Portofolio kamen nun Boxkämpfe, die er wie gesellschaftlich Anlässe inszenierte: Auch die Prominenz hörte von den aufwendig gemachten Shows und reservierten Tische nahe beim Ring. Fussballer, Models oder Designer. Wer etwas auf sich hielt, verkehrte bei ihm. Das galt auch für den Imbiss Palestine Grill, den er 2013 an der Langstrasse eröffnete – und heute noch führt.

Sein Status liess schweizweit Unternehmer aufhorchen. Vor zwei Jahren erhielt Khouri eine Anfrage von Reto Gurtner, CEO und Gründer der Weissen Arena in Laax, der zweitgrösste Arbeitgeber in Graubünden. Gurtner beauftragte ihn, die Bergstation Crap Sogn Gion umzubauen. Mit Helikoptern liess Khouri Material hochhieven, Sprayer kümmerten sich um die Aussenfassade, der Umbau dauerte drei Monate. Der Aufwand war «grösser, als es wirtschaftlich sinnvoll gewesen wäre», sagt Khouri. «Wir denken beide in grossen Dimensionen», sagte der Grossunternehmer Gurtner bei der pompösen Eröffnung im letzten Jahr, bei der von der Ex-Bundesrätin zum Künstler bis zum Szenevogel alle anwesend waren.

«Er ist allen voraus»

Auch der Zürcher Gastrokönig Freddy Burger wurde bald auf Khouri aufmerksam. «Khouri steckt seine Seele in seine Projekte, sein ganzes Ich ist integriert», sagt er. Deshalb habe er seine Anteile vom Restaurant an ihn verkauft. «Er ist schweizweit allen voraus», fügt er an. Zudem pflege Khouri Werte, die er mit ihm teile. «Sein Team ist seine Familie, das gilt auch für mich.»

Und ähnlich einer Familie verlangt Khouri von seinen Angestellten Loyalität. Dafür möchte er ihnen ein Umfeld bieten, hinter dem sie stehen können. Kompetenz ist für ihn wichtiger als der Lebenslauf, Kreativität prioritär zu Pünktlichkeit. «Bei Sami kriegen die Angestellten auch mal eine vierte Chance», sagt einer, der schon lange bei ihm arbeitet.

Kritik erhält Sami Khouri vor allem für seine Shows. Etwa weil er kleinwüchsige Stripperinnen auftreten lässt und sich generell wenig um politische Korrektheit bemüht. Er erwidert: «Die Künstler haben Spass, sie gehören zur Familie.» Ihre Arbeit zu kritisieren, sei anmassend. Obwohl er weiterhin Kontakte zur alternativen Zürcher Szene pflegt, macht es ihm auch zu schaffen, dass er aus dieser Ecke für sein unternehmerisches Denken kritisiert wird. «Ich habe nie verschwiegen, dass ich Geld verdienen möchte», sagt er. Nur nicht zu jedem Preis. Die Familie und die gestalterische Unabhängigkeit gewichte er in jedem Fall höher.

Dafür kämpfe er täglich: seine Unabhängigkeit. Das machen, was er will. Neu jetzt dauerhaft. Doch als Ruhestand möchte er das nicht verstanden haben. «Für mich beginnt es jetzt erst.»

