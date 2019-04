Ein Quartier geht auf Sendung

Vielleicht ist es Zufall, dass beides zeitlich aufeinanderfällt. Seit kurzem wird in Schwamendingen ein Teil der Autobahn überdeckt, kommenden Samstag widmet sich die AnTenne, ein neuer Kulturanlass im Quartier, dem Auto.

Die Einhausung der Autobahn und der Salon Auto stehen beide für die Veränderung, für die Entwicklung von Schwamendingen. Seit 20 Jahren warten die Schwamendinger auf den Deckel über der Autobahn, der die Quartiere Schwamendingen-Mitte und Saatlen wieder zusammenflicken soll. Stadtrat Richard Wolff (AL) spricht von der Heilung einer alten Wunde. Die Blechlawine von Autos und Lastwagen wird auf einer Strecke für 940 Meter in den Untergrund geführt. Erholungsraum mit viel Grün und etwas Schatten statt Betonwüste und Lärm.

Abseits des Verkehrs, zwischen Wiesen der Schule und Landwirtschaftsland von Bauern, liegt die Galerie Tenne, die sich gleich neben dem Ortsmuseum Schwamendingen befindet. In der Tenne veranstaltet eine Kommission Ausstellungen mit lokalen Künstlerinnen und Kunsthandwerkern, die über das Quartier hinaus Beachtung finden. Die Tenne wird aber auch an auswärtige Kunstschaffende vermietet. Dem Vorstand haben sich neue Leute angeschlossen mit neuen Ideen und Vorstellungen, was sie in den Räumen der Tenne veranstalten könnten: Michael Eidenbenz etwa (48), Architekt und Projektleiter Immobilienakquisition für Wohnbaugenossenschaften, Denis Eggenberger (45), Werklehrer, oder auch Raoul Meier (57), freischaffender Filmer und Cutter, machen die Tenne zur AnTenne. Konventionelle Ausstellungen soll es in der Tenne allerdings weiterhin geben.

Kunst als etwas Spielerisches



Eidenbenz, Eggenberger und Meier sind vor zwölf bis fünfzehn Jahren nach Schwamendingen gezogen. In ein Quartier, das für die meisten Stadtzürcher entfernt hinter einem Berg im Norden darbt, wo Baugenossenschaften zu den wichtigsten Hausbesitzern gehören und Vereine das soziale Leben stärker mitgestalten als sonst wo in der Stadt. Ohne sie wäre die grösste Veranstaltung im Quartier, die Chilbi, gar nicht möglich. Dank eines verhunzten Liedes ist sie landesweit bekannt.

Alle drei interessieren sich für Tradition. Eidenbenz etwa ist im ornithologischen Verein Schwamendingen, der sich um die Vogelkunde im Quartier, aber auch um Kleintiere wie Kaninchen kümmert und jährlich eine Kleintierschau organisiert.

Sie beobachten auch die Veränderungen in Schwamendingen. Es wird gebaut in Zürich-Nord. «Geht man am Samstag einkaufen, sieht man immer wieder neue Leute, die wohl zugezogen sind», sagt Eggenberger. Ein Indiz liefern die Wahlen vom 24. März: Die SVP verlor in einer ihrer Hochburgen noch stärker an Wähleranteilen als im Schnitt. Vielleicht sind einige SVP-Wähler nicht an die Urne gegangen, doch für den Aufschwung von Grün und Grünliberal haben vor allem die Neuzuzüger gesorgt. Und wachsen wird Schwamendingen noch weiter: Bis 2040 soll die Stadt um 100 000 Bewohnerinnen und Bewohner wachsen – ein Grossteil davon wird in Zürich-Nord und auch in diesem Quartier wohnen.

Neuzuzüger würden nicht unbedingt Vereinen beitreten, sagt Meier. Die AnTenne-Macher sehen immer wieder Initiativen von Privaten, in Schwamendingen etwas aufzuziehen – oder sie sind selbst dabei: hier Möglichkeiten für Konzerte schaffen, da eine temporäre Kunstgalerie, dort eine Bar, einmal im Monat geöffnet. Mit ihrer AnTenne möchten Meier, Eidenbenz, Eggenberger und ihre Kollegen nun Bewohnerinnen und Bewohner viermal im Jahr mit einer Veranstaltung anziehen: «Wir wollen ihnen ein Wohnzimmer bieten, einen Ort des Austauschs.»

Das Ziel der AnTenne: zu senden und zu empfangen. Dabei sollen diese Aktionstage von einem Thema begleitet werden und Kunst und Kultur als etwas Spielerisches vermittelt werden. Wie der Salon Auto. Ursprünglich war die Idee, in der ganzen Tenne eine Bahn für Spielzeugautos zu bauen. In den Diskussionen sind Meier, Eidenbenz und Eggenberger davon abgekommen. Sie haben die Idee aber weiterentwickelt.

Nun stellt der Zürcher Fotograf Patrick Gutenberg einen Teil seiner Blechlawine aus. Seit 2013 hat er Hunderte von Spielzeugautos fotografiert und auf Facebook veröffentlicht, die meisten Autöli mit heftigen Gebrauchsspuren. «Je kaputter, desto besser», sagt Gutenberg. Meier hat im Ortsmuseum nach Schwamendinger Bildern mit Verkehr gesucht, die er zu einer Videoinstallation verarbeitet. Sie werden aber auch in einem Ordner zum Anschauen aufliegen. Der renommierte Zürcher Künstler Nic Hess wiederum wird zwei Leuchtkästen mit Collagen zum Thema ausstellen. Im Erdgeschoss laden Tische zum Zusammensitzen, es wird Suppe serviert. Und am Abend wird eine Bar mit Musik eingerichtet. Open end.

Salon Auto, Samstag, 13. April, 11 Uhr bis open end. AnTenne, Probsteistrasse 10, Schwamendingen