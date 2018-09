Ein Rumpeln und Stöhnen – dann war der Dampfschiff-Direktor tot

Die Erzählungen von Regula Trottmann und Victor Knopp sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit realen Personen oder Begebenheiten ist rein zufällig. Heinrich Isler wurde jedoch 1874 tatsächlich im Kratzquartier von Joseph Georg Billoin mit einem Stockdegen erstochen. Auch Anna Studer war real, und vielleicht hört man Billoin im Bankenviertel noch immer ihren Namen seufzen, wenn es dort still wird.

Zürich ist jämmerlich exorziert. Platz für Grusel und Unerklärliches gibt es in dieser sauberen und gut ausgeleuchteten Stadt nicht. Ein unhaltbarer Zustand, findet die Autorin schon seit längerem. Höchste Zeit also, Zürich eine Spukgeschichte zu schenken - basierend auf wahren Ereignissen.

Regula Trottmann, eine 53-jährige Unternehmensberaterin, konnte ihr Glück kaum fassen, als sie vor zwei Jahren den Zuschlag für die Wohnung an der Fraumünsterstrasse bekam. Diese Lage, diese Architektur, das edle Ambiente. Doch ihre Freude währte nicht lange. Schon in der ersten Nacht im neuen Zuhause fing es an. «Es war, als würde sich jemand im Schlafzimmer befinden. Irgendwann hörte ich ein Schluchzen», erinnert sie sich. «Ich dachte mir: Das muss an der ganzen Zügelei liegen. Ich war vollkommen erschöpft.»

Der Mann, der nicht da war

Ein Irrtum, wie sich später herausstellen sollte. Denn die mysteriösen Geschehnisse in ihrer Wohnung hörten nicht auf. Dinge lagen plötzlich an einer anderen Stelle, im Flur ging unvermittelt das Licht an, dann war das Bad plötzlich von innen verriegelt, obwohl sich niemand darin befand.

«Jedes Mal, wenn ich eintrat, erfasste mich ein kalter Schauder. Als wäre etwas da, das mich nicht in der Wohnung haben wollte.»Regula Trottmann, heimgesuchte Bewohnerin

Eines Morgens – es war noch dunkel – ging Trottmann in die Küche, und als sie das Licht einschaltete, sah sie im Fenster die Spiegelung eines jungen Mannes hinter sich. Gross, hager, blass mit kurzen, braunen Haaren und Schnauzbart. Seine Augen waren starr auf sie gerichtet. Als sie sich umdrehte, war niemand mehr zu sehen. «Ich zitterte noch Stunden später am ganzen Leib», sagt sie. Nächtelang fand sie keinen Schlaf, wagte sich kaum in ihre eigenen vier Wände. «Jedes Mal, wenn ich eintrat, erfasste mich ein kalter Schauder. Als wäre etwas da, das mich nicht in der Wohnung haben wollte.»

Der mysteriöse Name

Trottmann meldete die Vorkommnisse der Verwaltung. Die Antwort überraschte sie. «Ach, Sie auch?, haben sie mir am Telefon gesagt. Offenbar haben meine Vormieter Ähnliches erlebt und sind deswegen ausgezogen.» Sie nahm mit den ehemaligen Bewohnern Kontakt auf und hörte auch von ihnen Schauerliches. So habe einer von ihnen im Badezimmer nach dem Duschen auf dem beschlagenen Spiegel den Namen «Anna» gelesen. «Niemand in ihrem Umfeld kannte eine Anna, und keiner von ihnen hat diesen Namen auf den Spiegel geschrieben.»

Der Mieter des Ladenlokals im Parterre der Liegenschaft berichtet ebenfalls von seltsamen Begebenheiten. «Früher habe ich jeweils spätabends noch die Buchhaltung im Büro meines Ladens erledigt», erzählt er. Dabei sei ihm aufgefallen, dass sein Hund immer um dieselbe Zeit zu winseln und knurren begonnen habe. «Jeden Abend zwischen 23.00 und 23.30 Uhr. Ich konnte die Uhr danach richten.» Die Sache sei ihm unheimlich geworden. «Ich verlasse mein Geschäft nun immer gleich nach Ladenschluss. Seither ist Ruhe.»

All diese Schilderungen bestärkten Regula Trottmanns Befürchtung, dass sich im Haus Paranormales abspielt, vielleicht sogar ein Poltergeist sein Unwesen treibt. Das Feld räumen wollte sie deswegen aber nicht. «Ich lasse mich doch nicht wegen so was aus meiner Traumwohnung vertreiben. Eine solche Bleibe finde ich in Zürich nie wieder», sagt die resolute Frau. Sie war wild entschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen und wandte sich an ein Medium.

Erstaunlicher Fund im Archiv

Victor Knopp, der sich seit fast 30 Jahren mit paranormalen Phänomenen und der Kontaktaufnahme mit Geistern befasst, machte in dem Gebäude tatsächlich «eine dunkle Präsenz» aus. «Die stärksten Schwingungen spürte ich allerdings nicht in der Wohnung von Frau Trottmann, sondern im Innenhof des Hauses.»

«Hier hat sich Schreckliches zugetragen. Dieser Ort wird heimgesucht.»Victor Knopp, Medium

Dort, so Knopp, habe ihn «etwas mit aller Macht durchbohrt». Er habe geradezu physische Schmerzen in der Brust erlitten. «Hier hat sich Schreckliches zugetragen. Dieser Ort wird von einer Person heimgesucht, die in die Geschehnisse verwickelt war und seither keine Ruhe gefunden hat.» Trottmann nahm Knopps Aussage mit Bestürzung auf.

Doch immerhin hatte sie nun einen Anhaltspunkt für ihre Recherchen. Sie begab sich auf Spurensuche in der Geschichte, durchforschte Akten und alte Artikel im Stadtarchiv von Zürich. Dabei stiess sie auf eine Gerichtsberichterstattung der NZZ vom September 1874, die sie stutzig machte: «Der Angeklagte Joseph Georg Billoin ist von hoher, hagerer Statur. Seine braunen Haare sind kurz geschoren. Die Gesichtszüge sind ausdruckslos, die Augen matt.» Die Beschreibung passte exakt auf den Mann, dessen Erscheinung sich damals im Fenster ihrer Küche spiegelte. Konnte es sein, dass dieser Billoin sie seit Monaten in ihrer Wohnung heimsuchte? War er der Poltergeist?

Wo das Verbrechen stattfand: Der Zugang zur engen Helfereigasse befindet sich gleich neben dem «Restaurant zur kleinen Sonne» (Bild: Baugeschichtliches Archiv Zürich)

Sicher ist, dass Billoin in «ein unerhörtes Verbrechen» verwickelt war, das zu jener Zeit ganz Zürich erschütterte und Heinrich Isler, ehemaliger Direktor der Dampfschifffahrtsgesellschaft auf dem Zürichsee, Mitglied des Parlaments und Direktor der Uetlibergbahn, das Leben kostete.

Damals, am Abend des 11. April 1874, kehrte Isler von einem Nachtessen nach Hause zurück. Kurz nach 23.30 Uhr bog er in die Helfereigasse im Zürcher Kratzquartier ein, wo er mit seiner Frau wohnte. Wenige Minuten später - seine Nachbarin Susanna Hagenbuch vernahm aus der Gasse noch «ein Klirren, Rumpeln, Fallen und Stöhnen» - war er tot. Ihm seien «Verletzungen mit einem stechenden und scharf schneidenden Instrumente» beigebracht worden, heisst es später in der Obduktion, «die Stiche wurden mit Kraft geführt».

Wohnen neben dem Tatort

Trottmann erinnerte sich beim Lesen dieser Zeilen schlagartig an die Aussagen des Mediums Victor Kopp, wonach ihn an einer bestimmten Stelle im Innenhof ihres Wohnhauses das Gefühl überkam, von etwas «mit aller Macht durchbohrt» zu werden. Eiligst verglich sie alte Stadtpläne mit Aktuellen und stellte bestürzt fest: Ihre Wohnung liegt unmittelbar neben dem Tatort dieses Verbrechens.

Die Helfereigasse ist allerdings längst Geschichte. Sie ist in den 1890er-Jahren mitsamt dem ganzen Kratzquartier eleganten Wohnhäusern gewichen. Auch die Protokolle der Gerichtsverhandlung zum Mordfall Isler, die vom 27. bis 28. August 1874 vor dem Schwurgericht Pfäffikon stattfand, sind zu Beginn des letzten Jahrhunderts aus Platzgründen vernichtet worden. Einzig die damaligen Medienberichte sind noch da - und die Mordwaffe. Sie befindet sich im Zürcher Stadtarchiv. Niemand weiss heute noch, wie das Corpus Delicti dorthin gelangte.

Die Mordwaffe: Der Stockdegen befindet sich noch immer im Stadtarchiv Zürich (Bild: Dominique Meienberg)

Der elegante Spazierstock dient als Schaft für den Degen, mit dem Joseph Georg Billoin das Herz von Heinrich Isler durchbohrte, wie er im Verlaufe der Verhandlung gestand. «Billoin hat ihm vor der Haustür aufgelauert und ihn von hinten erstochen, und das vermutlich wegen einer Frau: Anna Studer», fasst Trottmann ihre Nachforschungen zusammen.

Der Kampf um Anna

Anna war 25 Jahre alt, als sie Billoin kennen lernte. Sie arbeitete damals als Kellnerin in der Tonhalle, wo er täglich verkehrte. Er hat ihr den Hof gemacht, wollte sie heiraten. 1871 reiste der gebürtige Franzose nach Paris, um Heiratspapiere zu beschaffen. Als er ohne die Papiere zurückkehrte, angeblich wegen der Wirren des Deutsch-Französischen Krieges, hat Anna den Kontakt zu ihm abgebrochen - und wandte sich Isler zu. In welcher Beziehung die junge Frau zum 23 Jahre älteren, verheirateten Isler stand, dessen Ehe kinderlos blieb, ist unklar.

«Du musst von Isler lassen, sonst schlage ich ihn wie einen Chien.»Joseph Georg Billoin, verurteilter Mörder

Die beiden trafen sich aber regelmässig, und Billoin setzte ihnen von Eifersucht getrieben nach. «Du musst von Isler lassen, sonst schlage ich ihn wie einen Chien», soll er zu Anna gesagt haben. Sie wiederum warnte Isler noch drei Tage vor seiner Ermordung vor Billoin. Doch dieser schlug die Warnungen in den Wind. Das Verhängnis nahm seinen Lauf.

Im Gefangenenregister der Strafanstalt Regensdorf ist festgehalten, dass Billoin am 12. April 1874 in die Strafanstalt Oetenbach eingewiesen und wegen Mordes zu 15 Jahren verurteilt wurde. Am 13. August 1878 sei er im Spital gestorben. Annas Spur verliert sich ganz. Trottmann entdeckte aber bei ihren Recherchen ein Bild von ihr. «Ein sehr hübsches Kind. Die Aufnahme entstand in der Tonhalle in dem Jahr, als sie Billoin kennen lernte.»

Die Unternehmensberaterin liess das Bild drucken und rahmen. «Ich habe es in der Stube an eine Wand gehängt, seither haben die seltsamen Vorkommnisse in meiner Wohnung aufgehört, vielleicht weil Billoin sie nun jede Nacht ansehen kann? Jedenfalls habe ich jetzt meine Ruhe. Und er offenbar auch.»

(Tages-Anzeiger)