Ein digitales Update für Zürichs Ampeln

Graue Kästen bringen den Verkehr der Stadt Zürich zum Rollen. Unscheinbar stehen sie an jeder Ampelkreuzung. Nüchtern auch ihr Inneres: nicht viel mehr als ein Sicherungskasten im Privathaushalt. «Hier sieht nichts nach Hightech aus, doch es steckt mehr dahinter», sagt Joos Bernhard, Leiter Verkehrsmanagement der Stadt Zürich. «Das System funktioniert einwandfrei.»

1971 nahm Zürich eine Vorreiterrolle ein. Es war weltweit die erste Stadt, die im Personenverkehr auf eine Computersteuerung setzte. Noch heute sorgt das für Interesse. Zuletzt besuchte eine Delegation aus Norwegen die Dienstabteilung Verkehr an der Mühlegasse, um sich das Zürcher Verkehrssystem anzusehen, sagt Bernhard.

Doch ein Teil der Infrastruktur ist mittlerweile veraltet und muss ersetzt werden. Nächsten September tauscht die Dienstabteilung Verkehr die ersten Steuerungsgeräte aus – in sechs Jahren werden alle 400 ersetzt sein.

Austausch mit Deutschland

Das System ist komplex, das zeigt sich schon bei kleinen Veränderungen: Als im vergangenen Oktober der 31er-Bus neu beim Klusplatz links abbog, kam es zu Verkehrsbehinderungen. Einen Monat lang rätselten die Mitarbeitenden. «Es war wie ein gordischer Knoten», sagt Bernhard. Die Lösung: Obwohl in Zürich der öffentliche Verkehr priorisiert wird, mussten die Trams einige Sekunden warten. Die Fahrt dauert nun etwas länger, dafür kommt es zu weniger Verkehrsbehinderungen. «Die Sicherheit geht vor», sagt Joos Bernhard.

Die Leitzentrale an der Mühlegasse überwacht den Verkehrsfluss.

Die Dienstabteilung Verkehr will nicht stehen bleiben. Zürich tauscht sich dazu mit anderen Städten wie Frankfurt oder Stuttgart aus. «In Deutschland sind Städte in einigen Bereichen weiter als wir und verfolgen andere Ansätze, vor allem weil die Automobilbranche Druck macht», sagt Bernhard. Zürich prüft auch diese Ansätze, die vor allem den Automobilisten zugute kommen, will sie aber nicht einfach übernehmen. Es gelte abzuschätzen, was Sinn ergebe, denn laufend kämen wieder neue Technologien auf den Markt. Und nicht alle seien für das Zürcher System mit seiner starken ÖV-Priorisierung gewinnbringend, sagt Bernhard.

Einigen geht die Entwicklung in Zürich zu langsam: Die Grünliberalen sehen grosses Entwicklungspotenzial für intelligente Lösungen im Strassenverkehr. Im Sommer 2017 forderten sie den Stadtrat auf, ein wechselseitiges Verkehrsregime auf der Bellerivestrasse zu prüfen. Diese soll zugunsten eines Velowegs auf drei Spuren reduziert werden, wobei die Mittelspur je nach Verkehrsaufkommen am Morgen stadteinwärts und am Abend stadtauswärts führen soll. Tiefbauvorsteher Richard Wolff (AL) möchte diese Variante prüfen, sagte er Ende letzten Jahres.

Flexible Spurmarkierung

In der Zwischenzeit hat die GLP-Fraktion bereits einen weiteren Vorstoss im Parlament eingereicht. Sie fordert die «digitale Transformation» der Verkehrslenkung. «Es wäre blöd, die neuen technischen Möglichkeiten nicht zu nutzen», sagt GLP-Gemeinderat Sven Sobernheim, der Verkehrssysteme studiert hat. «In Höngg stehen die Häuser beispielsweise nahe beieinander. Für mehr als zwei Spuren hat es selten Platz», sagt er. Also müsse die Steuerung optimiert werden. Dafür müsse man auch vorhandene Daten nutzen.

Moderne Informationssysteme für Fahrzeuge können mit anderen Autos und mit einem Verkehrsleitsystem kommunizieren. Es wäre also irgendwann möglich, von allen Autos zu wissen, wo sie sich befinden und in welche Richtung sie fahren. «Je mehr Daten wir in die Computer einspeisen können, desto effizienter reagiert das System», sagt Sobernheim. Er denkt gar darüber nach, die gezeichneten Markierungen am Boden durch flexible Anzeigen zu ersetzen. Im Feierabendverkehr könnten Spuren so einfach umgenutzt werden, damit mehr Autos die Stadt gleichzeitig verlassen können.

Zu den konkreten Vorschlägen der GLP äussert sich Joos Bernhard von der Dienstabteilung Verkehr nicht, weil die Motion noch hängig ist. Er bestätigt aber, dass ein kabelloses System für die Kommunikation zwischen Fahrzeugen und Lichtsignalen möglich wäre.

Hacker und Datenschutz

Doch kabelgebundene Systeme wie die im Asphalt eingelassenen Detektoren, die die Präsenz eines Autos vor der Ampel erkennen, haben Vorteile: «Die Kabel sind im Rohr vor Hackern geschützt.» Auch die Datenschutzprobleme seien kleiner.

Die Infrastruktur, welche die Stadt in den kommenden sechs Jahren erneuert, funktioniert weiterhin mit Kupferkabeln. Doch es wäre technisch auch möglich, kabellos Daten ins System einzuspeisen. Die Stadt lässt diese Möglichkeit noch offen.

(Tages-Anzeiger)