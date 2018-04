Ein erster Blick in Zürichs grössten Hort

Die grösste und modernste Betreuungseinrichtung der Stadtzürcher Schulen ist noch eine Baustelle. Aus rohen Wänden hängen Drähte, es riecht nach frisch geschnittenem Holz und nassem Beton. «Es braucht noch etwas Fantasie, um sich das alles in Betrieb vorzustellen», sagt Stadtrat André Odermatt, Vorsteher Hochbaudepartement, beim heutigen Medienrundgang auf dem Areal der Schulanlage Aemtler in Zürich-Wiedikon.

Obwohl sich die Journalisten und Stadtvertreter einen Weg durch die Baugerüste bahnen müssen, sind die vielen Qualitäten des Neubaus der Architekten Camponovo Baumgartner mit dem sinnigen Namen «Zvieri» schon jetzt zu erkennen. Über grosse Fensterfronten gelangt Tageslicht in sämtliche Räume des dreigeschossigen Hauses – auch in die Küche im Untergeschoss. Nach allen Seiten hin blickt man ins Grüne. Das alleine macht den Aufenthalt in den Räumen schon sehr angenehm. Die Pastelltöne, welche die Architekten für die Schrank- und Regaleinbauten aus Holzfaserplatten verwendet haben, verleihen den Zimmern noch mehr Gemütlichkeit.

Im Atrium kommt man zusammen

Während an Wänden, Treppen und Sanitäranlagen noch gebaut wird, funktioniert die Schalldämmung schon jetzt perfekt – und damit erfüllt das Gebäude eine der wichtigsten Eigenschaften, gehen hier doch schon bald 40 Betreuer und 450 Schüler von der Kindergarten- bis zur Sekundarstufe ein und aus. Trotz Baustellenlärm ist ein Gespräch im Plauderton in allen Räumen möglich. Auch hier haben die Architekten eine attraktive Lösung für die wenig ansehnlichen Dämmplatten gefunden: Sie sind für einmal sehr verspielt in runder statt eckiger Form an der Decke festgemacht.

«Das Gebäude geht mit der Ressource Land sparsam und effizient um, es fügt sich optimal an das 110-jährige Schulgebäude von Gustav Gull an und rundet die Anlage perfekt ab.» André Odermatt, Vorsteher Hochbaudepartement Stadt Zürich.

Dreh- und Angelpunkt des neuen Betreuungsgebäudes ist das offene Atrium, das alle drei Etagen im Inneren miteinander verbindet. Durch ein Oberlicht gelangt auch hier Tageslicht bis ins Erdgeschoss hinein. Im obersten Stock leiten Glasziegel das Licht seitlich in die Gänge. Um diesen Innenhof herum sind die Betreuungs- und Esszimmer sowie die beiden neuen Kindergärten angeordnet, die ab kommendem Schuljahr in diesem Bereich der Schulanlage Aemtler betrieben werden. Die Kindergärten verfügen über eigene Zugänge und einen separaten, gesicherten Aussenraum zur Bertastrasse hin.

Der Neubau mit seinen zahlreichen Gruppen- und Aufenthaltsräumen sei ein Lehrstück für Verdichtung, sagt Odermatt. «Er geht mit der Ressource Land sparsam und effizient um, er fügt sich optimal an das 110-jährige Schulgebäude von Gustav Gull an und rundet die Anlage perfekt ab.»

Betreuung auch für Sekschüler

Der neue Hort – oder «Betreuung Aemtler D» – ist darüber hinaus eine weitere Etappe auf dem Weg zu einem flächendeckenden, familienergänzenden Tagesschulangebot in der Stadt Zürich. Neu steht dieses Angebot auch Sekundarschülern offen. Die Jugendlichen sind bisher im Rahmen des laufenden Tagesschul-Pilotprojekts der Stadt Zürich in der Schule Albisriederplatz betreut worden. «Nach den Sommerferien können sie auf dem Campus bleiben und hier essen», sagt Katrin Wüthrich, Schulpflegepräsidentin Limmattal, zu dem die Schulanlage Aemtler gehört.

Die Schulleitung hat die Abläufe im Aemtler D bereits mit den Schulkinder geübt: An einer Réception im Atrium müssen sich alle anmelden und können danach entscheiden, ob sie gleich essen wollen oder ob sie zuerst eines der verschiedenen Angebote des Tages nutzen möchten – je nach Belegung können die Kinder nämlich in den Rand- und Mittagszeiten auch die Turnhalle und die Bibliothek der Schulanlage nutzen.

Gegessen wird in den Zimmern im Erdgeschoss, in den oberen Etagen hat es Platz zum Spielen, Lesen oder einfach um sich ein wenig auszuruhen. Die Intensität der Betreuung variiere je nach Schulstufe, sagt Wüthrich. «Je älter die Schüler sind, desto freier können sie die Zeit nutzen. Es stehen ihnen aber jederzeit Ansprechpersonen zur Verfügung, wenn sie Hilfe beim Lösen der Hausaufgaben brauchen oder andere Probleme haben.»

Pausenplatz mit «raffiniert gefaltetem Dach»

Die Umgebung des Neubaus wird ebenfalls umgestaltet. Zwischen Pausenhof und Sportanlage entsteht in den kommenden Wochen ein Pausenplatz mit «raffiniert gefaltetem, betoniertem Dach», heisst es im Projektbeschrieb. Vorerst ist aber nur zu erkennen, welcher Bereich des Schulareals dereinst so überdacht sein wird, und auch von «Lueg», einer Skulptur des Künstlers Dominik Zehnder, die auf dem Schulhof stehen wird, ist noch nichts zu sehen.

Es bleibt aber auch noch genügend Zeit bis zum Beginn des neuen Schuljahrs am 20. August 2018. Dann soll die neue Anlage bezugsbereit sein. «Wir haben sowohl den Zeitplan als auch die Kosten im Griff. Die insgesamt budgetierten 16 Millionen Franken halten wir ein», versichert Stadtrat Odermatt. (Tages-Anzeiger)