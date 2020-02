Ein neuer Brunnen für die Zürcher «Riviera»

«Hungerinsel» heisst das Plätzchen zwischen Limmatquai und Utoquai beim Gartenrestaurant Terrasse im Volksmund. Dort baut die Wasserversorgung der Stadt Zürich anlässlich ihres 150-jährigen Bestehens bis im Oktober 2020 einen neuen Jubiläumsbrunnen.

Für den Brunnen hatte die Stadt einen Wettbewerb ausgeschrieben. Als Sieger ging das Projekt «Sardona» von Timon Reichle hervor. «Der Brunnen stellt den Bezug zu den Kräften des Gletschers her, die einst den Zürichsee als wichtigen Trinkwasserspeicher zurückliessen», schreibt die Stadt heute in der Medienmitteilung anlässlich des Spatenstichs. Auch der Name «Sardona» deute auf den Ursprung des Zürcher Wassers in den Glarner Alpen hin. Der für den Brunnen verwendete Kies stammt aus dem Sardonagebiet.

Kies aus dem Sardonagebiet: Visualisierung des neuen Brunnens auf der «Hungerinsel». Bild: PD

Auch der Bereich zwischen Limmat- und Utoquai, der ans Restaurant Terrasse anschliesst, werde in den kommenden Monaten neu gestaltet. Eigentlich wollte die Stadt die Zürcher «Riviera», wie das Gebiet zwischen Quaibrücke und Zwingli-Denkmal genannt wird, noch deutlich grundlegender verändern. Für 11 Millionen Franken sollte der Bereich zu einer Boulevard-Promenade mit Bäumen und einem Veloweg aufgewertet werden und ein neues Gesicht erhalten, wie das Tiefbaudepartement im Juni 2013 in einer Medienmitteilung verkündete. Dieses Projekt ist aber sistiert worden (Lesen Sie hier mehr dazu). (hwe)