Ein neuer Markt für Zürich

Auf nicht weniger als drei privaten und sieben von der Stadt organisierten Märkten können die Zürcherinnen und Zürcher derzeit einkaufen. Wenn es nach den Plänen des Quartiervereins Wiedikon geht, wird es bald auch im Kreis 3 einen Lebensmittelmarkt geben. Denn wie Vizepräsident Roland Scheck sagt, bestehe im Quartier eine Nachfrage dafür.

Die Anregung für einen «Frischmarkt für Wiedikon» kam jedoch von ausserhalb. Genauer von Regina Schwarzenbach, die seit 16 Jahren in Hirzel einen Bauernbetrieb führt. Sie möchte zusammen mit anderen Produzenten Gemüse, Eier und Fleisch vom Hof in der Stadt verkaufen – und das am liebsten im am nächsten gelegenen Kreis 3.

Wohin mit dem Markt?

Damit sie in Zürich auf öffentlichem Grund ihre Ware auf einem Markt feilbieten kann, braucht es gemäss städtischer Marktverordnung mindestens fünf verschiedene Anbieterinnen und Anbieter mit insgesamt mindestens 45 Laufmeter Standlänge.

Kein Problem für Schwarzenbach. «Ich bin gut genug vernetzt, um die Produzenten zusammenzutrommeln», sagt sie, «aber es ist sicher besser, wenn jemand vor Ort die Organisation des Marktes übernimmt. Deshalb habe ich meine Idee dem Quartierverein Wiedikon geschildert.»

Laut Scheck wäre es «rein organisatorisch» sicher möglich, einen Markt auf die Beine zu stellen und eine Bewilligung zu bekommen. Das Hauptproblem sei die Standortfrage. «An der sind wir bereits vor sechs Jahren bei unserem ersten Versuch, einen Quartiermarkt zu lancieren, gescheitert.»

«An der Standortfrage sind wir vor sechs Jahren bei unserem ersten Versuch, einen Quartiermarkt zu lancieren, gescheitert.»Roland Scheck,

Vizepräsident Quartierverein Wiedikon

Einerseits habe Wiedikon kein Zentrum, das sich als Marktplatz anbiete. Andererseits müsse der Standort für einen neuen Markt gut erschlossen und von öffentlichen Verkehrsmitteln aus einsehbar sein, damit es genügend Laufkundschaft gebe. Die Schmiede Wiedikon oder der Goldbrunnenplatz wären gemäss Scheck zwar punkto Erschliessung optimal. Aber die Platzverhältnisse reichen dort nicht aus.

Entscheid fällt Ende April

Beim Brupbacher- oder Idaplatz wiederum geht er davon aus, dass die Idee eines Marktes bei den Anwohnern nicht gut ankommen würde, weil dort bereits einiges los ist. «Wir haben auch den Parkplatz bei der Kollerwiese unweit der Schmiede Wiedikon als Option geprüft. Einige Mieter der Parkplätze waren aber nicht dazu bereit, den Platz zu räumen – auch nicht einmal pro Monat.»

Der Quartierverein prüft deshalb weitere Alternativen wie beispielsweise den Platz vor dem Café Salut im Geviert zwischen Aegerten-, Werd- Erlach- und Weststrasse. Auch im Bereich des Manesseplatzes wäre etwas machbar, meint Scheck, oder auf der Kreuzung Kalkbreite-, Zurlinden- und Sihlfeldstrasse, wo die Stadt einen neuen Quartierplatz plant. Dort könnten allerdings die Zufahrtsmöglichkeiten für die Marktfahrer zum Problem werden.

Bis zur Vorstandssitzung des Quartiervereins am 7. April will der Vizepräsident nun ein Grobkonzept ausarbeiten. «Ende April werden wir dann einen Entscheid fällen können, ob und wo ein neuer ‹Frischmarkt für Wiedikon› entstehen kann.»

Zahl der Produzenten stagniert

Thomas Wegmann, Vizepräsident der Vereinigung der Marktfahrer von Zürich (VMZ), freut sich über Pläne in Wiedikon. «Jeder Markt ist eine Bereicherung für die Stadt», sagt er. Der Erfolg hänge aber stark von der Zusammensetzung der Marktfahrer ab – und diese seien im Allgemeinen auf grosse Plätze mit viel Laufkundschaft fokussiert. «Deshalb sind ein gutes Management und gute Ideen wichtig, damit ein solches Projekt gelingt.»

Von den rund 150 Wochenmarktfahrern, die an den Märkten in Oerlikon, am Milchbuck, auf dem Helvetiaplatz, dem Lindenplatz in Altstetten, am Bürkliplatz und auf der Rathausbrücke teilnehmen, sind etwas mehr als zwei Drittel Mitglieder der Vereinigung. «Wir sind sehr zufrieden, wie es derzeit läuft», sagt Wegmann. «Momentan spüren wir die grüne Welle: Wir haben mehr Kunden, die sich für Produkte aus der Region interessieren und diese ganz bewusst suchen.»

«Momentan spüren wir die grüne Welle: Wir haben mehr Kunden, die sich für Produkte aus der Region interessieren und diese ganz bewusst suchen.»Thomas Wegmann,

Vizepräsident Marktfahrervereinigung Zürich

Die Zahl der Produzierenden stagniert allerdings laut Wegmann. Derzeit machen sie noch rund ein Drittel der Marktfahrer aus. Die anderen seien reine Händler, die ihre Waren zu- und wieder verkaufen. «Es ist ein sehr hartes Geschäft mit langen Arbeitstagen. Neben dem Anbau und der Produktion gehen diese Leute bis zu viermal pro Woche auf den Markt.»

Gerade für Produzierende, die ihre frische Ware verkaufen wollen, sei es schwierig, wenn ein Markt wegen einer Grossveranstaltung in Zürich nicht durchgeführt werden könne, sagt Wegmann. Das sei in den letzten Jahren ab und zu vorgekommen. Grundsätzlich sei das Verhältnis mit der Stadt jedoch sehr gut. «Meistens finden wir den Rank miteinander.»

Die Märkte in der Stadt Zürich

Auf Stadtgebiet gibt es aktuell sieben durch die Stadtpolizei Zürich organisierte Märkte: Jeden Dienstag und Freitag in der Stadthausanlage beim Bürkliplatz, auf dem Helvetiaplatz und auf der Milchbuckstrasse. Jeden Mittwoch und Samstag auf dem Marktplatz Oerlikon und dem Lindenplatz Altstetten, am Samstag jeweils auch auf der Rathausbrücke.

An den Donnerstagen organisieren der Quartierverein Enge auf dem Tessinerplatz und der Verein «Markt Schwamendingen» auf dem Schwamendingerplatz einen Lebensmittelmarkt. Der Quartierverein Wipkingen führt jeden Dienstag und Samstag auf dem Röschibachplatz einen Markt durch – der einzige der Stadt, der jeweils dienstags bis 20 Uhr stattfindet.

Weitere Abendmärkte sind derzeit nicht geplant. «Wir haben mit unseren Mitgliedern über die Einführung eines Abendmarktes diskutiert», sagt VMZ-Vizepräsident Thomas Wegmann. «Es wäre aber vor allem für die Produzierenden ein regelrechter Stress, sowohl am Morgen als auch am Abend auf den Markt zu gehen – schliesslich müssen sie ja auch noch Zeit dazu haben, ihre Waren zu produzieren.»

Auch die Verkaufszeiten bis in den Nachmittag hinein zu verlängern, habe sich nicht bewährt. «Gerade an heissen Tagen ist es schwierig, die Produkte über längere Zeit frisch zu halten.» (tif)