Ein undankbarer Spitzenplatz für Zürich

Zürich ist für Autofahrer eine Qual – diese oft vorgebrachte Behauptung wird gestützt durch eine neue Studie des US-Verkehrsdatensammlers Inrix. Dieser hat eine Negativhitparade jener Städte erstellt, in denen man am längsten im Stau steht. In Europa ist Zürich in diesem Ranking ganz vorne dabei. Lässt man die russischen Städte weg, die sieben der zehn Spitzenplätze belegen, belegt Zürich Platz 5. Nur in London, Paris, Istanbul und Genf muss man sich als Autofahrer noch mehr gedulden.

2017 verbrachte ein durchschnittlicher Zürcher Autofahrer demnach an Werktagen während der Stosszeiten insgesamt 51 Stunden in Stau oder stockendem Verkehr: Das wären im Schnitt etwa 12 Minuten pro Tag. Von Zuständen wie in Los Angeles, der Welthauptstadt des Staus, ist man allerdings noch ein gutes Stück entfernt: Dort verbringt der Durchschnittspendler jährlich 102 Stunden auf verstopften Strassen.

Fast ein Drittel der Fahrtzeit

Weil die Distanzen hier im Vergleich mit solchen Grossstädten geringer sind, schneidet Zürich allerdings schlechter ab, wenn man die Wartezeit in Relation zur gesamten Fahrzeit setzt. Zu Stosszeiten verbringt man hier laut der Studie fast ein Drittel seiner Zeit wartend – zusammen mit Genf europäische Spitze. Weltweit gesehen, belegt Zürich in dieser Rangliste Platz 16 und befindet sich in Gesellschaft von Städten wie Medellín in Kolumbien oder São Paulo in Brasilien. Zürich fällt aber auch durch ein positives Merkmal aus dem Rahmen: Während in fast allen anderen Städten auf der Rangliste die Stauzeit zugenommen hat, ist sie hier gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen.

Der Begriff Stau oder stockender Verkehr (englisch: congestion) wurde in der Inrix-Studie relativ grosszügig ausgelegt. Gemessen wurde jene Zeit, in der ein Autofahrer mit weniger als 65 Prozent der erlaubten Höchstgeschwindigkeit unterwegs war. Das wären bei Tempo 50 innerorts immer noch gut 30 Kilometer pro Stunde.

Inrix sammelt die Daten von Autofahrern, die seine Navigationsapp benützen. 2016 waren dies nach eigenen Angaben weltweit 300 Millionen. Wie viele Schweizerinnen und Schweizer darunter sind, ist nicht bekannt. Die Studie ist nach Angaben des Unternehmens die umfangreichste dieser Art. Sie umfasst die Auswirkungen von Verkehrsstaus in weltweit 1360 Städten und 38 Ländern. (Tages-Anzeiger)