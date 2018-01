Ein ungewöhnliches Zürcher Neujahrsfeuerwerk

Am diesjährigen Zürcher Silvesterzauber war vieles anders als in den Vorjahren, und doch gibt es eine Konstante: Am Ende tat einem Chef-Feuerwerker Manuel Hirt etwas leid. Weil sein Spektakel bei den vorangegangenen beiden Ausgaben fast komplett von tief über dem Seebecken hängenden Wolken verschluckt wurde, hatte er das Programm dieses Jahr aufgrund schlechter Wetterprognosen angepasst. Die Raketen sollten bis zur Explosion nicht mal auf einen Drittel der üblichen Höhe steigen: 100 Meter, dann knallt es.

Und was passierte? Das Wetter überlegte es sich kurzfristig anders. Kurz bevor es losging, verzogen sich auch noch die letzten Wolkenfetzen vom nun sternenklaren Himmel. Es wäre die perfekte Bühne für eine grosse Show gewesen; eine unendliche Weite, die mit Feuer erleuchtet werden wollte. Weil die allermeisten Raketen trotzdem so früh explodierten, als müssten sie sich vor einer dichten Hochnebeldecke wegducken, bot sich ein ungewohntes Schauspiel: Unten stürzten goldene Glimmerkaskaden zum Teil noch brennend in den See, darüber klaffte eine grosse, schwarze Leere.

Dadurch ergaben sich insbesondere für die kleineren Zuschauer Probleme, wie man sie sonst eher von Rockkonzerten kennt: «Ich seh nichts, der Typ vor mir ist viel zu gross!» Das Publikum blieb zu Beginn lange Zeit auffallend still, statt in die üblichen Ahs und Ohs zu verfallen – als müsse da doch noch mehr kommen. Und so war es auch, zumindest sporadisch.

Kurzfristig noch Kracher eingebaut

Feuerwerker Hirt hatte zwar kurzfristig nicht mehr von der Schlechtwettervariante abrücken können, aber er hatte genug Zeit gehabt, um doch noch «ein paar grosse Bomben» einzubauen. Vor allem ins Schlussbouquet. Wie dankbar die Leute dafür waren, zeigte sich am Gejohle und am spontanen Applaus, die jeder dieser Kracher auslöste.

Freie Sicht: Beste Bedingungen am Silvesterfeuerwerk in Zürich. (Video: Tamedia, SDA)

Unter dem Strich bot das diesjährige Zürcher Feuerwerk etwas Besonderes: Nicht einfach nur wie üblich eine die Sinne betäubende Zerstreuung, sondern einen fast schon philosophischen Mehrwert zum Jahreswechsel. Nämlich eine Antwort auf die Frage: Was ist besser? Die Taube auf dem Dach zu wollen und am Ende nicht mal den Spatz in der Hand zu bekommen? Oder sich für den Spatz in der Hand zu entscheiden und später zu erfahren, dass man auch die Taube auf dem Dach hätte haben können? Wer sich an das jämmerliche Wetterleuchten der beiden Vorjahre erinnert, wird darüber nicht lange nachdenken müssen.

Feuerwerksverbot ignoriert

Diversen Besuchern war das aber doch nicht genug: Obwohl das Abbrennen von selbst mitgebrachtem Feuerwerk rund um die Veranstaltung in der Innenstadt verboten ist, hatten sie zum Teil ganze Batterien mitgebracht. Die Stadtpolizei kontrollierte mehrere Personen und stellte vereinzelt auch Feuerwerkskörper sicher. An manchen Orte konnten die Hobbyfeuerwerker aber während des ganzen Silvesterzaubers ungestört zündeln. So zum Beispiel an mehreren Orten im Arboretum am See, wo die Raketen und Böller manchmal nur wenig Meter über die Köpfe des Publikums hinwegflogen.

Trotzdem blieb die Stimmung unter den mehreren Zehntausend Besuchern bis zum Ende des offiziellen Feuerwerks kurz nach halb ein Uhr friedlich: Die Stadtpolizei musste nur vereinzelt wegen Auseinandersetzungen ausrücken. Danach nahmen die Einsätze auf dem ganzen Stadtgebiet allerdings stark zu, primär wegen Tätlichkeiten und leichten Körperverletzungen. In den meisten Fällen war dies laut Polizei auf übermässigen Alkoholkonsum zurückzuführen.

Polizistin sexuell belästigt

Kurz nach 00.45 Uhr wurden etwa beim Bellevueplatz eine 17-jährige Jugendliche und ihre beiden Kollegen von einem Pärchen tätlich angegriffen. Die junge Frau musste mit leichten bis mittelschweren Verletzungen hospitalisiert werden. Rund eine Stunde später belästigte ein 17-Jähriger beim Bellevue eine Frau sexuell. Dabei geriet er aber an die Falsche, denn es handelte sich um eine zivile Polizistin – beim Jugendlichen klickten sogleich die Handschellen. Ansonsten liegen bis zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Anzeigen wegen sexuellen Belästigungen vor.

(Tages-Anzeiger)