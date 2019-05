Eine Aufwertung für Dübendorf

Wie man anderen die Schau stiehlt, hat die ZKB mit ihrem Seilbahnprojekt in den letzten Monaten bewiesen. Sie wirbt mit dem Erlebnis an exklusiver Lage hoch über dem Wasser. Die Bank weiss: Dieses Spektakel verleitet, die temporäre Verschandelung der Landschaft in Kauf zu nehmen. Dass der Kanton seit vielen Jahren an einer dauerhaften Seilbahn zum Zoo plant, ging dabei vergessen. Gestern hat er den Gestaltungsplan festgesetzt.

Idyllisch auf dem Zürichberg gelegen, zählt der Zoo jährlich im Durchschnitt 1,5 Millionen Besucher. Die meisten reisen per Auto an, was im Nobelquartier regelmässig zum Verkehrskollaps führt. Der Weg per Tram und 400 Meter zu Fuss ist vielen zu beschwerlich. Die Tramverlängerung bis zum Zooeingang wurde verworfen, weil die Investition keine Leute zum Umsteigen auf den öffentlichen Verkehr bewegt hätte. Diesen Effekt scheint die Luftseilbahn vom Bahnhof Stettbach nun zu erzielen. Die Anbindung hat laut Verkehrsgutachtern einen Umsteige­effekt auf den öffentlichen Verkehr zufolge. Besucherinnen und Besucher würden eher auf eine Anreise im Auto verzichten.

Funktionieren soll die Seilbahn auch, weil sie als reine Verbindung zwischen zwei Orten dient. Das war bei der FDP-Idee der Gondellösung zur ETH Hönggerberg anders. Weil das Zusteigen nicht möglich ist und die Bahn zu Pendlerzeiten überlastet wäre, baut der Stadtrat da lieber die Buslinien aus.

Dass Anwohner in Stettbach und Dübendorf wegen der Zooseilbahn befürchten, der Mehrverkehr werde sich in ihre Quartiere verlagern, ist verständlich. Auch das Argument, die Masten zerstörten die Landschaft des stadtnahen Erholungsgebiets, ist nachvollziehbar. Doch gerade eine Seilbahn könnte das eher negativ behaftete Quartier aufwerten und einen Zoobesuch von Schwamendingen aus zum Erlebnis machen.

Diese Seilbahn wäre deshalb nicht nur die ideale Lösung für ein spezifisches Verkehrsproblem, sondern könnte für Zürich zu einer Touristenattraktion werden, wie sie Hongkong, La Paz oder Taipeh längst haben.

(Tages-Anzeiger)