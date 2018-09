Eine Mini-Insel verärgert die Zürcher Bürgerlichen

Auf den ersten Blick wirkt sie wie ein Objekt aus Swissminiatur oder einem Verkehrsgarten für Schulkinder: die kleine Insel auf der Werdstrasse im Kreis 4, welche die Stadt vor kurzem vor der Kreuzung mit der Stauffacherstrasse angebracht hat. Der Verkehrsteiler im Taschenformat befindet sich mitten in der rechten Fahrbahn und trennt zwei Velospuren voneinander.

Bei dem neuen Bauwerk handelt es sich um eine sogenannte Veloweiche, wie Heiko Ciceri von der Dienstabteilung Verkehr im Sicherheitsdepartement von Karin Rykart (Grüne) sagt. Mit dem Element will die Stadt die Sicherheit der Velofahrerinnen und -fahrer verbessern.

«Dank diesem Element müssen insbesondere motorisierte Verkehrsteilnehmer den Spurwechsel bewusster vornehmen, und sie nehmen Velofahrerinnen und -fahrer besser wahr», sagt Ciceri. Zudem bringe der «Bypass» eine Verbesserung für geradeaus fahrende Velos, die keinen Spurwechsel in die Geradeausspur vornehmen müssen und so allenfalls in Konflikt mit dem motorisierten Individualverkehr geraten könnten. Ciceri: «Es ist der motorisierte Verkehr, der das Abbiegemanöver und das Einspuren zu vollziehen hat.»

Abbiegespur verkürzt

Um eine Veloweiche realisieren zu können, muss der notwendige Platz vorhanden sein. Was an der Werdstrasse der Fall war: Dort wurde der Trottoirbereich verkleinert. Weil die Insel zu einer Verkürzung der Abbiegespur führen kann, muss laut Ciceri darauf geachtet werden, dass für abbiegende Fahrzeuge noch genug Aufstellfläche vor dem Lichtsignal verbleibt, weil sonst der geradeaus fahrende Verkehr behindert würde.

Video: Das sind die heikelsten Orte im Zürcher Velonetz

Drei Hotspots auf Zürichs Strassen. Video: Lea Blum

Ähnliche Veloschutzinseln gibt es bereits beim Bürkliplatz und am Albisriederplatz. Künftig will die Stadt noch stärker auf solche Verkehrsteiler setzen. So sind an mehreren Orten Veloweichen in Planung, so etwa vor der Walchebrücke auf der Seite des Landesmuseums, an der Anker-/Stauffacherstrasse oder an der Kreuzung Lagerstrasse/Kanonengasse im Kreis 4.

«Stolperfalle» auf der Fahrbahn?

Doch erhöhen die Fahrbahnteiler wirklich die Sicherheit, oder drohen sie zu einer «Stolperfalle» für Auto- und Velofahrer zu werden? «Aus unserer Sicht macht die Insel durchaus Sinn», sagt Dave Durner, Geschäftsführer des Interessenverbands Pro Velo Kanton Zürich. Im Weg stehe sie nicht, man sehe die Insel ja schon von weitem und habe genügend Zeit, sich darauf einzustellen. Sinn und Zweck der Insel sei es, Velofahrern das Einspuren auf die geradeaus führende Spur zu erleichtern und dafür zu sorgen, dass Autos, die auf die rechte Spur wollen, die Velofahrer weniger übersehen.

Kritischer sieht es SVP-Gemeinderat und Verkehrspolitiker Stephan Iten. Er spricht von «unnötigem Luxus» und zweifelt am Nutzen für die Verkehrssicherheit. Die Velo-Insel könne gar zu einer Gefahr werden, befürchtet Iten. «Ein Autofahrer, der nach rechts abbiegen will, muss noch künstlich einen Veloweg kreuzen. Wenn der Velofahrer im toten Winkel steht, hat dieser keine Chance.» Mit den heutigen E-Bikes sei das Einschätzen solcher Situationen viel schwieriger geworden: «Sie rasen an einem vorbei, obwohl der Blinker gesetzt ist.» Zudem sei mit dem Bau der Insel an der Werdstrasse eine Spur abgebaut worden, was in Spitzenzeiten zu einem grossen Rückstau an dieser Kreuzung führen dürfte und die Anwohner zusätzlich mit Emissionen belaste.

Für FDP-Gemeinderat Andreas Egli zeigt sich in der baulichen Massnahme der «Hang der städtischen Bürokratie zum Perfektionismus». Auch er bezweifelt, dass mit der Insel mehr Sicherheit erreicht wird. Immerhin erfordere sie zusätzliche Aufmerksamkeit der übrigen Verkehrsteilnehmer. Aus der Psychologie sei bekannt, dass die Aufmerksamkeit beschränkt ist. Es dürfte damit eher häufiger statt seltener zu gefährlichen Situationen und Unfällen kommen, etwa durch Automobilisten, die der Insel im letzten Moment noch ausweichen wollen, weil sie sie zuvor nicht gesehen haben.

Stadt weist Kritik zurück

Heiko Ciceri von der Dienstabteilung Verkehr wehrt sich. Von unnötigem Luxus könne keine Rede sein. Auch die Befürchtungen, es könnte vermehrt zu gefährlichen Situationen kommen, hält er aufgrund der bisherigen Erfahrungen für unbegründet: «Es handelt sich klar um eine Verkehrssicherheitsmassnahme, und es sind noch genügend Kapazitäten für den motorisierten Individualverkehr vorhanden», sagt er. Und: Die Kosten für die Insel, die jeweils im Rahmen des jeweiligen Bauprojektes anfallen, seien «sehr gering». (Tages-Anzeiger)