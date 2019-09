Eine Schweizer Premiere auf drei Rädern

Das Bundesamt für Strassen (Astra) hat nach eineinhalb Jahren Prüfung ein Cargotrike-Modell bewilligt, das das Zürcher Start-up-Unternehmen Imagine Cargo entwickelt hat. Das sei eine schweizweite Premiere, schreibt die NZZ am Dienstag. Die dreirädrigen Transportvelos verfügen hinten über eine Art Schrank, in dem selbst grössere Waren transportiert werden können.

Die Genehmigung sei nötig gewesen, weil die Lastenfahrräder in der Schweiz anders als in der EU nicht als Velos gelten, sondern in die Kategorie Kleinmotorräder fallen. Die Cargotrikes können Velowege und Strassen befahren, ihre Lenker müssen einen Motorfahrzeugführerschein besitzen und eine entsprechende Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben.

Logistikunternehmen zeigen Interesse

Laut David Emmerth, Mitgründer von Imagine Cargo, müssen derzeit noch letzte Details bereinigt werden. Spätestens Mitte Oktober sollte die Astra-Genehmigung definitiv vorliegen. Ab dann können die Käufer das Rad wie einen Neuwagen beim Strassenverkehrsamt anmelden und erhalten eine Zulassung.

Bis zu 450 Kilogramm Gewicht können die neuen Elektro-Rikschas erlaubterweise erreichen. Tests in Basel und Winterthur hätten ergeben, dass die Cargotrikes auch bei grosser Ladung wendig bleiben und der Akku lange halte.

Die Zürcher Tüftler haben bereits einen Kunden: Das Logistikunternehmen Sieber will gemäss NZZ eine schweizweite Flotte für die Innenstädte aufbauen. Auch das Unternehmen Planzer und die Post seien an den Fahrzeugen interessiert. Die Logistiker sind sich alle einig darin, dass Cargotrikes auf der letzten Meile effizienter und umweltfreundlicher sind als Lieferwagen. (tif)