Eine WM-Bar mit Haltung

Die Spiele Uruguay gegen Russland und Saudiarabien gegen Ägypten vom Montagnachmittag laufen bereits seit einer halben Stunde, da stürmen sie plötzlich hinein in die bis dahin spärlich besetzte und entsprechend geräuscharme WM-Bar. Die einen rennen zum Fernseher auf dem Tresen, andere zur Beamer-Leinwand, Dritte hocken auf die Holzbänke oder auf den Boden, und alle rufen und singsangen wild durcheinander: «Uru führt, juhiii!» Oder: «Siiiiee Herr Hasan, wo isch de Salah?» Oder: «Lueg, lueg, Saudi hätt en Peny, Saudi hätt en Peny» (als Saudiarabien einen Elfmeter zugesprochen erhält), und dann: «Nei! Nei! Nei! Sooooo schad!» (als Ägyptens Goalielegende Essam El-Hadary den Penalty von Fahad Al-Muwallad mit einer tollen Parade hält).

So ist es halt, wenn fussballvernarrte Knaben auf die WM losgelassen werden. Was aber nicht heisst, dass diese Kinder vom Hort Wasserwerk – die jüngsten gehen noch in den «Chindsgi», die ältesten sind bereits Drittklässler – auch überall willkommen wären. Er habe es mal in einer anderen öffentlichen Bar in der Nähe versucht, erzählt Betreuer Shaady Hasan, «doch da haben die Verantwortliche bald mal die Nase gerümpft, wir waren denen offensichtlich zu laut».

Hier jedoch, in der schlichten, aber doch schmucken Fussball-WM-Bar des «Park Platz» beim alten Bahnhof Letten, ist das anders. Ganz anders. Weil hier eh alles ganz anders ist.

Bewusster Widerspruch

Das beginnt damit, dass die kleinen Fans hier nicht nur mitschauen und mitreden sollen, sie können auf dem eigens eingerichteten Strassenfussballplatz am andern Ende des Areals auch tschutte. Erfrischend originell ist auch die Idee, vorab die Abendspiele nicht vom offiziellen TV-Moderator begleiten zu lassen, sondern die Kommentierung selbst zu übernehmen; meist im Duo, manchmal fachsimpeln aber auch fünf Stimmen durcheinander. Selbstverständlich zeigt man in der Pause auch keine Studiobeiträge oder Werbeblöcke. Nein, diese Viertelstunde gehört dem «Fufi Channel» – das ist ein Format, auf dem eingesandte Beiträge, die im weitesten Sinn etwas mit Fussball zu tun haben, zu einem mal humorvollen, mal poetischen und auch mal «unpassenden» Potpourri verarbeitet sind.

«Meh Fuessball, weniger Fifa»

All diese Aktivitäten sind unter dem thematischen Dach «Meh Fuessball, weniger Fifa» versammelt. Muriel und Lorenz von der «Park Platz»-Kerngruppe erklären im Gespräch, man habe im Team intensiv darüber diskutiert, ob man die WM-Spiele übertragen soll – gerade weil im und rund um diesen Sport vielfach jene Werte mit Füssen getreten werden, die man bei diesem Zwischennutzungsprojekt hochhält: Toleranz, kein Raum dem Nationalismus, dem Rassismus und der Homophobie.

«Wir sind uns des Widerspruchs, dass wir hier gegen den Weltfussballverband opponieren, die Matches aber dennoch zeigen, sehr wohl bewusst», sagt Lorenz. Aus diesem Grund habe man entschieden, das Turnier mit einem Fifa-kritischen Programm zu begleiten, sagt Muriel. «Wir fanden, dass die Diskussionen über Schattenseiten wie Schwulenhass, Beschiss und Bestechung, Diskriminierung oder unreflektierten Patriotismus eben genau da stattfinden sollen, wo Fussball konsumiert wird, weil da die richtigen Empfänger für diese Themen zusammenkommen.»

Hilfe für den «sehr lieben Sepp»

In dieser WM-Bar mit Haltung, um es auf einen passenden Slogan zu reduzieren, kann man sich nun direkt neben der beschaulichen Public-Viewing-Zone (in der es neben Bieren und Würsten auch Makava-Eistee oder Halloumi gibt) durch eine kleine Ausstellung über Homosexualität im Fussball im Kontext dieser Russland-WM, sexistischen Sportjournalismus und Diskriminierung schmökern; die «Prunkstücke» indes sind Kopien zweier interessanter Briefe. Im einen stellt Ex-Uefa-Präsident Michel Platini der Fifa Rechnung über insgesamt zwei Millionen Franken, im anderen schreibt der Basler Filmproduzent und Oscar-Preisträger Arthur Cohn dem «sehr lieben Sepp», wenn er ihm, der ja «plötzlich und höchst unverdienterweise Probleme habe», irgendwie helfen dürfe, tue er dies «sehr, sehr, sehr gerne». Gezeichnet: «Dein loyaler Freund».

Ergänzt wird die Ausstellung durch verschiedene Veranstaltungen (das ganze Programm findet man auf der Website). Am WM-freien 4. Juli wird beispielsweise ein Dokumentarfilm über das türkische Fussballteam Green Red Amedsopor gezeigt, dessen Spieler im Zuge des politischen Wandels unter Erdogan Opfer rassistischer Attacken wurden, nachdem der Verein den Namen ins Kurdische geändert hatte. Am 6. Juli heisst es dann «Tschau Sepp – Spielnachmittag gegen die Fifa und ihre Machenschaften». Und wenn sie am 15. Juli, dem Finaltag, im Moskauer Olympiastadion um den Pokal der Pokale kämpfen, wird am «Park Platz»-Strassenfussballturnier in Wipkingen gänzlich unkorrupt um Meriten gekickt.

Ach ja, das ging fast vergessen: Ein heisser Telefondraht und ein eigenwilliges Tauschgeschäft spielen bei diesem wohl ungewöhnlichsten Zürcher WM-Ort auch noch ziemlich wichtige Nebenrollen, doch mehr sei hier nicht verraten, schliesslich gilt: Selber besuchen macht Spass!

