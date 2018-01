Eine Zürcher Gastro-Institution schliesst ihre Pforten

Seit mittlerweile 37 Jahren empfängt es Gäste und ist damit das älteste japanische Restaurant Zürichs. Doch Mitte Mai schliesst das Sala of Tokyo seine Pforten. Das Ende für den Gastrobetrieb an der Limmatstrasse, gleich hinter dem Hauptbahnhof. Bereits im letzten Herbst war im Gastroführer «Gault Millau» zu lesen, dass die Institution «demnächst» einem Neubau weiche.

Blickt man zurück ins Gründungsjahr 1981, wird klar, welch aussergewöhnliche Stellung das Restaurant damals innehatte. Das Lokal, initiiert von Sala und Ernst Ruch-Fukuoka, wurde in einer Zeit eröffnet, als roher Fisch und das scharfe Wasabi hierzulande erst wenigen Eingeweihten vertraut waren. Dazu passend kursiert die Geschichte, dass der erste Tester des eingangs erwähnten Restaurantguides nicht recht wusste, wie die gebotenen Speisen zu beurteilen seien, und sich deshalb bei Ernst Ruch erkundigte, wie viel Punkte er für das Sala-Essen vergeben solle. «Was wir bieten, ist schon seine 16 Punkte wert», soll der Gastgeber geantwortet haben. Diese für einen neuen Betrieb beachtliche Wertung ist dem Sala of Tokyo bis heute erhalten geblieben.

Neues Lokal gesucht

Inzwischen haben sich die Essgewohnheiten von Frau und Herr Zürcher massiv verändert – japanische Gerichte wie Sushi und Misosuppe sind auch als Schnellverpflegung beliebt geworden. Die Crew des Sala reagierte letztes Jahr auf diesen Trend und betreibt seit Februar 2017 das Lokal Yume Ramen an der Reitergasse beim Kasernenareal. Dort kommen vergleichsweise preiswerte Nudelsuppen auf den Tisch. Der Clou daran: Weil sowohl die Suppenbasis als auch die verwendeten Nudeln hausgemacht werden, bekommt der Gast auch dort hohe Qualität serviert, so wie er es aus dem altehrwürdigen Mutterhaus gewohnt ist. Trotz der wachsenden Konkurrenz will das Sala-of-Tokyo-Team, seit 2013 unter der Leitung des Berners Lorenz Muster, fortfahren und die hohe Kunst der Washoku-Hochküche pflegen, die nicht umsonst zum Weltkulturerbe der Unesco gehört. Man sei auf der Suche nach einem neuen Standort, hiess es seitens der Betreiber.

Video: Der Kenner & Schlemmer Bratwurst-Test

Ist Zürichs berühmteste Bratwurst auch die beste? (Video: Anthony Ackermann, Lea Koch, Nicolas Fäs)

(Tages-Anzeiger)