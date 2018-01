Eine höfliche kleine Demo

«Das ist wahrscheinlich eine der leisesten Kundgebungen, die Zürich je erlebt hat»: Dies ist der erste Gedanke beim Eintreffen auf dem Werdmühleplatz um 11.30 Uhr. Und bestimmt ist es auch eine der kleineren – obwohl die Reaktionen am Freitag auf den Facebook-Aufruf ebenso wie auf die Online-Geschichte auf tagesanzeiger.ch vielversprechend waren, obwohl sich sogar Trump-Gegner aus Süddeutschland für das Zürcher «Resistance Gathering von 11 bis 14 Uhr» interessierten, sind es nun geschätzt 40 bis 50 Erwachsene, Kinder und ein prächtiger Berner Sennenhund, die Wind und Kälte trotzen ... und ja, nicht zu vergessen natürlich die erstaunlich vielen Medienvertreter, die dieser Tage fast pausenlos ausrücken, wenn es irgendwo nach Trump riecht.

Die Leute von «Action Together Zurich», welche die Demonstration organisiert haben, sind an ihren weissen T-Shirts mit dem aufgedruckten Liberty-Kopf unschwer zu erkennen: Es sind vornehmlich Exil-Amerikanerinnen und -Amerikanern, die in der Limmatstadt arbeiten oder mit einer Schweizerin oder einem Schweizer verheiratet sind. Die ungewöhnliche Idee des Protests: Sie wollen sich mit dem Slogan «We are sorry. Es tuet eus leid.» für den anstehenden Besuch, aber auch generell für das wie sie finden «unmögliche Verhalten» ihres Präsidenten entschuldigen.

Und zwar wörtlich, wie man rasch merkt: Immer wieder werden Passanten angesprochen, und mit denen, die tatsächlich stehen bleiben, tauscht man sich kurz aus, streckt ihnen herzlich die Hand entgegen oder spricht mit charmant klingendem amerikanischen Akzent das Sorry auf Züritüütsch. Und so gilt es zu ergänzen: Es ist nicht nur eine der leiseren und kleineren, sondern zweifellos einer der höflichsten Zürcher Demos ever!

Keine Fans des Präsidenten

Mitten drin und kaum zu fassen ist Alexandra Dufresene. Sie ist sowas wie die treibende Kraft der Veranstaltung, sie dirigiert ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter immerzu auf eine neue und nächste Entschuldigungstour, dabei zirkuliert sie selbst emsig zwischen Bahnhofstrasse und Werdmühleplatz, um Menschen anzusprechen. Sie sei «super happy», sagt sie bei einem kurzen Innehalt, viel mehr Teilnehmer habe sie realistischerweise nicht erwartet, schön aber sei, dass die Reaktionen durchwegs positiv seien, dass man Idee annehme: «Viele Zürcher nutzen die Gelegenheit, um ihren eigenen Ärger über Trump mit uns zu teilen.» Man müsse aber schon sehen, dass hier auch keine Fans des Präsidenten anwesend seien, überhaupt: «Amerikaner, die in Europa leben, sind in der Regel weltoffen, sonst würde das gar nicht gehen.»

Kurz nachdem Dufresene den Satz beendet hat, ertönt eine harsche Männerstimme, die ruft: «I want to let you know that president Trump is very welcome in Switzerland.» Und nach einer kurzen Pause: «We love the dollars.» Die Protestanten scheinen irritiert, man weiss nicht, was man von diesem seltsam und schrill gewandeten Mann mit umgehängter Dollar-Note halten soll. Die Zürcher jedoch wissen: Der «Störenfried» heisst Peter Lampart, er ist eine Art Stadtoriginal, solch öffentliche Versammlungen sind seine Bühnen, da taucht regelmässig auf, um lauthals seine Weltsicht kundzutun. Dass er hier sei, habe gar nicht in erster Linie mit Trump zu tun, der er auch nur «bedingt gut» findet, diktiert er in den Reporterblock: «Aber ich habe früher, in meiner Zeit bei der Securitas, mal in der amerikanischen Botschaft in Zürich Besucher in Empfang genommen. Sowas verbindet.»

Der Kampf geht weit über Trump hinaus

Die zweite Überraschung an diesem Vormittag freut Alexandra Dufresene dann sichtlich mehr – es ist der Moment, als sie gefragt wird, ob sie mitbekommen habe, dass Donald Trump wegen des «Shutdown» – also wegen der in der Nacht auf Samstag von den Demokraten im Senat verhinderten Übergangsfinanzierung für den Staatshaushalt – womöglich gar nicht ans WEF komme. Sie reisst die Augen auf und fragt perplex: «Really?» Sie habe zwar vom Shutdown vernommen, aber gar nicht kombiniert, dass dies solche Auswirkungen haben könne.

«Vielleicht haben wir es aber auch mit unserer heutigen Demo geschafft, ihn fernzuhalten», fügt sie lachend hinzu. Jedenfalls wolle man zusammen mit dem Schweizer Kampagnenportal Campax, welches die Petition «Trump not welcome» lancierte, den Kampf für die gerechte Sache fortführen. Dass die über den US-Präsidenten hinausgeht, ist unter anderem an den pinken Pussyhats und an den «No-Billag»-Buttons zu erkennen, die an diesem Samstag etliche «Action Together Zurich»-Mitglieder tragen. (Tages-Anzeiger)