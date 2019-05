Eine neue Wache am Wasser

Seit den 1950er-Jahren steht das heutige Wachegebäude der Wasserschutzpolizei am Zürcher Seeufer. Weil die Bausubstanz in einem schlechten Zustand ist, will die Stadt die Wache durch einen Neubau ersetzen.

Die Kosten dafür liegen bei 20,97 Millionen Franken. Die Stadtzürcher Stimmberechtigten entscheiden heute über den Objektkredit. Erste Resultate aus den Wahlkreisen werden nach 14 Uhr erwartet.

Alles unter dem «Coray»-Dach

Schon im September 2012 präsentierte die Stadt das «Coray» des Teams von e2a eckert eckert architekten ag aus Zürich, das beim Projektwettbewerb für den Neubau als Sieger hervorging. Das dreigeschossige Gebäude ergänze die Reihe von teilweise denkmalgeschützten Bootshäusern aus den 1930er-Jahren der verschiedenen Ruderklubs in sinn- und stilvoller Weise, teilte die Stadt damals mit.

Ein dreigeschossiger Neubau am Seeufer: Hier soll die Wache der Wasserschutzpolizei neu untergebracht sein.

Im geplanten Neubau würden neben der 24-Stunden-Wache der Wasserschutzpolizei neu auch die Kommissariatsleitung und die Fachgruppe Umweltdelikte untergebracht, die derzeit in einem Gebäude beim Tiefenbrunnen einquartiert sind.

Rekurs vom Seeclub

Die Vorlage ist unbestritten und wird von allen Parteien unterstützt. Der Seeclub Zürich rekurrierte allerdings 2012 gegen die Umzonung, die für das Projekt nötig war. Er berief sich damals auf sein Nutzungsrecht für einen Teil des Landstücks aufgrund einer Sondernutzungskonzession.

Das Baurekursgericht gab dem Seeclub Recht und hob den Parlamentsbeschluss auf. Die Stadt rief in der Folge das Verwaltungsgericht an und hat im Sommer 2014 Recht bekommen. (Tages-Anzeiger)