Einer der besten Köche der Welt gibt ein Gastspiel in Zürich

Daniel Humm hat erreicht, was keinem anderen Schweizer Koch bisher gelungen ist: Er hat die allerhöchste Auszeichnung der Welt zugesprochen erhalten. Sein Restaurant Eleven Madison Park in New York wurde 2017 zum besten Restaurant der Welt ausgerufen. Vom «Guide Michelin» ist das Gourmetlokal mit drei Sternen ausgezeichnet.

Humm bringt Signature-Gerichte mit

Nun kehrt der Starkoch zurück zu seinen Wurzeln: Als Jungkoch hatte Humm das feine Handwerk der gehobenen Küche im Hotel Baur au Lac in Zürich erlernt. «Ich bin dankbar für jede Gelegenheit, in das Restaurant zurückzukehren, das ich in den prägendsten Jahren meiner Karriere mein Zuhause nennen durfte.» Was er dort gelernt habe, habe ihn das ganze Leben lang begleitet. «Das Fundament, das ich dort errichtet habe, hat meinen Kochstil und meine Philosophie nachhaltig beeinflusst.»

Im Restaurant Pavillon wird Humm vom 17. bis 21. März zusammen mit Küchenchef Laurent Eperon ein 9-Gang-Menü kochen, das durch die Klassiker von Humm inspiriert ist. Humm werde dabei Zutaten aus der Region verwenden und einige seiner beliebtesten Signature-Gerichte integrieren, schreibt das Hotel Baur au Lac in einer Pressemitteilung. Erwähnt wird darin seine charakteristische Honig-und-Lavendel-Röstente aus dem Eleven Madison Park.

Hot Dogs für einen guten Zweck

Humm wird aber nicht nur für das gut betuchte Publikum kochen. Am Mittwoch, dem 18. März, wird er auf dem Bürkliplatz in Kooperation mit dem dortigen Kiosk eine Aktion veranstalten. Der Erlös geht in voller Höhe zu gleichen Teilen an das Kinderspital Zürich und an die Kinder-Spitex Kanton Zürich. Der Starkoch wird für 20 Franken seinen «Humm Dog» verkaufen. In ein unfassbar leichtes Brötchen packt er ein mit Speck umwickeltes, würziges Rindswürstchen. Er garniert den exklusiven Hot Dog mit einer Trüffel-Mayonnaise, geschmolzenem Greyerzerkäse und einem Relish.

Es ist bereits das zweite Mal, dass Humm ein Gastspiel im Baur au Lac gibt. Schon vor fünf Jahren verzückte er die Gourmets der Stadt mit seinen Gerichten. Auch damals organisierte er auf dem Bürkliplatz eine gemeinnützige Veranstaltung zugunsten des Kinderspitals.

Wer im Pavillon essen will, muss tief ins Portemonnaie greifen: Der Preis für das 9-Gang-Menü beläuft sich auf 450 Franken. Darin inbegriffen sind Mineralwasser und Kaffee. Eine Weinbegleitung von Marc Almert, ausgezeichnet als Best Sommelier of the World 2019, kostet zusätzliche 150 Franken.