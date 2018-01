Eine(r) für alle, alle für eine(n)

Der Besuch in Schwamendingen war voller Überraschungen. Im Sommer haben wir einen Tag auf dem Schwamendingerplatz verbracht und mit vielen Menschen über ihr Quartier gesprochen. Sie haben von den Vorzügen des multikulturel- len Schwamendingen geschwärmt. Von einer Lebensqualität, die es sonst in der Stadt so nicht gebe, die aber in Gefahr sei. Schwamendingen ist auf dem Weg zum angesagten Wohnquartier. Die Mietpreise steigen, die Bevölkerung wächst. Gleichzeitig verschwindet der Dorfcharakter zusehends. Wir haben uns im Gasthof Hirschen mit Gemeinderatskandidaten der grössten Parteien im Kreis 12 getroffen. Wir wollten von Dorothea Frei (SP), Heinz Schatt (SVP) und Roger Tognella (FDP) wissen, wie sie diese Sorgen wahrnehmen und was sie dagegen unternehmen möchten.

Wohnen

Die Mietpreise in Schwamendingen steigen. Die Genossenschaften bauen viele Ersatzneubauten. Die Bevölkerung wächst, viele Neuzuzüger kommen nach Schwamendingen. Was passiert gerade mit Schwamendingen, und was muss die Politik unternehmen?

Roger Tognella: Wir kennen die Bevölkerung, die schon lange hier lebt. Viele von ihnen in Wohnbaugenossenschaften, sie werden älter, und jetzt kommen neue Ängste auf sie zu. Vertreiben mich die Neuzuzüger? Kann ich mir hier bald keine Wohnung mehr leisten? Habe ich keinen Platz mehr in meinem Quartier? Auf diese Fragen haben wir noch keine schlüssigen Antworten. Wir suchen aber danach. Unlängst haben wir uns überparteilich mit den Genossenschaften zu einem Gespräch getroffen, und ich habe eine schriftliche Anfrage im Gemeinderat eingereicht.

Heinz Schatt: Wir verdichten in Schwamendingen immer mehr, es hat immer mehr Leute, immer mehr Stimmberechtigte. Wir von der SVP fragen uns natürlich, was das verändert. Es kommt wohl eine urbane Avantgarde in den Kreis 12. Und Familien. Da kommt was auf uns zu.

Tognella: Der Ausländeranteil wird wohl gleich bleiben, aber der Mix wird sich ändern, genauso die Sozialhilfequote. Wir haben gelernt, mit der einen Geschichte zu leben, jetzt müssen wir lernen, mit der Veränderung umzugehen. Dabei dürfen wir die Planung nicht den Wohnbaugenossenschaften überlassen, das schafft Monokulturen. Deshalb müssen wir politisch sicherstellen, dass es weiterhin auch privaten Wohnungsbau in Schwamendingen gibt. Nur so bleibt die Möglichkeit, in seinem Leben innerhalb des Quartiers verschiedene Wohnstationen zu besetzen.

Schatt: An diesem Tisch sitzen drei Hauseigentümer. Ich stimme Roger zu: Wir dürfen den Privaten nicht zu viele Steine in den Weg legen.

Dorothea Frei: Aber Heinz, wir haben bereits viel privaten Wohnungsbau in Schwamendingen. Überhaupt wird bei uns viel gebaut, da gebe ich euch beiden recht. Wir von der SP finden deshalb, dass es eine neue Quartierentwicklung braucht, die aufzeigt, wie es uns gelingen kann, all die neuen Menschen, die hierherziehen, einzubinden.

Tognella: Das haben wir unserer Stadtpräsidentin Corine Mauch schon zum dritten Mal gesagt.

Frei: Geduld, das kommt.

Tognella: Der Stadtrat muss irgendwann Verantwortung für seinen zwölften Kreis übernehmen.

Frei: Die Forderung ist platziert.

Tognella: Das musst du jetzt ja sagen, es ist schliesslich deine Stadtpräsidentin. Es wäre doch einfach mal gut, wenn wir Schwamendinger die Prozesse nicht immer selber anstossen müssten.



Der Schwamendinger FDP-Gemeinderat Roger Tognella. Bild: Giorgia Müller

Dorfcharakter

Man fühlt sich in Schwamendingen von der Stadt alleingelassen. Jetzt verschwinden auch noch der Schalter des Zürcher Verkehrsverbunds, die Ämter, der Beck und andere Lädeli.

Tognella: Dass die Grundangebote verschwinden, zum Beispiel auch der ZVV- Schalter, ist natürlich ein Problem. Und das eigentliche Problem: Die Stadt ist nicht dafür verantwortlich.

Frei: Die Stadt könnte aber politischen Druck aufbauen, tut dies im Falle des ZVV-Schalters aber eben nicht. Deshalb hat die SP eine Petition lanciert.

Schatt: Ja, für die Ticketeria haben wir nun unterschrieben, aber . . .

Tognella (ruft dazwischen): Selbst ich!

Schatt: . . . aber ich persönlich habe da noch nie ein Billett gekauft.

Frei: Du nicht, sehr viele andere aber schon.

Schatt: Wohl jene, die es am Ticketautomaten nicht mehr schaffen.

Frei: Oder die das nicht wollen. Für unsere Petition sind unterschiedlichste Leute Schlange gestanden. Das ist mir so noch nie passiert.

Schatt: Ticketeria hin oder her, es geht um die Grundversorgung und darum, dass Schwamendingen zum Schlafquartier wird. Wo hat es noch Gewerbe? Wo hat es Arbeitsplätze?

Frei: Es hat 7300 Arbeitsplätze!

Schatt: Es hat in den Läden ein paar Arbeitsplätze, aber Gewerbe hat es herzlich wenig.

Frei: Das stimmt einfach nicht. Wir haben eine Schlosserei, einen Steinmetz und eine Zimmerei!

Tognella: Ja, die Zimmerei Steiner, die macht das noch . . . an einem Ort, wo sie das eben noch darf. Das ist die Frage: Wo kann man ein Gewerbe betreiben, das Lärm macht? Das produzierende Gewerbe wird preislich und aufgrund der Rahmenbedingungen aus der Stadt verdrängt. Was sich ansiedelt, sind Dienstleister. Und wir brauchen hier nicht noch ein zehntes Nagelstudio oder einen zwölften Coiffeur.

Frei: Im Kreis 4 mag das so sein, aber hier ist das anders . . . Wir haben ja mit dem Herrn Karrer sogar noch einen Bäcker, der produziert.

Schatt: Herzig, wie du unser Quartier verteidigst.

Tognella: Der Beck wird verschwinden. Und was mal weg ist, kommt nicht mehr, das hat man bei der Metzgerei gesehen.

Frei: Weil Karrer pensioniert wird und es niemanden gibt, der das übernehmen will.

Tognella: Ja, weil das klassische Bäckerhandwerk, also da, wo nicht nur aufgebacken wird, kostenintensiv ist.

Schatt: Das ist das Problem, dass sich die Leute das gar nicht mehr leisten.

Tognella: Das ist nicht überall so. An gewissen Orten ist eine Trendumkehr zu beobachten, da ist man bereit, für das bessere, aber teurere Produkt zu bezahlen. Doch damit es für das Gewerbe aufgeht, müssen es nicht Einzelne, sondern die Mehrheit sein.

Die Schwamendinger SP-Gemeinderätin Dorothea Frei. Bild: Giorgia Müller

Jugendliche

Es hat keine coole Bar, keinen Night- oder Konzertclub, kein Kino. Dafür gibt es mit Gsezhlos eine Gangsterrap-Crew und mit K12 eine Strassengang, die dem Quartier einen bösen Ruf bescheren. Und die Alten, heisst es, seien oft engstirnig und intolerant. Will man so als Teenager wirklich in Schwamendingen rumhängen?

Tognella: Schwamendingen ist nicht so böse wie der Ruf, den es hat. Das spürt jeder, der hier unterwegs ist. Aber eine andere Tatsache ist: Es wäre besser für uns selbst, wenn wir ab und zu ein wenig toleranter wären.

Frei: Was das Angebot betrifft: Wir haben ein Jugendhaus, ein Projekt der Offenen Jugendarbeit (OJA).

Tognella: Es hat auch ein GZ.

Frei: Und eine ganz aktive Pfadi, die Lepanto.

Tognella: Das Problem ist, dass es sich stark clustert. Das GZ hat Mühe, die Kinder und Jugendlichen aus den Neuzuzügerfamilien abzuholen. Auch die Pfadi muss viel Werbung machen, um Neumitglieder zu finden. Und beim OJA-Haus sind die Läden leider ziemlich oft geschlossen. Ein Angebot nützt nichts, wenn es nicht aktiv bewirtschaftet wird.

Schatt: Aber dafür ist es ein gesundes Quartier. Wir sind nahe am Wald, haben da oben die wunderbare Ziegelhütte und Bauernhöfe, auf denen man das Vieh studieren kann, dazu den Wochenmarkt auf dem Schwamendingerplatz.

Tognella: Schwamendingen ist zudem das Quartier mit den meisten Vereinen. Etwa fünfzig davon organisieren jeweils auch die Fressbeizen an der Schwamendinger Chilbi, dem grössten Quartierfest der Stadt. Allerdings haben heute auch viele dieser Vereine Mühe, die Jugendlichen zu erreichen. Das ist bedauerlich.

Der Schwamendinger SVP-Gemeinderat Heinz Schatt. Bild: Giorgia Müller

Parteibüchlein

Schwamendingen, heisst es oft, sei ähnlich widerspenstig wie das berühmte gallische Dorf bei Asterix und Obelix. Oder unverblümt gefragt: Gewichten Sie die Quartierpolitik höher als die Parteizugehörigkeit?

Schatt: Wir sind grundsätzlich Gemeinderäte für die Stadt Zürich, haben ein Mandat für die ganze Stadt. Aber klar muss man ab und zu den Spagat machen. Der Flugverkehr ist ein Beispiel. Die Südstarts geradeaus liegen uns allen auf dem Magen, da waren wir zu dritt auf dem Podium am Schwamendingerplatz, und auch ich habe gegen diese Starts gewettert. Dafür muss ich mir dann von der Parteileitung halt ab und zu was anhören, schliesslich sieht die SVP den Flughafen als Wirtschaftsmotor.

Tognella: Aber diese «Lämpe» machen uns doch auch Spass.

Frei: Es heisst ja jeweils schon: «Jetzt stehen die Schwamendinger wieder zusammen, was kommt nun wieder?» Dringen wir mit unseren Anliegen in unseren Parteien durch, haben wir die Mehrheit. Das unterscheidet uns von fast allen anderen Quartieren. Dort reden die Parteien nicht miteinander.

Tognella: Wir haben sicher Differenzen in der Weltanschauung oder beim Thema Sicherheit. Aber im grossen Ganzen rauft man sich zu Lösungen zusammen. Wenn wir das machen, gewinnen wir immer gegen die Stadt, das ist seit Jahrzehnten so. Ein gutes Beispiel waren die Blaue-Zone-Parkplätze, die die Stadt ummarkieren wollte. Das Quartier unter der Führung des Gewerbevereins hat sich dagegen gewehrt, erst rechtlich, dann mithilfe einiger Personen im Quartier, letztlich mittels eines Vorstosses von Dorothea Frei und Heinz Schatt, den ich mitunterzeichnet habe. Wir wollten nichts ändern, jetzt wird sich nichts ändern. Diese Einigkeit bei Sachthemen zeichnet das Quartier aus.

