Einmal Raser, immer Raser

So viele getunte Autos standen wohl noch nie vor dem Zürcher Hallenstadion. Ein bulliger Toyota Supra beispielsweise, in leuchtend oranger Farbe, mit bedrohlichem Heckspoiler. Ein Auto, das mindestens zwei Dinge über seinen Besitzer (oder seine Besitzerin) verrät: 1. Sie oder er stammt aus St. Gallen – einfach zu erkennen am Nummernschild, das lässig hinter der Frontscheibe befestigt wurde. 2. Es handelt sich um einen Fan von «The Fast and the Furious».

Das gleiche Auto ist in der Filmreihe auch schon zum Einsatz gekommen. Und nur hundert Meter von der grellen Bolide entfernt, im Inneren des Hallenstadions, sollte dieser und anderen Karren gehuldigt werden. Eine Liveadaption «ikonischer Filmszenen», «der besten Stunts der Blockbusterfilme». So das Versprechen von «Fast & Furious Live». Nicht nur einmal, sondern gleich viermal sollte damit das Stadion am vergangenen Wochenende gefüllt werden. Für eine einzelne Durchführung wäre der technische Aufwand wohl zu gross gewesen.

Es zählt die Action

Schon nach den ersten Szene ist klar, in welche Richtung es geht: Muskelbepackte Typen und knapp bekleidete Frauen, die wild gestikulierend ihre Lippen zu flapsigen Filmsprüchen bewegen: «Dein enges Shirt klemmt Dir wohl die Sauerstoffversorgung zum Hirn ab», sagt die Schauspielerin, die sich auf der Kühlerhaube räkelt. Die Sätze werden ab Band und in einem derart langsamen Tempo vorgetragen, dass sich die Zuschauer kaum darauf konzentrieren müssen. Dialoge, Handlung: Das sind an diesem Abend nur Nebenschauplätze. Es zählt die Action: Wilde Schiessereien, laute Explosionen und quietschende Sportkarren, die um die Wette driften. Schon bald riecht es im ganzen Stadion nach verbranntem Gummi.

Der Testosteron-gelandene Mix lässt vor allem Männer unruhig auf ihren Sitzen umherrutschen. Als die Autos einzeln durch den Bodennebel auf die Bühne fahren, schlägt das Herz der Hobbytuner und jener, die es vielleicht noch werden möchten, höher: der Offroad Dodge-Challenger, der Navystar MXT oder der Ice-Charger. Alle sind sie da. Aus der Fernsehkiste direkt nach Zürich Oerlikon katapultiert. Der Auftritt jedes Modells wird mit lauten Jubelschreien gefeiert.

«Boah, der ist ja noch viel grösser als im Film», sagt ein Bube zu seinem Vater, als sich der «Tank» – ein echter Panzer – das erste Mal in die Arena schiebt. Der Vater zwinkert seinem Sohn zu, verpasst ihm einen sanften Ellbogenhieb: «Das ist die Filmstelle, wo Mama letztes mal fluchte und in die Küche floh.» Hier im Hallenstadion ist das Vater-Sohn-Gespann ungestört. Noch mehr: Sie haben eine Ersatzfamilie gefunden. Die Schauspieler der Show werden nicht müde, den gemeinschaftlichen Charakter des Abends zu betonen. «Alle suchen immer den Nervenkitzel. Aber das, was zählt, ist die Familie», zitiert der Schauspieler den Raserhelden Dom Toretto (Vin Diesel). Der Hauptdarsteller der Filmreihe wird alle paar Minuten per Grossleinwand in den Abend integriert. Ein glatzköpfiger Muskel-Dad als Oberhaupt der «Fast&Furious»-Familie.

Bizarres Ende

Das Publikum wird in die Show miteinbezogen: Etwa wenn es darum geht, das Aussehen eines Sportwagens zu definieren. Per Abstimmung werden Farbe und Form des Autos gewählt. Ein Rennduell wird mittels Dezibelmessung entschieden: Die linke gegen die rechte Hälfte des Hallenstadions. Schreien, Klatschen, Stampfen für höhere Geschwindigkeitswerte. Der Gummigeruch ist nun beinahe ätzend, die Stimmung kocht wie bei einem Rockkonzert.

Zum Showfinale wird es bizarr: Ein riesiges Flugzeug, das durch die Wand in die Arena bricht, Helikopter, die von der Decke schiessen und zwei fliegende Autos, die sich im Zeitlupentempo über den Köpfen der Zuschauer bewegen. Da fühlt sich auch der Laie, der die Filme mehr schlecht als recht kennt, gut unterhalten. Nach gut zwei Stunden der wilden Raserei sollen nun alle im Hallenstadion «Teil der Familie» sein. Gemeinsam sei es gelungen den Bösewicht zu schnappen, sagt die Schauspielerin. Es gibt wahrlich kein Entkommen in dieser irren Show.

Das Publikum strömt euphorisiert aus dem Hallenstadion. Der eine oder andere Zuschauer sichert sich am Merchandise-Stand noch ein Muskelshirt oder ein «Fast&Furious»-Nummernschild. Ein unbekannter Pilot hinter getönten Autoscheiben verabschiedet sich derweil mit heulendem Motor in die Nacht. Fahrtrichtung: St. Gallen.

