Er leuchtet uns direkt ins Gemüt

Das Lichtband ist behelfsmässig an zwei Stellen am Täfer befestigt und hängt quer durch den Atelierraum in Zürich-Hottingen. Es leuchtet in warmem Weiss. ­Simon Husslein richtet es und sagt: «Ein handelsübliches Leuchtmittel, aber es kann, richtig eingesetzt, so viel bewirken. Eine Welt schaffen, die magisch, poetisch wirkt.»

Der Produktdesigner und Szenograf Husslein liess sich von den LED-Bändern zu einer Lichtskulptur inspirieren, die bis Ende Jahr in der siebten Ausgabe des «Zauberwalds» in Lenzerheide zu sehen ist. Die zwölf Bänder, jedes fünf Meter lang, hängen seit Anfangs Dezember in Bogen von den Fichten herunter und bilden einen Kronleuchter.

Hussleins «Kronleuchter» in Lenzerheide. Foto: PD

Darunter ist eine Bühne aufgebaut, auf der klassische Darbietungen stattfinden. Husslein hat die Bänder so programmiert, dass sie zur Musik in einer ruhigen Frequenz die Helligkeit und Farbtemperatur verändern. Seine Absicht ist, dass Licht, ­Musik, Schnee und Wald zu einem poetischen räumlichen Gesamtkunstwerk verschmelzen. Der 43-Jährige sagt: «Es motiviert mich, mit meinen Arbeiten bei den Betrachtenden eine Stimmung zu kreieren und Emotionen zu wecken. Form Follows Emotion.»

Vogelgitter zum Stabilisieren

Bei der Installation im Zauberwald hat Husslein das Gefühl, dass er die gewünschte Wirkung erzielen könnte.

Noch bis zum Start des Zauberwalds plagte ihn aber eine andere Sorge. Das Experimentband an der Atelierwand wollte sich stets so krümmen, dass sich die Lichtseite zur Seite kehrte. Das aber hätte die Wirkung auf die Betrachter ­vermindert. Husslein brauchte einen Stabilisator, der Wind und Schnee trotzen würde. Er experimentierte mit diversen Materialien. Mit einem auf die Breite der Bänder zugeschnittenen ­Vogelgitter fand er die Lösung. Husslein sagt: «Ich lasse mich immer von meinem Instinkt ­leiten.» Er nimmt eine Klemme vom Band und kontrolliert, ob das Vogelgitter schon am Band haftet. Tut es.

Ursprünglich wollte Husslein eine andere Arbeit mit dem Band im Wald zeigen. Ihm schwebte ein Schriftzug vor, wie er ihn für die Neugestaltung der Zürcher Werbeagentur Sir Mary konzipiert hat. Dieser hängt da an der schwarzen Decke über dem neun Meter langen Arbeitstisch und ist die einzige Lichtquelle. Mit eingeschränktem Budget wollte Husslein einen grossen Effekt erzeugen. «Man sieht den Schriftzug sogar von der Strasse, das wirkt extrem toll.» Irgendwann wurde Husslein bewusst, dass er diese Wirkung im Wald nicht erzeugen konnte, und er schwenkte auf den Leuchter um.

Die Form für die neue Zuriga

Bereits letztes Jahr war Simon Husslein in Lenzerheide mit einer Arbeit vertreten. Er hängte 20 durchsichtige Kugeln in die Bäume. In jeder hing ein kleiner Ventilator mit einem LED-Lämpchen. In der Dunkelheit wirkten diese wie Glühwürmchen. Sein Prinzip hat dem gebürtigen ­Bayer Husslein immer wieder Preise eingebracht, insbesondere wenn er es bei Uhren an­wendet. Für das Armbandmodell Minimatik für Nomos-Glashütte erhielt er beim Red Dot Award 2016 die Auszeichnung «Best of the Best».

Mit seinem Modell für Braun heimste er 2012 den IF Design Award Gold ein. Es entstand während seiner Tätigkeit für das Studio des verstorbenen Designers Hannes Wettstein, mit dem Husslein eine enge Freundschaft verband. Mit ihm hat er mehrmals Räume am ­Designers’ ­Saturday in Langenthal inszeniert. Heute gibt Husslein sein Wissen an der Hochschule für Kunst und Design (Head) in Genf weiter. Er unterrichtet am Lehrstuhl für Innenarchitektur im ­Bereich Szenografie.

Daneben designt Husslein in seinem Atelier nach wie vor Produkte. Auf einem Tisch liegen halb runde, halb eckige Formen aus Modellbauschaum, die keinen Schluss auf das Produkt ­zulassen. Ideen für den Prototyp einer Kaffeemaschine seien es, für den grossen Bruder der ­Zuriga des gleichnamigen ­Zürcher Herstellers. Husslein blickt über die Rundungen eines Modellteils und sagt: «Die Maschine muss mit ihrer Form den Nutzer dazu verleiten, sich gerne einen Kaffee zu genehmigen. Auch hier geht es wie beim Kronleuchter um die Stimmung.»

Zauberwald Lenzerheide, bis 30.12.

www.zauberwald-lenzerheide.ch

Installationen und diverse Konzerte.

Eintritt: 20 Fr. (10 Fr.)