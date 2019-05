Er verwandelt Tonleitern in Farben

Wenn Farben musizieren können, ist Kunstmaler René Gubelmann am Werk: In der Predigerkirche in Zürich stellt er zurzeit Werke aus, die er anhand von musikalischen Tonleitern gemalt hat. Für das Thema «Farbe und Licht – eine Reduktion» hat der 71-Jährige ein eigenes Farbschema entwickelt, das er Musiktönen zuordnet. Denn: Die Zürcher Predigerkirche hat die Proportionen einer C-Dur-Tonleiter. Wie das klingt und welche Rolle die Farben spielen, zeigt er im Video oben.

Die Ausstellung seiner Werke dauert bis Donnerstag, 13. Juni. Geöffnet ist die Predigerkirche jeweils am Sonntag und am Montag von 12.45 bis 18 Uhr und von Dienstag bis Samstag von 10 bis 12 Uhr und von 12.45 bis 18 Uhr. (Tages-Anzeiger)