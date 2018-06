Erdogan-Anhänger hetzten in Zürich

Die Rache des türkischen Präsidenten trifft auch in der Schweiz Unbescholtene und Unbeteiligte, und sie scheint unerbittlich. Versöhnung ist nicht Recep Tayyip Erdogans Stärke. «Wir werden diesen Verrätern den Kopf abreissen», sagte er lange nach der Niederschlagung des Militäraufstands gegen ihn.

Mittlerweile sind seit dem Putsch Mitte Juli 2016 fast zwei Jahre verflossen. Doch für jene, denen Erdogan den Kopf abreissen will, bleibt die Lage bedrohlich – auch in Zürich und in anderen Kantonen. Im Visier hat der am Wochenende wiedergewählte Langzeitherrscher Anhänger des Predigers Fethullah Gülen. Für Erdogan sind sie nur noch eines: Angehörige der «fethullahistischen Terrororganisation». Griffiges Kürzel: Fetö.

Schenkt man den hiesigen Getreuen des Präsidenten Glauben, muss Fetö auch den stärksten Terrorableger in der Schweiz unterhalten. Kaum war der Putsch, der 300 Tote und 2000 Verletzte forderte, niedergeschlagen, ging es auch hierzulande los mit Diffamierungen, Denunzierungen und Drohungen. Zu den ersten hiesigen Hetzern gehörten Vertreter der Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD). Eine UETD-Sekretärin, die in der Nähe von Zürich lebt, rief auf Facebook «Europa» an: «Kotze die Terroristen in dir heraus! ­Informiere über alle Accounts, die verräterische Post veröffentlichen!» Und sie drohte, die «Bastarde» erwarte in der Türkei «eine Spezialbehandlung».

«Post Gazetesi» blies zur Jagd auf Putschisten auf

In sozialen Medien kann jeder jeden anprangern, und jeder kann davon ein Opfer werden. Diese Erfahrung musste auch ein Wirt aus Winterthur machen. Sein Restaurant werde von Fetö betrieben, hiess es in einem breit geteilten Facebook-Post. Bei einer Kundgebung vor dem türkischen Konsulat in Zürich ­skandierte UETD-Geschäftsführer Murat Sahin: «Ihr Terroristen von Fethullah Gülen, euer Ende ist gekommen! Es gibt jetzt kein Loch mehr, in dem ihr euch verstecken könnt.»

Offiziell hat sich UETD der Integration von Türken im Ausland verschrieben. Doch nach dem Putschversuch säte sie vor allem Zwietracht. Auch die schweizerisch-türkische Zeitung «Post Gazetesi» lebte ihrem Motto «Integration durch Kommunikation» nicht nach. Vielmehr blies sie publizistisch zur Jagd auf Putschisten und ihre angeblichen Hintermänner in der Schweiz. Regierungstreue Medien in der Türkei übernahmen die Denunzierungen ungeprüft. Suat Sahin, der Bruder des UEDT-Präsidenten Murat, trat sogar in einer türkischen TV-Sendung auf, in der eine Namensliste mit dem Titel «Schweizer Fetö-Brut» eingeblendet wurde.

«Anzeichen für verbotenen Nachrichtendienst der Türkei»

Der Bundesrat bemerkte die Angriffe und Drohungen «in türkisch-schweizerischen Medien». Er zeigte sich Ende 2016 «besorgt, dass es auch unter der Bevölkerung türkischer Herkunft in der Schweiz Polarisierungstendenzen gibt». Zudem ortete er «Anzeichen für verbotenen Nachrichtendienst der Türkei».

Heute weiss man, was gemeint war: Türkische Agenten hatten im Zürcher Oberland geplant, einen schweizerisch-türkischen Geschäftsmann zu betäuben und zu entführen. Mittlerweile fahndet die Bundesanwaltschaft deswegen nach zwei Ex-Diplomaten der Türkei in Bern.

Harmlose Schulen geschlossen

Die Gülenisten hatten in der Schweiz in der Tat ein Netzwerk errichtet. Es bestand aus harmlosen Schulen, die ins­besondere Nachhilfe anboten. Nun ist es durch Diffamierung zerschlagen. Eltern wurden aufgefordert, ihre Kinder nicht mehr hinzuschicken. Aus Angst leisteten viele Folge. Deshalb schlossen mehrere der Privatschulen, darunter die Sera-Schule in Schwamendingen.

Die Bilanz zwei Jahre nach dem Sommer des Hasses: Die Gräben zwischen den über 120'000 türkischstämmigen Menschen in der Schweiz sind tief, sie trennen sogar Familien. Aus Freundschaften sind Feindschaften geworden.

(Tages-Anzeiger)