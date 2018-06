Erst an die Urne, dann ins Grab

In der ewigen Saga um ein neues Hardturm-Fussballstadion geht es plötzlich schnell. Am Mittwoch in einer Woche wird das Stadtzürcher Parlament den Vorschlag des Stadtrats beraten – und ihn knapp gutheissen. Im November dürfen dann die Stadtzürcher ein drittes Mal an der Urne sagen, ob sie ein Fussballstadion wollen oder nicht. Wie beim letzten Mal dürfte es knapp werden.

Das liegt daran, dass viele Linke das Projekt «Ensemble» des links-grün dominierten Stadtrats ablehnen. Dabei sollen zwei 137 Meter hohe Häuser im Besitz des Credit-Suisse-Immobilienfonds den Bau des Stadions querfinanzieren.

Dass die Vorlage überhaupt eine Chance hat, liegt ebenfalls daran, dass sich die Linken nicht einig sind.

Am Donnerstagabend hat die zuständige Kommission das Geschäft abgeschlossen – nach neun Monaten Beratung. In Dutzenden von Sitzungen wurde viel geredet, aber wenig geändert. Der Kommissionsvorschlag entspricht genau der Version des Stadtrats. «Dem Projekt liegt ein Investorenwettbewerb zugrunde», sagt Kommissionspräsident Urs Egger (FDP). «Deshalb kann man nicht einfach daran herumschrauben.» Aus Sicht von FDP, SVP und Grünliberalen ist ein solches Herumschrauben auch gar nicht nötig. Sie halten das «Ensemble» für die beste Lösung. «Wir kriegen ein Stadion ohne Steuergelder und ein ausgewogenes Wohnungsangebot», sagt Egger.

Das Ja der Kommission fiel knapp aus, Präsident Egger musste den Stichentscheid fällen. AL und Grüne enthielten sich. Die SP-Vertreter stimmten dagegen. Die Partei brachte im Gegenzug einen eigenen Vorschlag ein: Anstelle der CS-Hochhäuser sollen Genossenschaftswohnungen entstehen. Diese Idee wurde aber von keiner anderen Partei unterstützt, auch die linken Verbündeten lehnen sie ab. Laut AL eignet sich das Grundstück wegen des Strassenlärms nicht für eine Genossenschaft. Aus Sicht der Grünen kommt die SP-Idee viel zu spät.

Bürgerliche sind zu wenig

Mit dem Sieg in der Kommission ist noch wenig erreicht. Damit das «Ensemble» vors Volk kommen kann, braucht es im Stadtparlament eine absolute Mehrheit von 63 Stimmen. Diese bringen GLP und Bürgerliche nach den Sitzverlusten vom März nicht mehr zustande. Wenn AL und Grüne sich enthielten und die SP dagegen stimmte, scheiterte das Stadtratsprojekt also schon im Gemeinderat.

So weit wollen die Linken aber nicht gehen. Sie finden: Das Volk soll mitreden. Deshalb werden Grüne, AL und SP am 11. Juli die nötigen sieben Stimmen bereitstellen, damit eine Ja-Mehrheit von 63 Stimmen entsteht. Bei den Bürgerlichen kommt dieses Vorgehen gut an: «Es ist fair und demokratisch», sagt SVP-Gemeinderat Urs Fehr.

Viel mehr als die nötigen Stimmen wird es von der Linken aber nicht geben. Sie erwartet, dass die Bürgerlichen vollständig anwesend sein werden. «Sie sollen sich anstrengen», sagt SP-Gemeinderätin Gabriela Rothenfluh. «Wir spielen nicht das Kindermeitli für die Bürgerlichen», sagt Markus Kunz, Fraktionspräsident der Grünen. Diese kündigen an, die nötigen Stimmen zu liefern.

«Wahrscheinlich werden wir eine Volksinitiative starten.»Gabriela Rothenfluh

Die meisten linken Stimmlieferanten werden nicht gegen den eigenen Willen Ja sagen müssen. Denn sowohl bei den Grünen wie auch bei den Alternativen hat das «Ensemble»-Projekt auch Anhänger. Grüne und AL werden für die Volksabstimmung daher vermutlich Stimmfreigabe beschliessen.

Anders die SP. Sie will das Hardturmstadion nur zu ihren Bedingungen. Im August werden die Delegierten entscheiden, wie es mit der Idee weitergeht. «Wahrscheinlich werden wir eine Volksinitiative starten», sagt Gabriela Rothenfluh. Über diese könnten die Zürcher aber nur abstimmen, wenn das «Ensemble» scheitert. Deshalb wird die SP dieses an der Urne bekämpfen.

Heikle Rückkaufklausel

Vergeblich versuchte die Credit Suisse, die Linke mit einem Zusatzangebot umzustimmen. Die Grossbank will 125 ihrer Wohnungen in Zürich abtreten. «Diese bekommt die Stadt, sobald die Türme bezugsbereit sind», sagt Kommissionspräsident Urs Egger. Durch den Verkauf würden aus den kommerziellen Wohnungen gemeinnützige. Zusammen mit den 174 Wohnungen, welche die Genossenschaft ABZ sowieso neben dem Stadion baut, würde die vom Volk geforderte Ein-Drittel-Kostenmiete-Quote erreicht. Wo in der Stadt die CS-Wohnungen genau liegen, ist noch geheim.

Viele Linke überzeugte das «Zückerlein» aber nicht. «Es ändert nichts daran, dass das jetzige Projekt schlecht für Zürich-West und ganz Zürich ist», sagt Gabriela Rothenfluh. Laut AL passen die CS-Wohnungen nicht ins Portfolio der Stadt. Die Bürgerlichen wiederum sprechen von «Erpressung». Nach einem Ja in der Volksabstimmung würde aber nochmals über das Angebot beraten.

Was nach einem Nein geschieht, ist offen. Die SP würde wohl ihren Vorschlag vors Volk bringen. Die AL hingegen deutete ein Nein als «endgültiges Nein zu einem Stadion», sagt Gemeinderätin Christina Schiller. Ein Ende aller Stadionpläne würde bedeuten, dass die Stadt laut Vertrag das Grundstück der CS zurückverkaufen muss. Unter grünen und alternativen Stadiongegnern kursieren Pläne, um die Klausel zu umgehen.

Die Saga wird weitergehen.

