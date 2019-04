Es war ein ausserordentlich höflicher Böögg

Es sah aus, als ob es noch ein ganzes Weilchen dauern würde, bis es dem Böögg an den Kragen geht. Alt-Bundesrätin Elisabeth Kopp erzählte am Fernsehen DRS in aller Ruhe, wie sehr es sie freue, dass ihr zweites Sechseläuten noch genauso schön sei wie ihr erstes im Jahr 1985 – im Jahr nach ihrer Bundesratswahl. Sie schätzte, dass der massgebende Knall nach 21 Minuten fallen wird. Da brannte der Scheiterhaufen seit gut 14 Minuten.

Nach 16 Minuten stimmten die Musikerinnen und Musiker der Musikakademie Strassburg ein Stück an. Der Böögg schien andächtig zuzuhören, sie spielten aber auch mit Verve. Er wartete den musikalischen Vortrag der Ehrengäste höflich ab, erst danach liess er es zwei-, dreimal laut knallen.

«Das dauert noch lange»

Die Fernsehmoderatorin Anna Maier sprach gerade mit dem St. Moritzer Gemeindepräsidenten und Musiker Christian Jott Jenny, als der Böögg so auf sich aufmerksam machte. Sie schaute sich kurz um und sagte: «Das dauert noch lange.» Da waren 17 Minuten vorbei. 40 Sekunden später wackelte dem Böögg der rechte Arm. Dann ging es Knall auf Fall. Die Flammen züngelten hoch, und weg war der Kopf.

«J’ai un peu peur», sagt ein kleines Mädchen der Strassburger Delegation zu seiner Mutter, während es sich die Ohren zuhält und gleichzeitig lacht. Kein Wunder. Denn völlig kopflos gibt der Böögg nun alles: Es blitzt und donnert, im Bauch wummert es, in den Beinen ist die Wucht der Explosionen zu spüren. Der Schauspieler Max Simonischek, der im neuen Zwingli-Film die Titelrolle spielt, wird etwas später sagen, dass es ihm gegangen sei wie als kleiner Bub, wenn er mit seiner Mutter am Sechseläuten war: «Ich hatte vor Angst fast die Hosen voll.» Das war ein Ende mit Schrecken.

Dabei hat alles so sanft begonnen. Er sei stolz, dass er an ­diesem fröhlichen Fest den Scheiterhaufen anzünden dürfe, sagte der Strassburger Oberbürgermeister Roland Ries. Es ist das erste Mal, dass die Ehrengäste nicht aus der Schweiz kamen.

Schon am Kinderumzug sorgten die Elsässer für neue Bilder – etwa wenn eine Delegation des Jugendrates begeistert ihre Europafahnen schwang. Beim Umzug hatten sie einen fulminanten Auftakt mit Menschen auf Riesenstelzen.

Als ihr Oberbürgermeister zum Scheiterhaufen schreitet, recken sie die Handys hoch. Mit durchgedrücktem Rücken steht dieser da, die Fackel in der Hand und will sofort zur Tat schreiten. Im letzten Moment hält ihn ein Zünfter zurück. Es hat vom St. Peter noch nicht Sechs geschlagen. Allerdings sind die Glocken auch gar nicht zu hören, denn über dem Sechseläutenplatz kreist ein Helikopter, und noch immer ziehen die letzten Zünfte mit ihren Musiken ein.

Der Zwingli-Hut als Insigne

Dann züngeln die Flammen hoch, der Rauch steigt schnell auf. So ist zu sehen, was es am Sechseläuten noch nie zu sehen gab. Nach 4 Minuten und 23 Sekunden lupft es dem Böögg den Hut. Begrüsst er charmant die Ehrengäste aus dem Elsass? Im Gegenteil: Ihm lupft es den Hut – den Zwingli-Hut. Den exakt so einen Schlapphut, wie der diesjährige Böögg über seinem üblichen Körbchen-Chäppi trug, soll der Zürcher Reformator jeweils aufgehabt haben. Hinter diesem Streich steckt der Grossmünster-Pfarrer Christoph Sigrist. Er schaffte es, die Zunftmeister für die Idee zu gewinnen, dass der Böögg zum 500-Jahr-Jubiläum Zwinglis dessen Hut tragen soll.

Zwingli habe es ob dem Zustand der Kirche damals den Hut gelupft, ihm gehe es heute genauso, wenn er sehe, wie die ­Kirche marginalisiert werde beziehungsweise sich selbst marginalisiere. Das müsse man im Zwingli-Jahr thematisieren.

Wie wird der Sommer?

Den Kopf verlor der Böögg also nach 17 Minuten und 44 Sekunden. Was bedeutet das nun für den Sommer? Die Statistik zeigt, im Schnitt dauert es bis zum ultimativen Knall knapp 16 Minuten. Am nächsten kommt dies dem Wert aus dem Jahr 2005 – damals dauerte es 17 Minuten 52 Sekunden. Kein gutes Omen. Es war das Jahr der grossen Überschwemmungen in der Reussebene.

Wenn man die Werte der beiden letzten Hitzesommer 2018 und 2015 anschaut, steigt ohnehin der Verdacht auf, dass die Sommer nicht durch den Böögg, sondern durch den Klimawandel beeinflusst sind: Beide Male dauerte es über 20 Minuten. Doch im noch heisseren Sommer 2003 gab er bereits nach nicht einmal 6 Minuten den Geist auf. Der Böögg hat also doch recht. Wenigstens manchmal.

(Tages-Anzeiger)