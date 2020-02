Ex-Bauschänzli-Pächter ziehen aufs Gerold-Areal

Nun mischt die Fred Tschanz AG auch im Zürcher Ausgehviertel mit. Die Gastrogruppe hinter dem geschichtsträchtigen Café Odeon am Bellevue wird auf der letzten Parzelle auf dem Gerold-Areal beim Bahnhof Hardbrücke aktiv. Im November und Dezember wird sie darauf in einem Eventdome das Dinnerspektakel «The5» durchführen, wie sie am Montag mitteilt.

Die Idee dahinter: Fünf Spitzenköche kochen zusammen einen Fünfgänger. 360-Grad-Filmprojektionen sorgen bei den Gästen für ein visuelles Erlebnis. Die Köchinnen und Köche, die zusammen 65 «Gault Millau»-Punkte und drei «Michelin»-Sterne vereinen, vertreten je eine Region der Schweiz. Für das Tessin steht Marco Campanella aus Ascona. Der 27-jährige Deutsche wurde 2019 zur «Entdeckung des Jahres» gekürt. Zürich ist mit Meta Hiltebrand präsent. Edgard Bovier aus dem Palace Lausanne repräsentiert die Westschweiz. Im Dienste des Wallis kocht Vrony Cotting-Julen aus Zermatt, und das Bündnerland ist mit Dario Cadonau aus Brail vertreten. Die Videoprojektionen zeigen Bilder aus der jeweiligen Region. Das Spektakel hat seinen Preis: Es kostet inklusive Weinbegleitung und ZVV-Billett 275 Franken pro Person.

Unklar, wie lange



Die Fred Tschanz AG darf die Parzelle neben dem Areal von Frau Gerolds Garten, die einem privaten Eigentümer gehört, während genau 42 Tagen nutzen. Für wie viele Jahre und zu welchem Preis, bleibt geheim. «Das ist Teil der Vertragskonditionen», sagt Unternehmenssprecherin Janine Bosshardt. Klar ist aber, dass das Unternehmen auf der Parzelle gerne einen fixen Standort einrichten würde. Diesen hätte die Stadt aber wegen der Ausnützungsziffer vorerst nicht bewilligt. «Wir freuen uns nun auf diese Lösung, denn es ist ein Vorstoss in eine andere Richtung der Stadt», sagt Bosshardt.

Anfang 2018 lancierte die Fred Tschanz AG das Spektakel erstmals auf dem Bauschänzli. Über 25 Jahre hatte das Unternehmen die Terrasse in der Limmat zwischen Bürkliplatz und Bellevue von der Stadt gepachtet. Vor zwei Jahren erhielt die Candrian Catering AG den Zuschlag für die Pacht.

Nur in der Stadt



Trotz der Neupositionierung: Die Fred Tschanz AG, deren Geschicke seit 2013 Stephanie Portmann, Enkelin des Firmengründers, leitet, will ihr Wirken künftig auf die Stadt beschränken. Neben dem Odeon gehören zwei weitere Betriebe zu deren Portfolio: zum einen das Hotel Walhalla beim Hauptbahnhof. Dort ist, je nach Entwicklung auf dem Carparkplatz, eine Konzeptanpassung in Aussicht, wie die NZZ schreibt. Zum anderen ist das Leoneck Teil der Gruppe. Das Guesthouse mit 14 Zimmern im Stil von SAC-Hütten wird als «tiefstgelegene SAC-Hütte der Schweiz» vermarktet. An den drei Standorten beschäftigt das Unternehmen rund 100 Personen.