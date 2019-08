FCZ-Schläger stellt sich – Polizei kann Opfer nicht befragen

Der mutmassliche Täter, der am Mittwoch, 14. August 2019, am Hardplatz einen 40-jährigen Familienvater am Kopf schwer verletzt hatte, stellte sich der Polizei. Dies schreibt die Stadtpolizei Zürich heute Morgen.

Wenige Stunden nach dem Verbreiten der ersten Medienmitteilung zum Vorfall am Donnerstagmorgen meldete sich der 16-jährige auf einem Polizeiposten im Kanton Zürich. Dies sei aufgrund des Mediendruckes geschehen, ist sich der Sprecher der Stapo, Marco Cortesi, sicher. Der FCZ-Fan wurde festgenommen und nach Abklärungen und einer polizeilichen Befragung der zuständigen Jugendanwaltschaft zugeführt.

Zu möglichen Motiven, die zur Tat geführt haben könnten, kann Cortesi derzeit nichts sagen. Um dieses zu klären, sei auch eine Aussage des Opfers wichtig. Aufgrund der schweren Verletzungen sei der 40-Jährige aber noch mehrere Tage nicht einvernehmbar, sagt Cortesi.

«So einer hat es verdient»

Der mutmassliche jugendliche Täter soll am Mittwochabend einen 40-jährigen Mann mit einem Faustschlag schwer am Kopf verletzt haben. Der Vater wollte mit seinen beiden Kindern, 2- und 4-jährig, und einem Kinderwagen am Hardplatz in den 72er-Bus einsteigen, als er vom Täter unvermittelt angegriffen wurde.

Durch die Wucht des Faustschlags knallte der Vater vor den Augen seiner Kinder aufs Trottoir und blieb regungslos liegen. Gemäss «20 Minuten» hat ein Augenzeuge beobachtet, wie der Täter dem am Boden liegenden Opfer zuschrie: «So einer hat es verdient.» Das Opfer musste mit schweren Kopfverletzungen ins Spital gebracht werden. Der mutmassliche Täter konnte mit weiteren jungen Männern in FCZ-Fankleidung in Richtung Hardbrücke flüchten.

«Einen derart krassen Fall von Gewalt an einem Unbeteiligten habe ich noch nie erlebt», sagt Stapo-Medienchef Marco Cortesi. Der Vater, der aus dem asiatischen Raum stammt und weder den Match besucht noch mit Fussball etwas am Hut hat, war wohl im falschen Moment am falschen Ort. Der Bus war gut besetzt, als der Mann samt Kinderwagen einsteigen wollte. Die Gewalttat ereignete sich um 21.20 Uhr, eine halbe Stunde nach dem 2:1-Sieg des FCZ gegen St. Gallen im Stadion Letzigrund.

Der FC Zürich zeigt sich entsetzt

Sanität und Polizei kümmerten sich um die verstörten Kinder. Der Vater war mit ihnen zu Besuch bei Bekannten. Dank Aussagen der Kinder konnten die Betreuer diese Bekannten ausfindig machen, die sich dann um die Kinder kümmerten, bis die Mutter sie abholte.

Die Geschäftsstelle des FCZ äusserte sich am Donnerstagmorgen zum Vorfall. In einem Facebook-Post steht: «Der FC Zürich ist entsetzt und verurteilt die Attacke aufs Schärfste. Der verletzten Person wünschen wir eine gute und rasche Genesung!» (dsa)