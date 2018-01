Fahren bald Busse ohne Chauffeur durch Zürich?

Der Mini-Bus des Schaffhauser Herstellers AmoTech stehe bereits in der Zentralwerkstatt der Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ), berichtet Radio Energy heute Dienstag. Das knubbelige Fahrzeug ist nicht nur aussergewöhnlich klein, es fährt auch ganz ohne Chauffeur. Am Rheinfall wird das Gefährt mit den elf Sitzen und vier Stehplätzen bereits getestet. Gemäss Recherchen des Radiosenders soll es dereinst auch in Zürich unterwegs sein.

Bei den VBZ hält man sich auf Anfrage bedeckt. Sprecher Andreas Uhl bestätigt zwar gegenüber Tagesanzeiger.ch/Newsnet, dass ein solches Fahrzeug des Schaffhauser Lieferanten auf dem Gelände der VBZ steht, will aber noch keine weiteren Angaben dazu machen. Er verweist lediglich auf eine Medienkonferenz, die am kommenden Mittwoch, 7. Februar 2018, stattfinden wird.

Mit Tempo 25 unterwegs

Sollte der Mini-Bus tatsächlich in Zürich zum Einsatz kommen, dann wohl ausschliesslich auf Quartierstrassen. Schneller als 25 Stundenkilometer fährt der steuerradfreie Bus nicht. Wenn er sich unerwartet Hindernissen oder Fussgängern nähert, stoppt er allerdings automatisch. Die Reaktionszeit sei dank der fortgeschrittenen Technologie kürzer als diejenige eines Menschen, versprechen die Hersteller.

(tif)