Fallen gelassen «wie eine heisse Kartoffel»

Sie ist bereits mehrmals gestolpert, nun bringen sie fragwürdige Verbuchungen von ärztlichen Honoraren zu Fall: Die Vorsteherin des Gesundheits- und Umweltdepartements, Claudia Nielsen, geht. Mitten im Wahlkampf verzichtet die SP-Frau auf eine erneute Stadtratskandidatur. Ob ihre Wahlplakate nun abmontiert werden? Wird es eine neue Kandidatin geben?

Diese Fragen diskutiert die Partei in diesen Stunden. In einem eilig verfassten Communiqué drückt die Stadtzürcher SP Nielsen ihren Respekt aus. Sie übernehme die politische Verantwortung für vermutete Pflichts- und Reglementsverletzungen in einer ihrer Dienstabteilungen. «Für diesen Schritt, mit dem sie ihre Konsequenz sich und der Sache gegenüber einmal mehr unter Beweis stellt, zollen wir ihr grossen Respekt», sagt Marco Denoth, Co-Präsident der SP Stadt Zürich. «Dass sie nun auf diesem Weg aus dem Amt scheidet, bedaure ich persönlich ausserordentlich.»

Es seien auf beiden Seiten Fehler passiert, räumt Gabriela Rothenfluh, Co-Präsidentin der Stadtzürcher SP, ein. «Unsere Basis wird das aber nicht abstrafen», sagt Rothenfluh. Über das weitere Vorgehen will die SP am Donnerstagabend beraten.

Der SP stehen drei Möglichkeiten zur Auswahl: Sie kann kurzfristig einen neuen Kandidaten nachnominieren, einen weiteren bereits bestehenden Kandidaten zur Wahl empfehlen – im Raum steht Juso-Kandidatin Nina Hüsser –, oder sie kann ihre Kräfte für den Rest des Wahlkampfs auf die bisherigen Kandidaten bündeln.

«Das wünscht man niemandem.»FDP-Gemeinderätin Elisabeth Schoch

Auch die anderen Parteien rechnen jetzt wohl eifrig nach, was Nielsens Abgang für ihre Wahlchancen bedeutet. Elisabeth Schoch, FDP-Gesundheitspolitikerin, reagiert auf Anfrage überrascht. «Das wünscht man niemandem», sagt sie. Über die möglichen Vorteile für die bürgerlichen Kandidaten im Wahlkampf könne sie sich momentan noch nicht freuen. Auch zu den Unregelmässigkeiten in Nielsens Departement könne sie noch nichts sagen. «Wichtig ist, dass die Gesundheitsversorgung nicht unter solchen Dingen leidet», sagt sie.

Bereits in Stellung bringt sich GLP-Kandidat Andreas Hauri. «Sollte Corine Mauch als Stadtpräsidentin bestätigt werden, stehe ich bereit, das Gesundheits- und Umweltdepartement zu übernehmen», erklärt der Stadtpräsidiumskandidat in einer Medienmitteilung. Die Spitäler müssten saniert und unter einem Dach in eine öffentlich-rechtliche Anstalt überführt werden.

«Es braucht die Bürgerlichen, um Ordnung in den Stadtrat zu bringen.»SVP-Präsident Mauro Tuena

Der Zürcher SVP-Präsident Mauro Tuena zeigt sich von den News überrumpelt. Er habe sich erst sammeln müssen, sagt er. Ihn überrasche vor allem, dass Stadtpräsidentin Corine Mauch ihre Stadtratskandidatin fallen lasse «wie eine heisse Kartoffel», sagt er. Jedoch herrsche in mehreren Abteilungen von Nielsens Departement Unordnung. Die SVP sehe sich deswegen bestärkt: «Es braucht die Bürgerlichen, um Ordnung in den Stadtrat zu bringen», sagt Tuena. «Nielsen ist CEO der Stadtspitäler. Sie trägt die Verantwortung und muss die Konsequenzen ziehen. Das hat sie nun getan.»

Die verlorenen Stimmen

«Sprachlos» zeigt sich AL-Gemeinderat Andreas Kirstein: «Von unserem rot-grünen Bündnispartner hätten wir mehr Stabilität erwartet», sagt er. Dennoch achte er die konsequente Entscheidung. «Für die SP wird es schwierig, diese Lücke innert nützlicher Frist zu füllen», sagt er. Womöglich sei GLP-Kandidat Andreas Hauri jetzt in einer besseren Position.

Claudia Nielsen: 24 Jahre in der Zürcher Politik

Markus Kunz von den Grünen bedauert den Rücktritt. «Claudia Nielsen hat auch gute Arbeit geleistet, die man jetzt nicht kleinreden darf», sagt er. Es sei unangebracht, nun über die Wahlchancen der Grünen Karin Rykart und Daniel Leupi zu spekulieren. «Klar ist, dass sich so etwas auch auf Rot-Grün abfärbt und wir das natürlich bedauern», sagt Kunz. «Wir hoffen, dass die SP nun wieder einen valablen Kandidaten findet und dass noch nicht zu viele Leute Claudia Nielsen auf den Wahlzettel geschrieben haben.» Diese Stimmen sind jetzt nämlich für immer verloren.

Claudia Nielsens Rede zum Rücktritt:

