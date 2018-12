Fan nach Zürcher Fussballderby verhaftet

Die Stadtpolizei Zürich hat am Montagmorgen Bilanz nach dem Einsatz am Derby-Sonntag gezogen. Am Sonntagnachmittag hätten beide Lager Fanmärsche veranstaltet. Um 14.30 Uhr haben sich beide zeitgleich in Bewegung gesetzt. Die GC-Fans gingen vom Hardturmareal zum Stadion , mehrere Hundert FCZ-Fans liefen von der Fritschiwiese der Badenerstrasse entlang in Richtung Letzigrund. Von FCZ-Fans wurden während des Marsches diverse Fackeln und Böller gezündet, teilt die Stadtpolizei Zürich mit.

Während des Spiels zündeten schliesslich beide Fangruppen mehrere Dutzend pyrotechnische Gegenstände.

Gummischrot Einsatz nach dem Spiel

Nach dem Spiel suchten vereinzelte Gruppierungen aus dem GC-Fanlager die Konfrontation mit den gegnerischen Fans. Diese Versuche unterband die Stadtpolizei rigoros, heisst es in der Mitteilung weiter. Nach Stein- und Flaschenwürfen gegen die Polizeikräfte setzten die Beamten Gummischrot ein. Die Polizei kontrollierte rund sechzig Personen. Sie stellte Vermummungsmaterial und pyrotechnische Gegenstände sicher. Fans des FCZ verschmutzen zudem ein Tram und verursachten Sachbeschädigung im Inneren.

Ein 19-jähriger Mann konnte, nach dem Abbrennen von pyrotechnischem Material im Stadion, an der Ackerstrasse durch die Polizei erkannt und verhaftet werden. Meldungen über verletzte Personen liegen der Polizei keine vor. (hoh)