Fast 5000 Verkehrsschilder sind weg – und niemand merkts

Sie gehören zu den emotionalen Pfeilern Zürichs: der Strassenverkehr und Bäume. Keine 30er-Zone ist zu kurz, kein Veloweg zu breit, um Zürcher nicht in Wallungen zu bringen. Und setzt Grün Stadt Zürich die Säge an, kreischen die Zürcher. So viel ist sicher. Umso überraschender ist es, dass die Aktion «Weniger ist mehr» fast nicht beachtet wird, obwohl sie – zumindest sprachlich – gleich beide Aspekte abdeckt.

Bei der Aktion geht es um die vom Stadtrat verordnete Lichtung (von einem Kahlschlag war von offizieller Seite nie die Rede) des «Schilderwalds» im hiesigen Strassenverkehr. Und obwohl das optimale Voraussetzungen für eine schöne (will heissen gehässige) Debatte wären, geriet die städtische Aktion beinahe in Vergessenheit. Aber eben nur beinahe.

4913 Schilder sind weg

Martin Götzl und Stephan Iten (beide SVP) bringen «Weniger ist mehr» mit einer schriftlichen Anfrage im Gemeinderat wieder ins Gespräch. Sie wollten vom Stadtrat wissen, was nun eigentlich das Resultat dieser Durchforstung des «Schilderwaldes» sei. Und das tönt so: «Sind die zeitaufwendigen Abklärungen des damaligen Projektes «Schilderwald» abgeschlossen?» «Wenn ja, weshalb konnten zur Aktualisierung keine Verkehrsschilder abmontiert werden?» oder «Wie viele ‹Tempo 30›-Verkehrsschilder wurden seit der Einführung dieser angeblichen Lärmschutzmassnahme auf dem Zürcher Stadtgebiet montiert?»

Die Antwort des Stadtrats in Kürze: Ja, die Dienstabteilung Verkehr hat das Projekt dieses Jahr abgeschlossen. Besonders zeitaufwendig sei das Ganze nicht gewesen. Die Erkenntnisse würden heute in die Planung einfliessen, und weil die Stadt überflüssige Signalisationen vermeide, spare sie Geld. 1000 Franken kostet die Montage eines einzelnen, freistehenden Verkehrssignals. Zudem habe die Stadt Tausende abmontiert. 4913, um präzise zu sein.

Der weisse Pfeil muss weg

Rückblende: Im Januar 2012 tritt Stadtrat Daniel Leupi (Grüne), damals noch Polizeivorsteher, vor die Medien und präsentiert seine Pläne. «Der Schilderwald ist historisch gewachsen, und niemand hat ihm dabei Aufmerksamkeit geschenkt», sagte er. Er änderte das.

55'000 Verkehrsschilder in Zürich seien zu viel. Sie stellten ein Sicherheitsrisiko dar. Deshalb müssten überflüssige Schilder weg. Zum Beispiel der weisse Pfeil auf einem blauen Kreis, der nach rechts unten zeigt und vorschreibt, das Hindernis bitte rechts zu umfahren. Überflüssig war dieser Hinweis, weil es doch gar keine andere Möglichkeit gibt, als den Schutzpfosten in der Mitte der Strasse rechts zu umfahren. Also weg damit.

Wieder aufbereitet: Die abmontierten Schilder wurden in den Werkhof Leutschenbach gebracht. Archivbild: Reto Oeschger

Die ausrangierten Schilder gelangten in den Werkhof am Leutschenbach. Wenn immer möglich, wurden dort die Tafeln gereinigt, repariert, falls nötig zugeschnitten, frisch gestrichen, lackiert und wiederverwertet.

204 Tempo-30-Schilder

Leider kann Heiko Ciceri keine Angaben darüber machen, welche Schilder die Stadt am häufigsten abmontieren liess. Darüber führten sie keine Statistik, sagt der Mediensprecher der Dienstabteilung Verkehr. De facto ist die Zahl der Schilder in Zürich auch weniger stark gesunken, als die Zahl 4913 vermuten lassen würden: Heute besteht der «Schilderwald» immer noch aus rund 53'800 Schildern, macht also nur 1200 weniger als zu Beginn von «Weniger ist mehr».

Der Grund: «Es mussten auch neue Signalisationen angebracht werden», sagt Ciceri, deshalb ergab die Wiederverwertung im Leutschenbach auch Sinn. Neue, also neu aufgestellte Tafeln, gab es unter anderem bei der Änderung von bestehenden oder der Umsetzung neuer Verkehrsregimes – zum Beispiel Tempo-30-Strecken.

Damit wären wir wieder bei den Fragen der Gemeinderäte, wie viele Tempo-30-Verkehrsschilder seit der Einführung «dieser angeblichen Lärmschutzmassnahme» auf dem Zürcher Stadtgebiet montiert wurden und wie viele es in den nächsten Jahren noch werden sollen. Zur Lärmsanierung habe die Stadt 204 Schilder montiert, geht aus der stadträtlichen Antwort hervor. Wie viele es noch genau werden, beziffert sie nicht. Sie deutet aber an, dass da noch was auf die Gemeinderäte zukommt: 58 Strassenabschnitte mit Tempo 30 sind derzeit geplant. (Tages-Anzeiger)