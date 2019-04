«Feste zu Ehren der Zünfte sind uns unbekannt»

Waren Sie zuvor schon einmal in Zürich?

Schon mehrmals, aber immer nur auf der Durchreise.

Kannten Sie das Sechseläuten bereits?

Nein, überhaupt nicht. Ich habe dieses Fest erst kennen gelernt, als das Zentralkomitee der Zünfte die Stadt Strassburg zur Teilnahme einlud.

Was kam Ihnen seltsam vor, als Sie sich darüber informierten?

Die Organisation von Festen für die Öffentlichkeit zu Ehren der Zünfte ist bei uns völlig unbekannt. Mehrere Dinge haben mich überrascht: Die Verbrennung des Böögg natürlich, die zweifelsohne beeindruckend ist. Aber auch die Organisation der beiden Umzüge, die eine unglaubliche Zahl an Teilnehmern vereinen, Kinder wie Erwachsene.

Worauf sind Sie besonders gespannt?

Grosse Delegationen aus Strassburg werden am Sonntag und Montag an den Umzügen teilnehmen. Die Gruppen, die ihre Teilnahme an dieser Reise zugesagt haben, stehen für die ganze Vielfalt und den Reichtum unserer Stadt. Sie sind am Projekt aktiv beteiligt, und einige von ihnen üben seit mehreren Wochen, um ein schönes Bild Strassburgs zu zeichnen. Ich bin sehr gerührt zu sehen, dass dieses Projekt so viel Energie bündelt, und freue mich, die besondere Atmosphäre der Stadt Zürich bei diesem Fest kennen zu lernen.

«Unser Festkalender ist ebenfalls ziemlich voll, aber wir haben kein Fest, das mit diesem vergleichbar ist.»

Gibt es in Strassburg auch ein traditionelles Fest?

Der Strassburger Festkalender ist ebenfalls ziemlich voll, aber wir haben kein Fest, das mit diesem hier vergleichbar ist. Die für Strassburg typische Veranstaltung ist der Weihnachtsmarkt, den es seit dem Mittelalter gibt und dessen jahrhundertealte Tradition wir stolz fortführen.

Auf dem Lindenhof geht das Fest für Strassburg bald los. Was läuft dort?

Wir präsentieren Ihnen dort die vielen Facetten unserer Stadt und hoffen, dass die Zürcher Lust bekommen, uns in Strassburg zu besuchen. Ich hoffe sehr, dass unsere Festzelte im Lindenhof den erwarteten Erfolg bringen.

Programm Lindenhof

Freitag:

16–24 Uhr: Festbetrieb auf dem Lindenhof

18.45–19.30 Uhr: Spiel der Zunft zur Schiffleuten, Musikverein Verena Stäfa

20–22.30 Uhr: Liselotte Hamm & Jean-Marie Hummel

Samstag:

14–16.45 Uhr: Orchestre «Perle»

17–20.15 Uhr: «Two feet in the Ried»

20.30–22.30 Uhr: «Seamer»

Sonntag:

12 Uhr: Strasbourg GRS Rhythmische Gymnastik

12.20 Uhr: Kinderchor Les Colibris

12.45 Uhr: Centre chorégraphique de Strasbourg

13 Uhr: Musikschulen

15.45 Uhr: Musikschulen (Münsterhof)

16.20 Uhr: Kinderchor Les Colibris

16.45 Uhr: Strasbourg GRS Rhythmische Gymnastik

18.30–20.30 Uhr: «Seamer»

20.30–21 Uhr: StadtJugendMusik Zürich SJMUZ

21–22.15 Uhr: «Seamer»

Montag:

12–12.45 Uhr: Trachtengruppe Hoenheim

12.45 Uhr: Elsässisches Theater Strassburg

13–14.15 Uhr: Erwin Siffer und Michael Alizon

19–21.15 Uhr: Erwin Siffer und Michael Alizon



(net/hub)