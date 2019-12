Feuerwehreinsatz im Seefeld wegen Leck in Gasleitung

Sirenen von Feuerwehrautos und abgesperrte Strassenabschnitte – an der Dufourstrasse im Zürcher Seefeld läuft am Donnerstagmorgen ein Einsatz wegen einer Gasleitung. Das schreibt 20 Minuten unter Berufung auf Zeugen vor Ort.

Marco Grendelmeier, Sprecher von Schutz & Rettung Zürich, bestätigt den Einsatz an der Dufourstrasse im Kreis 8 auf Anfrage von 20 Minuten: «Ein Bagger hat am Donnerstagmorgen bei einer Baustelle eine grössere Gasleitung getroffen.» Es sei zu einem Austritt von Gas gekommen. «Die Feuerwehr und die Polizei sind vor Ort, der Brandschutz ist prophylaktisch aufgestellt und die Baustelle wurde evakuiert», so Grendelmeier.

Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr – aber: «Anwohner werden gebeten die Türen und Fenster zu schliessen, die Klimaanlage abzustellen und in der Wohnung oder im Büro zu bleiben.»