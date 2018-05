Filippos Abschiedsgeschenk

Filippo Leutenegger - an dieser Stelle sei ein kleines Wortspiel erlaubt - weht ein rauer Wind entgegen. Er sehe, heisst es in der Stadt, in letzter Zeit ein bisschen zerzaust aus. Vielleicht wird sich sein Departementswechsel dereinst als Glücksfall herausstellen. Als Schritt, mit dem der FDP-Mann die Negativspirale durchbrach.

Noch aber ist es eine Niederlage. Und Niederlagen, bekanntlich, spornen manche Menschen an. Gut möglich, dass Filippo Leutenegger ein solcher Mensch ist.

Schatten!,

ruft ganz Zürich erleichtert.

Spender!,

ruft ganz Zürich beruhigt.



Am Donnerstag, am allerletzten Tag in «seinem» Tiefbau- und Entsorgungsdepartement (TED), liess der Noch-Vorsteher und Zwangsversetzte eine Medienmitteilung versenden. 2000 Zeichen lang fiel der Triumph aus: Auf dem Sechseläutenplatz werden nach dem Gastspiel des Circus Knie neue Sonnenschirme aufgestellt - von «Schattenspendern» schreibt das TED.

Schatten!, ruft ganz Zürich erleichtert. Schliesslich fürchtet das Volk kaum etwas mehr als Sonnenbrände und Hitzestaus.

Spender!, ruft ganz Zürich beruhigt. Schliesslich fürchtet das Volk (und seine Volkspartei) kaum etwas mehr, als Löcher in der Stadtkasse.

Das Quartier spendet den Schatten

Fünfzehn Schirme, Durchmesser 4 Meter 20, hat die Vereinigung Bellevue und Stadelhofen gesponsert. Eine kreative Lösung, lobt Leutenegger: «Weil die Stadt und die Quartiervereinigung zusammenarbeiten, profitieren am Schluss alle.» Sie werden ringförmig auf dem Platz verteilt und können «bei Bedarf» noch durch drei Schirme beim Wasserspiel ergänzt werden.

Für die Schirme habe die Vereinigung von Anwohnern, Immobilienbesitzern und Unternehmern «ziemlich viel Geld ausgegeben», sagt Apotheker Rudolf Andres. 53'000 Franken kosten die 15 massiven Schirme, sie sind wasserdicht und wenns mal einen sommerlichen Platzregen gebe, dienten sie als Regenschirme, sagt Andres. Bewirtschaftet werden sie vom Caffé Collana, die Mitarbeiter spannen sie am Morgen auf, am Abend und bei einem drohenden Gewitter zu.

Widersteht Winden bis 90 Kilometer pro Stunde

Was wichtig ist, weil eben auf dem Sechseläutenplatz auch dann und wann ein rauer Wind weht: die Schirme sind bis zu einer Windgeschwindigkeit von 90 Kilometern pro Stunde getestet. Damit sie bei einem Sturm sicher nicht davonfliegen, werden die massiven Aluminiumständer in den Schächten verankert, in der auch Knies Zirkuszelt oder die Zelte des Filmfestivals verankert werden.

Filippo Leutenegger verlässt sein Departement irgendwie als Held. Der Schatten kommt, zwar nicht am allerletzten Tag im Amt, aber doch bald. Die Mission des Schattenmanns? Erfüllt. (Tages-Anzeiger)