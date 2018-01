Flohmi, Quiz und Lieblingsbars

So. Genug Biotta-Säfte getrunken und im Onsie-Pyjama Serien geguckt. Es ist Zeit, aus dem dunklen Januarloch herauszukriechen und unsere Gassen wieder einzunehmen. Schaut euch nur mal unseren heutigen Veranstaltungskalender an: Endlich ist wieder richtig etwas los in der Stadt. Übrigens, falls ihr euch vorgenommen habt, in diesem Jahr viel Neues zu wagen: Wir zeigen euch heute ein paar Bars, an denen ihr bisher immer vorbeigelaufen seid. Ein schönes Wochenende – wir sehen uns draussen!





WEEKEND

Launch NICE Magazine

Wie viele junge afrikanische Fotografinnen und Texter kennst du? Viel zu wenige, behaupten wir jetzt einfach mal. Drum empfehlen wir dir, heute Abend durch das neue NICE Magazine zu blättern, das junge afrikanische Stile und Geschichten vorstellt. Dieses wird ab 19 Uhr in der Buchhandlung Never Stop Reading gelauncht.

LAUNCH | FR, 19–22 UHR | NEVER STOP READING

Das grosse Quiz der Populärkultur

Du erkennst DJ Bobos «Freedom» schon nach dem ersten Ton und weisst auswendig, wie viele Schauspieler bereits Darth Vader gespielt haben? Heute hat dieses Wissen endlich einen Nutzen: beim grossen Quiz der Populärkultur. Die Bar öffnet um 19.45 Uhr, die Moderatoren die Münder um 20.30 Uhr. Hier gehts zum Vorverkauf.

QUIZ | FR, 19.45–23.30 UHR | HELSINKI

Flohmi im Krokodil

Am Samstag tagsüber die Langstrasse rauf und runter zu spazieren, ist ja eh schon ziemlich interessant. Noch spannender wirds dieses Wochenende, wenn man einen Zwischenstopp im Krokodil einlegt. Hier gibts morgen einen kleinen Flohmi-Plausch mit Glühwein und Gulaschsuppe. Klingt gemütlich, nicht?

FLOHMARKT | SA, 10–16 UHR | KROKODIL

Theater in allen Räumen

Heute und morgen präsentieren Studierende der ZHDK am Theaterfestival «Theater in allen Räumen» während zweier Tage ihre neusten Streiche. Was uns da wohl blüht? Keine Ahnung. Wir werden es bald erfahren.

THEATER | FR–SA | GESSNERALLEE 9–13

KENNSCH?

Älpli Bar

Wer mitten in der Stadt das Dorfleben-Feeling (Stichworte Stammtisch, Ländlermusik, Maggi und Kafi Luz) erleben will, ist in der Älpli Bar mitten im Niederdörfli genau richtig. Unsere Kollegen von HelloZurich haben mit der Besitzerin gesprochen – und ihr sogar das Rezept der legendären Älpli-Milch entlockt. Hier gehts zum Bericht.

BAR | ANKENGASSE 5 | HELLOZURICH

Spitz Bar

Wir geben zu, dass wir etwas zu spät gemerkt haben, wie gut die Bar des Restaurants Spitz beim Landesmuseum ist. Falls ihr noch nie da wart: Geht hin! Unser Tipp für nasse Abende: «Heisse Marroni» – ein Glühwein mit Randenreduktion, Kastanienschnaps und Nocino.

BAR | MUSEUMSTRASSE 2 | TAGBLATT

Santa Rosa

Unkonventionelle Cocktails und Cervezas kriegt ihr auch im Erdgeschoss des Brauerei-Silos beim Löwenbräu-Areal. Hier feiert die Bar Santa Rosa heute Eröffnung. Allen Tequila-, Mezcal- und Pisco-LiebhaberInnen empfehlen wir wärmstens, kurz vorbeizuschauen. Hasta pronto!

BAR-OPENING | LIMMATSTRASSE 254

AGENDA ZÜCKEN

The 27 Club

Ach, der Forever 27 Club … Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Amy Winehouse – sie alle sind bekanntlich im Alter von 27 Jahren gestorben. In «The 27 Club» werden ihre Hits noch einmal gebündelt auf die Bühne gebracht. Ab dem 27. Februar kommt die Show zum ersten Mal in die Schweiz. Tickets gibts hier.

SHOW | MAAG-HALLE

(Urbani)