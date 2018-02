«Frau Mauch, sind Sie wütend?» – «Ich bedauere den Entscheid»

Plötzlich nimmt der Stadtratswahlkampf Schwung auf. Überraschend hat Gesundheitsvorsteherin Claudia Nielsen (SP) heute Mittwochmorgen ihren Rückzug aus der Politik bekannt gegeben. Sie tritt am 4. März nicht mehr zur Wahl an und verzichtet auf eine weitere Legislatur als Stadträtin. Auslöser für den Entscheid seien Unregelmässigkeiten bei der Verbuchung und Verwendungen von ärztlichen Honoraren beim Stadtspital Triemli gewesen. Im Video-Interview (siehe oben) sagt SP-Stadtpräsidentin Corine Mauch, wie sie von Nielsens Entscheid erfahren hat und was sie davon hält. (sip)