«Frauen werden giftiger angegriffen als Männer»

Die SP tritt nach dem Verzicht von Claudia Nielsen nur mit drei Kandidaten an. Ein richtiger Entscheid?

Ein logischer. Der Zeitpunkt zwei Wochen vor den Wahlen war zu spät, um noch einen Alternativkandidaten aufzubauen. Zudem haben schon etliche Wähler schriftlich abgestimmt; rund zehn Prozent stimmen jeweils nach Erhalt der Unterlagen sofort ab. Anders wäre es gewesen, wenn die rotgrüne Mehrheit infrage gestellt würde. Dies wird vermutlich nicht der Fall sein, da die neue grüne Kandidatin Karin Rykart grosse Wahlchancen hat.

Muss sich die SP in Zukunft damit abfinden, noch drei von den neun Stadtratsitzen zu stellen?

Überhaupt nicht. Die SP hat gute Chancen in vier Jahren wieder vier Sitze zu erobern. Sie wird auch in vier Jahren die stärkste Partei im links-grünen Spektrum sein. Vieles hängt von den eigenen Rücktritten, den neuen Kandidaten und von den anderen Parteien der rot-grünen Mehrheit ab: Tritt Richard Wolff dann nochmals an und gibt es bei den Grünen auch einen Rücktritt? Auch im rot-grünen Spektrum besteht eine Konkurrenzsituation.

Die grüne Stadträtin Monika Stocker war nach heftigen Medienkritiken aus dem Stadtrat zurückgetreten, ihre Parteikollegin Ruth Genner hatte einen eher unschönen Abgang und nun Claudia Nielsen. Ein Zufall dass es dreimal Frauen sind?

Die Medien haben Nielsen mit abgeschossen, ganz klar. Frauen werden persönlicher und giftiger angegriffen als Männer. Diese kommen vor allem politisch «dran», Frauen persönlich. So wurde seinerseits Monika Stocker fast wie eine Verbrecherin behandelt. Bei den Männern prallen politische Vorwürfe einfacher ab. Das beste Beispiel ist Filippo Leutenegger der solche Kritiken gut wegstecken kann.

Nielsen stand primär wegen ihrer Spitalstrategie von links bis rechts im Parlament in der Kritik, nicht wegen ihrer Persönlichkeit.

Das stimmt so nur bedingt. Die Angriffe auf ihre Personalpolitik waren auch in der Wortwahl mehr als für die Sache nötig zugespitzt. Das Triemli hatte ein Defizit, und man kann als Journalist sie dafür auch verantwortlich oder zumindest mitverantwortlich machen. Wenn die Situation aber so dargestellt wird, dass das Defizit nur an ihr und ihrer Personalpolitik lag, ignoriert man alle anderen Fakten und missachtet die Informationspflicht. Sich dann zu wundern, dass es oft Frauen trifft, grenzt an Scheinheiligkeit.

Aber sie hätte in all den Jahren vom Stadtrat und von der eigenen Partei Unterstützung erhalten sollen, was nicht der Fall war.

Claudia Nielsen wurde bei den Angriffen vor allem persönlich durchaus unterstützt. Ein wirksames politisches Mittel gegen die Angriffe fand die Partei nicht. Was auch schwierig ist, wenn eine Welle einmal rollt.

Wie wird am 4. März der neue Stadtrat aussehen?

Für mich wäre etwas anderes als die sechs rotgrünen und die zwei FDP-Kandidaten eine grosse Überraschung. Spannend wird es um den letzten Sitz: Andreas Hauri von den Grünliberalen oder einer der beiden der SVP. Für mich ist das in den Umfragen gute Abschneiden von Hauri die grosse Überraschung, zeriss er doch im Kantonsrat bis jetzt noch nicht viele Stricke. Die zweite Überraschung ist das doch recht magere Abschneiden des CVP-Kandidaten.

Hat also das Top-5-Paket nicht funktioniert?

Die bürgerlichen Wähler sind einfach nicht so geschlossen wie die Parteileitungen und die Kandidaten. Dass SVP und FDP politisch vor allem in der Finanz- und Sozialpolitik sehr nahe beieinanderliegen, ist unbestritten. Aber trotzdem sind das Bauchgefühl und die politische Grundausrichtung eines Teils ihrer Wählerschaft offenbar anders, sei es in gesellschaftlichen Fragen und vor allem punkto der für Zürich wichtigen Europapolitik. Hier besteht ein fundamentaler Bruch, und hier erhält der GLP-Kandidat wohl etliche Stimmen aus dem Top-5-Spektrum.

Sie glauben also nicht, dass die SVP diesmal einen Sitz macht?

Zürich ist mehrheitlich mittelinks. Damit ein SVP-Kandidat reelle Chancen hat, muss er im Wahlkampf eine grosse Ausstrahlung haben, einen «Unterhaltungswert» wie beispielsweise Richard Wolff oder Filippo Leutenegger. Dies haben die beiden SVP-Kandidaten nicht. Ihnen fehlt etwas, das sie als Person für Nichtüberzeugte attraktiv macht. Rückblickend hätte die SVP besser Nationalrat Mauro Tuena ins Rennen geschickt, er hat sich zu einem ernst zu nehmenden Politiker entwickelt. Trotzdem: Susanne Brunner und Roger Bartholdi haben eine reelle Chance auf den letzten Sitz. (Tages-Anzeiger)